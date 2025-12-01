8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вечерняя подсветка раскрасит город яркими огнями, в которых старинная и современная архитектура столицы, аккуратные бортики набережных и широкие проспекты приобретут торжественный и немного волшебный вид. Совершив путешествие от нулевого километра на Красной площади до Воробьёвых гор и обратно, вы поразитесь изяществу и монументальности Москвы, откроете историю и легенды её достопримечательностей и насладитесь магией вечерней иллюминации.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Огни большого города и всё, что они украшают

Пешком вы пройдёте от Красной площади до Лубянки по бывшей Владимирской дороге, а ныне — улице Никольской, настоящей исторической энциклопедии по москвоведению в камне и самой яркой улице столицы. На Лубянке вас уже будет ждать комфортабельный автобус, который двинется вдоль Кремлёвской, Пречистенской и Бережковской набережных. В дороге вы полюбуетесь отблесками огней на водной глади и услышите интересные факты из истории Москвы. Каждая достопримечательность, которую мы минуем, откроет вам свои секреты. Вы узнаете о творческих идеях московских архитекторов, тайнах старинных особняков и историческом значении Зубовской, Лубянской, Старой и Новой площадей.

Места, где захватывает дух

Некоторые уголки столицы вы рассмотрите не только из окна автобуса, но и вблизи. Мы сделаем несколько важных остановок:

На Патриаршем мосту , где вам откроется великолепный вид на белоснежный храм Христа Спасителя.

, где вам откроется великолепный вид на белоснежный храм Христа Спасителя. У Новодевичьего монастыря ХVI века — вы оцените красоту архитектурного ансамбля, сможете спуститься к пруду и сделать отличные фотографии.

ХVI века — вы оцените красоту архитектурного ансамбля, сможете спуститься к пруду и сделать отличные фотографии. На Воробьёвых горах — главной московской смотровой площадке, откуда вы полюбуетесь впечатляющей панорамой города.

Экскурсия позволит увидеть также знаменитый деловой центр «Москва-Сити», перспективу Нового Арбата, старейшие улицы Моховая и Варварка.

Организационные детали