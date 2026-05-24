Что объединяет церковь и банк? Как бывший банковский служащий я знаю много интересного о деньгах, а как звонарь при храме — о церковном мире.
Давайте прогуляемся по Замоскворечью и поговорим о монетах и колоколах, духовных и материальных ценностях. Я помогу провести неожиданные параллели и открою самый денежный район Москвы с новой стороны.
Давайте прогуляемся по Замоскворечью и поговорим о монетах и колоколах, духовных и материальных ценностях. Я помогу провести неожиданные параллели и открою самый денежный район Москвы с новой стороны.
Описание экскурсии
Не все помнят, что банки начинали свою деятельность… с церквей. А поскольку я раньше работала в банке, а сейчас служу в храме звонарём, мне удалось соединить эти два направления в пешеходном маршруте по Замоскворечью.
Вы увидите
- Церковь святителя Григория Неокесарийского — обсудим денежные хранилища, находящиеся не только в банках, и выясним, где и зачем мололи монеты
- Старомонетный переулок — рассмотрим здание, где находился монетный денежный двор, а также монетку, которую там отчеканили
- Дом причта церкви Воскресения в Кадашах — помечтаем о найденном кладе и запомним, что нужно делать если вы нашли денежный клад
- Церковь Воскресения в Кадашах — отыщем ответы на вопросы, что общего у монет и колоколов? Как наказывали колокола? И сверим часы, ведь время — деньги
- Чугунный мост через Водоотводный канал — попробуем представить, как пропить всё до нитки и не попасть в долговую яму
- Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу — раскроем интригу, что общего у банкира и священника
- Дом-музей А. Островского — обсудим урок финансовой грамотности от великого писателя
- Особняк Коробковой — увидим стражей золота, которые объединяют материальное и духовное
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст 14+
- Выдаю радиогиды с наушником в комплекте. Вы можете использовать свои наушники с разъёмом jack 3,5 мм
- Пешеходная экскурсия по улице, приблизительное время 2 часа. Предусмотрена одна санитарная остановка
- Заходим в православную церковь, соблюдайте правила посещения: покрытая голова, закрытые плечи, юбка ниже колен
в понедельник в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Полянка»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 436 туристов
В 2024 году я стала победителем конкурса «Покажи Москву» с авторской экскурсией по финансовому миру. Благодаря 11-летнему опыту работы в «Банке России», я не только глубоко изучила банковскую систему, но
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Большое спасибо Елене за прекрасную и оригинальную экскурсию. Необычная тема, увлекательная подача информации. Но, самое главное, что факты, события и моменты жизни исторических личностей в конце нашего путешествия сложились в
Елена
Ответ организатора:
Анна, спасибо Вам большое! С Вами было очень приятно! До встречи! ❤️
Вам был полезен этот отзыв?
Хотим выразить огромную благодарность гиду Елене за прекрасную экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: от четкой коммуникации до логичного и комфортного маршрута.
Елена – не просто экскурсовод, а увлеченный своим
Елена – не просто экскурсовод, а увлеченный своим
Вам был полезен этот отзыв?
М
Спасибо большое Елене за экскурсию!
Это было целое путешествие по Замоскворечью: тайными ходами и переулками, от венцов до ям, от парадных фасадов до притягательных задворков, через тонкие, не очевидные, но от
Это было целое путешествие по Замоскворечью: тайными ходами и переулками, от венцов до ям, от парадных фасадов до притягательных задворков, через тонкие, не очевидные, но от
Вам был полезен этот отзыв?
Елена, спасибо за очередную увлекательную экскурсию. Мы всей кампанией Ваши фанаты:). Отлично провели время. Познавательно и интересно про деньги, монетный двор, фальшивомонетчиков и церкви. Однозначно рекомендую к посещению!
Вам был полезен этот отзыв?
И
Ходили на данную экскурсию семьей. Маршрут экскурсии очень интересный, проходит как по главным улицам, так и в достаточно незаметных переулках. Посетили несколько церквей, в которых никогда не были, во время
Вам был полезен этот отзыв?
Отличная экскурсия! В компании было много сотрудников банка, остались в восторге. Не сотрудники тоже. И даже любители Москвы, которые много знают про этот район)) Нестандартный взгляд на церкви и банки и их неочевидную связь. Решили сходить ещё к Елене на ее экскурсию по Кузнецкому мосту, интересно, что там смогла найти этот замечательный эксперт по деньгам и не только 😊
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Верить и доверять: о церквях и банках Замоскворечья»
Индивидуальная
Храм Христа Спасителя и храм Илии Пророка Обыденного
Посетите два значимых храма Москвы, узнайте их истории и полюбуйтесь панорамой столицы с высоты 40 метров
Начало: У станции метро «Кропоткинская»
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 6500 ₽ за человека
Индивидуальная
Храмы Замоскворечья: архитектура и история
Научиться «читать» храмы и узнать о судьбах за их стенами
Начало: У метро «Третьяковская»
Сегодня в 18:00
Завтра в 12:30
от 6500 ₽ за человека
Индивидуальная
Храм Христа Спасителя и панорамы Москвы
Погрузитесь в историю Храма Христа Спасителя и насладитесь захватывающими видами Москвы с его смотровых площадок. Уникальный опыт для каждого
Начало: У метро Кропоткинская, выход к Храму Христа Спасит...
Завтра в 12:30
11 июл в 13:00
от 6500 ₽ за человека
Индивидуальная
Самобытное Замоскворечье
Прогулка по древней Москве - стрелецкой, дворянской и купеческой
Начало: В районе метро Третьяковская
13 июл в 11:00
14 июл в 11:00
от 4000 ₽ за человека
8800 ₽ за человека