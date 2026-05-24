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Верить и доверять: о церквях и банках Замоскворечья

О капитале - материальном и духовном - со слов бывшего банковского служащего и звонаря храма
Что объединяет церковь и банк? Как бывший банковский служащий я знаю много интересного о деньгах, а как звонарь при храме — о церковном мире.

Давайте прогуляемся по Замоскворечью и поговорим о монетах и колоколах, духовных и материальных ценностях. Я помогу провести неожиданные параллели и открою самый денежный район Москвы с новой стороны.
5
8 отзывов
Верить и доверять: о церквях и банках Замоскворечья
Верить и доверять: о церквях и банках Замоскворечья
Верить и доверять: о церквях и банках Замоскворечья

Описание экскурсии

Не все помнят, что банки начинали свою деятельность… с церквей. А поскольку я раньше работала в банке, а сейчас служу в храме звонарём, мне удалось соединить эти два направления в пешеходном маршруте по Замоскворечью.

Вы увидите

  • Церковь святителя Григория Неокесарийского — обсудим денежные хранилища, находящиеся не только в банках, и выясним, где и зачем мололи монеты
  • Старомонетный переулок — рассмотрим здание, где находился монетный денежный двор, а также монетку, которую там отчеканили
  • Дом причта церкви Воскресения в Кадашах — помечтаем о найденном кладе и запомним, что нужно делать если вы нашли денежный клад
  • Церковь Воскресения в Кадашах — отыщем ответы на вопросы, что общего у монет и колоколов? Как наказывали колокола? И сверим часы, ведь время — деньги
  • Чугунный мост через Водоотводный канал — попробуем представить, как пропить всё до нитки и не попасть в долговую яму
  • Главное управление Банка России по Центральному федеральному округу — раскроем интригу, что общего у банкира и священника
  • Дом-музей А. Островского — обсудим урок финансовой грамотности от великого писателя
  • Особняк Коробковой — увидим стражей золота, которые объединяют материальное и духовное

Организационные детали

  • Рекомендуемый возраст 14+
  • Выдаю радиогиды с наушником в комплекте. Вы можете использовать свои наушники с разъёмом jack 3,5 мм
  • Пешеходная экскурсия по улице, приблизительное время 2 часа. Предусмотрена одна санитарная остановка
  • Заходим в православную церковь, соблюдайте правила посещения: покрытая голова, закрытые плечи, юбка ниже колен

в понедельник в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Полянка»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 436 туристов
В 2024 году я стала победителем конкурса «Покажи Москву» с авторской экскурсией по финансовому миру. Благодаря 11-летнему опыту работы в «Банке России», я не только глубоко изучила банковскую систему, но
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и собрала уникальную коллекцию старинных денег. Во время моих экскурсий вы сможете почувствовать себя настоящим коллекционером, оценив текстуру и запах бумажных денег 19 века, а также вес монет прошлых эпох и узнать захватывающие факты и истории из мира финансов. Приглашаю вас присоединиться к увлекательному путешествию за кулисы финансов — мир, где каждый артефакт хранит тайны и захватывающие истории прошлых эпох.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
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1
А
Большое спасибо Елене за прекрасную и оригинальную экскурсию. Необычная тема, увлекательная подача информации. Но, самое главное, что факты, события и моменты жизни исторических личностей в конце нашего путешествия сложились в
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цельную картину, которая позволила нам многое увидеть по-новому и о многом задуматься.
Отдельное спасибо за "кубышки", главную градостроительную ось и "долговую яму".
Очень рекомендуем эту экскурсию, всем, кто хочет больше узнать о нашем городе.

Большое спасибо Елене за прекрасную и оригинальную экскурсию. Необычная тема, увлекательная подача информации. Но, самое главное,
Елена
Елена
Ответ организатора:
Анна, спасибо Вам большое! С Вами было очень приятно! До встречи! ❤️
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Анастасия
Хотим выразить огромную благодарность гиду Елене за прекрасную экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: от четкой коммуникации до логичного и комфортного маршрута.

Елена – не просто экскурсовод, а увлеченный своим
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делом человек, который смог увлечь и нас. Её рассказ был не сухим перечислением фактов, а живым и интересным повествованием, полным любопытных деталей и историй. Мы не просто ходили по району города, а полностью погрузились в его атмосферу.

Отдельное спасибо за ответы на все наши вопросы и за рекомендации по городу. Экскурсия превзошла все ожидания, и мы ушли с массой положительных эмоций и новых знаний. Однозначно рекомендуем!

Хотим выразить огромную благодарность гиду Елене за прекрасную экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: от
Хотим выразить огромную благодарность гиду Елене за прекрасную экскурсию! Всё было организовано на высшем уровне: от
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М
Спасибо большое Елене за экскурсию!

Это было целое путешествие по Замоскворечью: тайными ходами и переулками, от венцов до ям, от парадных фасадов до притягательных задворков, через тонкие, не очевидные, но от
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этого не менее - а более! - интересные параллели. Открытие на открытии!

Приключение - загадки, вкусные тематические призы, интерактив! Денежки-банкноты-купюры - все можно посмотреть и потрогать.

И главное - сакральные знания, которые теперь очевидны и не забудутся.

А подача и юмор - просто восторг! Всем горячо рекомендую и жду новых экскурсий))

Спасибо большое Елене за экскурсию!
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Александр
Елена, спасибо за очередную увлекательную экскурсию. Мы всей кампанией Ваши фанаты:). Отлично провели время. Познавательно и интересно про деньги, монетный двор, фальшивомонетчиков и церкви. Однозначно рекомендую к посещению!
Елена, спасибо за очередную увлекательную экскурсию. Мы всей кампанией Ваши фанаты:). Отлично провели время. Познавательно и
Елена, спасибо за очередную увлекательную экскурсию. Мы всей кампанией Ваши фанаты:). Отлично провели время. Познавательно и
Елена, спасибо за очередную увлекательную экскурсию. Мы всей кампанией Ваши фанаты:). Отлично провели время. Познавательно и
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И
Ходили на данную экскурсию семьей. Маршрут экскурсии очень интересный, проходит как по главным улицам, так и в достаточно незаметных переулках. Посетили несколько церквей, в которых никогда не были, во время
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их посещения Елена рассказывала очень интересные факты и детали об архитектуре, интерьере или особенности церкви, которые даже прихожанину могли быть не известны. В целом экскурсия позволяет чуть больше узнать о Замоскворечье и узнать его с новой стороны. Рекомендуем

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Мария
Отличная экскурсия! В компании было много сотрудников банка, остались в восторге. Не сотрудники тоже. И даже любители Москвы, которые много знают про этот район)) Нестандартный взгляд на церкви и банки и их неочевидную связь. Решили сходить ещё к Елене на ее экскурсию по Кузнецкому мосту, интересно, что там смогла найти этот замечательный эксперт по деньгам и не только 😊
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