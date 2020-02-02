8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии

Алексей
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Алексей – экскурсионное агентство
Вечерняя подсветка раскрасит город яркими огнями, в которых старинная и современная архитектура столицы, аккуратные бортики набережных и широкие проспекты приобретут торжественный и немного волшебный вид.

Совершив путешествие от нулевого километра на Красной площади до Воробьёвых гор и обратно, вы поразитесь изяществу и монументальности Москвы, откроете историю и легенды её достопримечательностей и насладитесь магией вечерней иллюминации.
1000 ₽
900 за человека
скидка10%
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Это групповая экскурсия
На автобусе
Продолжительность 3 часа
До 45 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Площадь Революции или Театральная
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У этой экскурсии8 отзывов
5
Вечерние краски столицы
Вечерние краски столицы

Что вас ожидает

Огни большого города и всё, что они украшают
Пешком вы пройдёте от Красной площади до Лубянки по бывшей Владимирской дороге, а ныне — улице Никольской, настоящей исторической энциклопедии по москвоведению в камне и самой яркой улице столицы. На Лубянке вас уже будет ждать комфортабельный автобус, который двинется вдоль Кремлёвской, Пречистенской и Бережковской набережных. В дороге вы полюбуетесь отблесками огней на водной глади и услышите интересные факты из истории Москвы. Каждая достопримечательность, которую мы минуем, откроет вам свои секреты. Вы узнаете о творческих идеях московских архитекторов, тайнах старинных особняков и историческом значении Зубовской, Лубянской, Старой и Новой площадей.

Места, где захватывает дух
Некоторые уголки столицы вы рассмотрите не только из окна автобуса, но и вблизи. Мы сделаем несколько важных остановок:

  • На Патриаршем мосту, где вам откроется великолепный вид на белоснежный храм Христа Спасителя.
  • У Новодевичьего монастыря ХVI века — вы оцените красоту архитектурного ансамбля, сможете спуститься к пруду и сделать отличные фотографии.
  • На Воробьёвых горах — главной московской смотровой площадке, откуда вы полюбуетесь впечатляющей панорамой города.

Экскурсия позволит увидеть также знаменитый деловой центр «Москва-Сити», перспективу Нового Арбата, старейшие улицы Моховая и Варварка.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Вечерние краски столицы
Вечерние краски столицы
Вечерние краски столицы
Вечерние краски столицы
Вечерние краски столицы
Вечерние краски столицы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Местов встречи для начала тура у метро Площадь Революции или Театральная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей, работаю в туризме около 10 лет. Представляю коллектив лучших экскурсоводов, аккредитованных при Правительстве Москвы. Мы постоянно повышаем квалификацию, разрабатываем новые маршруты, идем в ногу со временем, при этом используя опыт и лучшие разработки прошлых лет. Ждем вас на наших экскурсиях!
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8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

2 февраля 2020
Очень хорошая экскурсия для всех. Спасибо Сергею за огромное количество интересной и полезной информации. Экскурсия понравится не только тем, кто впервые в столице, но и тем, кто уже не раз бывал в Москве
10 ноября 2019
Всё было замечено! Спасибо
9 ноября 2019
Благодарим экскурсовода Сергея за содержательную и познавательную экскурсию по вечерней Москве 8.11.2019 г. Очень понравилось. Много новой интересной информации.
12 октября 2019
Хорошая экскурсия, гид молодец, очень хорошо знает историю Москвы.
21 июля 2019
Спасибо гиду Сергею за живую интересную экскурсию!
3 февраля 2019
Прекрасная экскурсия! Нам очень понравилось. Гида звали Сергей, очень интерестно рассказывает. Рекомендую, на такую экскурсию, всё-таки стоит съездить.
31 декабря 2018
Были на экскурсии 30 декабря. Огромное количество людей и перекрытый центр. Но восхитительная иллюминация и замечательный гид Сергей - настоящий знаток и патриот Москвы. Спасибо за очень интересную и познавательно экскурсию!
23 декабря 2018
Экскурсия понравилась.Очень професионально и четко все организоапно и проведено. Но в дневное время была бы даже еще лучше.тк не все удалось из недостаточного освещения увидеть. Своим новогодним убранством поражает центр Москвы. особенно площадь на Лубянке

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