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делом человек, который смог увлечь и нас. Её рассказ был не сухим перечислением фактов, а живым и интересным повествованием, полным любопытных деталей и историй. Мы не просто ходили по району города, а полностью погрузились в его атмосферу.



Отдельное спасибо за ответы на все наши вопросы и за рекомендации по городу. Экскурсия превзошла все ожидания, и мы ушли с массой положительных эмоций и новых знаний. Однозначно рекомендуем!