Эпоха барокко — причудливая, динамичная, эпатажная. Период религиозных войн, резкие перемены в художественном мышлении, бунт против ренессансного человека-титана. С этого стиля начинается европеизация отечественной архитектуры. Приглашаю вас поучаствовать в исследовании и найти барочные следы на улицах столицы.

Описание экскурсии

Мы совершим путешествие в эпоху петровских преобразований. Поговорим о том, как на русской земле мог появиться стиль, связанный с католической церковью. Встретим образцы трёх главных этапов развития барокко: нарышкинское, петровское и елизаветинское. Отыщем уникальные для Москвы примеры гражданских барочных зданий с элементами рококо.

Вы увидите:

Собор Богоявленского монастыря в стиле нарышкинского барокко

в стиле нарышкинского барокко Рококо на Маросейке. Интеллектуальный салон, наполеоновская мэрия и посольство в одном лице

Интеллектуальный салон, наполеоновская мэрия и посольство в одном лице Утраченные барочные шедевры в Белом городе столицы

в Белом городе столицы Дом-комод — московский ответ Зимнему дворцу

— московский ответ Зимнему дворцу Меншикову башню — первый московский небоскрёб

Вы узнаете:

Что отличает архитектуру барокко: оптические иллюзии, аффект и экстаз

Какие разновидности московского барокко существуют (особенности, национальная специфика, различия)

В каком барочном здании неоднократно бывали два гения русской поэзии

Как стало возможным объединение православного храма и католической визуальной традиции

В какой барочный храм ходила молиться интеллектуальная элита Серебряного века

Как советская власть боролась с царским наследием и где находились ныне утраченные барочные шедевры

Что не так с «Вавилонской башней» Меншикова

Кому подойдёт экскурсия

Людям старше 18 лет, интересующимся архитектурой и историей.

Организационные детали

Одевайтесь теплее, не забудьте взять платок или головной убор (актуально для женщин), так как мы будем заходить в православные храмы.