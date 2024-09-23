Что объединяет церковь и банк? Как бывший банковский служащий я знаю много интересного о деньгах, а как звонарь при храме — о церковном мире.
Давайте прогуляемся по Замоскворечью и поговорим о монетах и колоколах, духовных и материальных ценностях. Я помогу провести неожиданные параллели и открою самый денежный район Москвы с новой стороны.
Давайте прогуляемся по Замоскворечью и поговорим о монетах и колоколах, духовных и материальных ценностях. Я помогу провести неожиданные параллели и открою самый денежный район Москвы с новой стороны.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
Не все помнят, что банки начинали свою деятельность… с церквей. А поскольку я раньше работала в банке, а сейчас служу в храме звонарём, мне удалось соединить эти два направления в пешеходном маршруте по Замоскворечью.
Вы увидите
- Церковь святителя Григория Неокесарийского — обсудим денежные хранилища, находящиеся не только в банках, и выясним, где и зачем мололи монеты
- Старомонетный переулок — рассмотрим здание, где находился монетный денежный двор, а также монетку, которую там отчеканили
- Дом причта церкви Воскресения в Кадашах — помечтаем о найденном кладе и запомним, что нужно делать если вы нашли денежный клад
- Церковь Воскресения в Кадашах — отыщем ответы на вопросы, что общего у монет и колоколов? Как наказывали колокола? И сверим часы, ведь время — деньги
- Чугунный мост через Водоотводный канал — попробуем представить, как пропить всё до нитки и не попасть в долговую яму
- Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу — раскроем интригу, что общего у банкира и священника
- Дом-музей А. Островского — обсудим урок финансовой грамотности от великого писателя
- Особняк Коробковой — увидим стражей золота, которые объединяют материальное и духовное
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов
- Дамам необходимы платки на голову, т. к. будем заходить в церковь
- Экскурсия проходит с радиогидами. Рекомендую брать свои любимые, удобные вам наушники с круглым разъёмом. Если у вас их нет, выдам на месте
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Полянка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 81 туриста
Живу в городе с 17 лет, училась в университете на юридическом факультете, трудилась в Банке России, теперь с увлечением рассказываю о денежных местах Москвы. «Просто о сложном» — девиз моихЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Вероника
23 сен 2024
Это очень хорошая экскурсия по Замоскворечью в Москве. Очень советую впечатлиться видами и погрузиться в интересный рассказ Елены. Вдохновенно, весело, на одном дыхании все прошло, и с новыми познаниями вернулись домой. Спасибо, мой любимый экскурсовод!
М
Мария
22 сен 2024
Тема экскурсии необычная, интригующая. У Елены получилось не просто раскрыть тему, но и практически открыть этот район заново. Было интересно, интригующе, с потрясающим чувством юмора и знанием темы - ведь Елена банковский работник с многолетним стажем! Рекомендуем всем и каждому, спасибо! Это была прекрасная прогулка.
М
Маргарита
17 сен 2024
Спасибо большое Елене за экскурсию!
Это было целое путешествие по Замоскворечью: тайными ходами и переулками, от венцов до ям, от парадных фасадов до притягательных задворков, через тонкие, не очевидные, но от
Это было целое путешествие по Замоскворечью: тайными ходами и переулками, от венцов до ям, от парадных фасадов до притягательных задворков, через тонкие, не очевидные, но от
Александр
15 сен 2024
Елена, спасибо за очередную увлекательную экскурсию. Мы всей кампанией Ваши фанаты:). Отлично провели время. Познавательно и интересно про деньги, монетный двор, фальшивомонетчиков и церкви. Однозначно рекомендую к посещению!
Входит в следующие категории Москвы
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