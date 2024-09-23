читать дальше этого не менее - а более! - интересные параллели. Открытие на открытии!



Приключение - загадки, вкусные тематические призы, интерактив! Денежки-банкноты-купюры - все можно посмотреть и потрогать.



И главное - сакральные знания, которые теперь очевидны и не забудутся.



А подача и юмор - просто восторг! Всем горячо рекомендую и жду новых экскурсий))

Спасибо большое Елене за экскурсию!Это было целое путешествие по Замоскворечью: тайными ходами и переулками, от венцов до ям, от парадных фасадов до притягательных задворков, через тонкие, не очевидные, но от