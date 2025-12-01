8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Вечерние краски столицы

Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Вечерняя подсветка раскрасит город яркими огнями, в которых старинная и современная архитектура столицы, аккуратные бортики набережных и широкие проспекты приобретут торжественный и немного волшебный вид.

Совершив путешествие от нулевого километра на Красной площади до Воробьёвых гор и обратно, вы поразитесь изяществу и монументальности Москвы, откроете историю и легенды её достопримечательностей и насладитесь магией вечерней иллюминации.
4.7
24 отзыва
Вечерние краски столицы
Вечерние краски столицы
Вечерние краски столицы

Описание экскурсии

Огни большого города и всё, что они украшают

Пешком вы пройдёте от Красной площади до Лубянки по бывшей Владимирской дороге, а ныне — улице Никольской, настоящей исторической энциклопедии по москвоведению в камне и самой яркой улице столицы. На Лубянке вас уже будет ждать комфортабельный автобус, который двинется вдоль Кремлёвской, Пречистенской и Бережковской набережных. В дороге вы полюбуетесь отблесками огней на водной глади и услышите интересные факты из истории Москвы. Каждая достопримечательность, которую мы минуем, откроет вам свои секреты. Вы узнаете о творческих идеях московских архитекторов, тайнах старинных особняков и историческом значении Зубовской, Лубянской, Старой и Новой площадей.

Места, где захватывает дух

Некоторые уголки столицы вы рассмотрите не только из окна автобуса, но и вблизи. Мы сделаем несколько важных остановок:

  • На Патриаршем мосту, где вам откроется великолепный вид на белоснежный храм Христа Спасителя.
  • У Новодевичьего монастыря ХVI века — вы оцените красоту архитектурного ансамбля, сможете спуститься к пруду и сделать отличные фотографии.
  • На Воробьёвых горах — главной московской смотровой площадке, откуда вы полюбуетесь впечатляющей панорамой города.

Экскурсия позволит увидеть также знаменитый деловой центр «Москва-Сити», перспективу Нового Арбата, старейшие улицы Моховая и Варварка.

Организационные детали

  • Маршрут экскурсии круговой. Группа возвращается на место старта.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • К сожалению, мы не можем провести эту экскурсию для школьной группы (когда количество детей превышает количество взрослых)

в субботу в 18:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1600 ₽
Дети до 18 лет1400 ₽
Пенсионеры1400 ₽
Инвалиды1400 ₽
Студенты (о/ф обучения)1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Площадь Революции или Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 8 часов 10 минут
Провели экскурсии для 35805 туристов
Меня зовут Алексей, работаю в туризме с 2007 года. Представляю коллектив лучших гидов, аккредитованных при Правительстве Москвы. Мы постоянно повышаем квалификацию, разрабатываем новые маршруты, идём в ногу со временем, при этом используя опыт и лучшие разработки прошлых лет. Ждём вас на наших экскурсиях!

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
3
3
2
2
1
Е
Спасибо огромное за экскурсию. Все прошло замечательно, мы довольны! Гида Сергея рекомендую!
Спасибо огромное за экскурсию. Все прошло замечательно, мы довольны! Гида Сергея рекомендую!
Спасибо огромное за экскурсию. Все прошло замечательно, мы довольны! Гида Сергея рекомендую!
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Екатерина
Очень познавательная экскурсия. Рекомендую для первого дня в Москве: очень много полезной информации что посмотреть, как добраться, где перекусить и т. д.
Очень познавательная экскурсия. Рекомендую для первого дня в Москве: очень много полезной информации что посмотреть, как
Очень познавательная экскурсия. Рекомендую для первого дня в Москве: очень много полезной информации что посмотреть, как
Очень познавательная экскурсия. Рекомендую для первого дня в Москве: очень много полезной информации что посмотреть, как
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А
Очень интересно!
Самостоятельно пешком за 3 часа столько мест не посетишь
Очень интересно!
Очень интересно!
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О
Экскурсия проходила вечером, понравилась, только в вечернее время плохо видно скульптуры, здания, рассмотреть в темноте не получилось, особенно во время движения автобуса. Экскурсовод рассказывает интересно, профессионал своего дела.
Экскурсия проходила вечером, понравилась, только в вечернее время плохо видно скульптуры, здания, рассмотреть в темноте не
Экскурсия проходила вечером, понравилась, только в вечернее время плохо видно скульптуры, здания, рассмотреть в темноте не
Экскурсия проходила вечером, понравилась, только в вечернее время плохо видно скульптуры, здания, рассмотреть в темноте не
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Михаил
Экскурсия нам всем понравилась. Рассказ экскурсовода - отдельное спасибо. Даже когда стояли на светофоре экскурсоводу всегда находилось что рассказать про ближайшие дома и локации. Это прям восхитило.
Сидели на предпоследних местах. Дискомфорта не ощутили совсем. Все видно было и слышно. Рады выбранной экскурсии. Большое спасибо организаторам!
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Елена
Экскурсия проходила под дождём, но рассказ гида не давал возможности это замечать- было очень интересно и информативно. Взглянули на многие знакомые места под другим углом и не разу не пожалели о том, что взяли билет на эту экскурсию. Время пролетело быстро. Рекомендую.
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