Эпоха барокко — причудливая, динамичная, эпатажная.
Период религиозных войн, резкие перемены в художественном мышлении, бунт против ренессансного человека-титана. С этого стиля начинается европеизация отечественной архитектуры. Приглашаю вас поучаствовать в исследовании и найти барочные следы на улицах столицы.
Период религиозных войн, резкие перемены в художественном мышлении, бунт против ренессансного человека-титана. С этого стиля начинается европеизация отечественной архитектуры. Приглашаю вас поучаствовать в исследовании и найти барочные следы на улицах столицы.
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Мы совершим путешествие в эпоху петровских преобразований. Поговорим о том, как на русской земле мог появиться стиль, связанный с католической церковью. Встретим образцы трёх главных этапов развития барокко: нарышкинское, петровское и елизаветинское. Отыщем уникальные для Москвы примеры гражданских барочных зданий с элементами рококо.
Вы увидите:
- Собор Богоявленского монастыря в стиле нарышкинского барокко
- Рококо на Маросейке. Интеллектуальный салон, наполеоновская мэрия и посольство в одном лице
- Утраченные барочные шедевры в Белом городе столицы
- Дом-комод — московский ответ Зимнему дворцу
- Меншикову башню — первый московский небоскрёб
Вы узнаете:
- Что отличает архитектуру барокко: оптические иллюзии, аффект и экстаз
- Какие разновидности московского барокко существуют (особенности, национальная специфика, различия)
- В каком барочном здании неоднократно бывали два гения русской поэзии
- Как стало возможным объединение православного храма и католической визуальной традиции
- В какой барочный храм ходила молиться интеллектуальная элита Серебряного века
- Как советская власть боролась с царским наследием и где находились ныне утраченные барочные шедевры
- Что не так с «Вавилонской башней» Меншикова
Кому подойдёт экскурсия
Людям старше 18 лет, интересующимся архитектурой и историей.
Организационные детали
Одевайтесь теплее, не забудьте взять платок или головной убор (актуально для женщин), так как мы будем заходить в православные храмы.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Площадь Революции»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 120 туристов
Гид-художник. Образование высшее, журналистское. Работал на телевидении. С сентября 2024-го - аккредитованный московский экскурсовод. Современной живописью занимаюсь с 2013-го года. Влюблён в искусство, культурологию и историю. Не люблю ограниченный подход, люблю сопоставлять и находить неожиданные параллели из различных источников. Буду рад познакомить вас с Москвой!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
18 авг 2025
Всей нашей компании очень понравилась экскурсия! Павел настолько умеет заинтересовать темой рассказа, что 3 часа пролетают практически незаметно, несмотря на достаточно протяжённый маршрут и обилие информации. Понравилось, что материал был
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Групповая
Культурно матом: погружение в историю русских ругательств в Москве
Познакомьтесь с необычной стороной Москвы, где русский мат становится ключом к пониманию культуры
Начало: В районе метро Таганская
Расписание: в четверг и пятницу в 19:00, в субботу в 16:30
14 ноя в 19:00
15 ноя в 16:30
1500 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
У Петровских ворот: архитектурные истории Москвы
Прогулка по Петровским воротам - это шанс узнать Москву с другой стороны, через архитектуру и истории, которые не оставят вас равнодушными
Начало: У станции метро «Чеховская»
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 19:00
Завтра в 10:00
11 ноя в 10:00
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Итальянские каникулы: уникальный тур по Москве
Исследуйте итальянское наследие Москвы, наслаждаясь историями, архитектурой и кофе в стиле Рима
22 ноя в 09:30
23 ноя в 09:30
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.