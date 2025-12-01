8 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Вечерняя подсветка раскрасит город яркими огнями, в которых старинная и современная архитектура столицы, аккуратные бортики набережных и широкие проспекты приобретут торжественный и немного волшебный вид.
Совершив путешествие от нулевого километра на Красной площади до Воробьёвых гор и обратно, вы поразитесь изяществу и монументальности Москвы, откроете историю и легенды её достопримечательностей и насладитесь магией вечерней иллюминации.
Пешком вы пройдёте от Красной площади до Лубянки по бывшей Владимирской дороге, а ныне — улице Никольской, настоящей исторической энциклопедии по москвоведению в камне и самой яркой улице столицы. На Лубянке вас уже будет ждать комфортабельный автобус, который двинется вдоль Кремлёвской, Пречистенской и Бережковской набережных. В дороге вы полюбуетесь отблесками огней на водной глади и услышите интересные факты из истории Москвы. Каждая достопримечательность, которую мы минуем, откроет вам свои секреты. Вы узнаете о творческих идеях московских архитекторов, тайнах старинных особняков и историческом значении Зубовской, Лубянской, Старой и Новой площадей.
Места, где захватывает дух
Некоторые уголки столицы вы рассмотрите не только из окна автобуса, но и вблизи. Мы сделаем несколько важных остановок:
На Патриаршем мосту, где вам откроется великолепный вид на белоснежный храм Христа Спасителя.
У Новодевичьего монастыря ХVI века — вы оцените красоту архитектурного ансамбля, сможете спуститься к пруду и сделать отличные фотографии.
На Воробьёвых горах — главной московской смотровой площадке, откуда вы полюбуетесь впечатляющей панорамой города.
Экскурсия позволит увидеть также знаменитый деловой центр «Москва-Сити», перспективу Нового Арбата, старейшие улицы Моховая и Варварка.
Организационные детали
Маршрут экскурсии круговой. Группа возвращается на место старта.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
К сожалению, мы не можем провести эту экскурсию для школьной группы (когда количество детей превышает количество взрослых)
в субботу в 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1600 ₽
Дети до 18 лет
1400 ₽
Пенсионеры
1400 ₽
Инвалиды
1400 ₽
Студенты (о/ф обучения)
1400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Площадь Революции или Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 8 часов 10 минут
Провели экскурсии для 35805 туристов
Меня зовут Алексей, работаю в туризме с 2007 года. Представляю коллектив лучших гидов, аккредитованных при Правительстве Москвы. Мы постоянно повышаем квалификацию, разрабатываем новые маршруты, идём в ногу со временем, при этом используя опыт и лучшие разработки прошлых лет. Ждём вас на наших экскурсиях!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
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3
–
2
2
1
–
Е
Екатерина
Спасибо огромное за экскурсию. Все прошло замечательно, мы довольны! Гида Сергея рекомендую!
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Екатерина
Очень познавательная экскурсия. Рекомендую для первого дня в Москве: очень много полезной информации что посмотреть, как добраться, где перекусить и т. д.
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А
Александр
Очень интересно! Самостоятельно пешком за 3 часа столько мест не посетишь
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О
Оксана
Экскурсия проходила вечером, понравилась, только в вечернее время плохо видно скульптуры, здания, рассмотреть в темноте не получилось, особенно во время движения автобуса. Экскурсовод рассказывает интересно, профессионал своего дела.
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Михаил
Экскурсия нам всем понравилась. Рассказ экскурсовода - отдельное спасибо. Даже когда стояли на светофоре экскурсоводу всегда находилось что рассказать про ближайшие дома и локации. Это прям восхитило. Сидели на предпоследних местах. Дискомфорта не ощутили совсем. Все видно было и слышно. Рады выбранной экскурсии. Большое спасибо организаторам!
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Елена
Экскурсия проходила под дождём, но рассказ гида не давал возможности это замечать- было очень интересно и информативно. Взглянули на многие знакомые места под другим углом и не разу не пожалели о том, что взяли билет на эту экскурсию. Время пролетело быстро. Рекомендую.