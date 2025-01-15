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Вокруг Новодевичьего монастыря с посещением кладбища

Огни С.
Огни С. – Гид из Москвы
Вокруг Новодевичьего монастыря с посещением кладбища
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • 800 ₽ за человека

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Вокруг Новодевичьего монастыря с посещением кладбища
Вокруг Новодевичьего монастыря с посещением кладбища

Что вы увидите

  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы
  • Отреставрированный Храм Усекновения головы Иоанна Предтечи.
  • Храм Спаса Преображения
  • значимые объекты барочного ансамбля Новодевичьего монастыря
  • места упокоения Н. В. Гоголя, М. А. Булгакова, В. Маяковского, К. Станиславского, В. Немирович-Данченко, Ю. Никулина. Н. Хрущова, Б. Ельцина, Доватора.
Красивейший архитектурный комплекс входящий в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, как редкий представитель Московского барокко.
Его основали по указанию Великого князя Василия III 13 мая 1524 года.
Здесь содержались: Соломония Сабурова, великая княгиня Ирина Годунова- вдова Федора Иоанновича, Мария Буйносова - Ростовская - вдова Васили Шуйского, царевна Софья и Евдокия Лопухина.
В 1904 году около Южной стены Новодевичьего монастыря появляется самое известное Российское кладбище. Здесь покоятся знаменитые актеры, музыканты, певцы, военноначальники и политики. Всех перечислить невозможно, их здесь 87 тысяч человек. Для примера среди них: Н. В Гоголь, А. П. Чехов, М. А. Булгаков, Гиляровский, Станиславский, Немирович-Данченко, Ю. Никулин. Хрущов, Ельцин, Микоян.

На нашей экскурсии 🧭 Вы узнаете:

    какие дополнительные функции выполнял Новодевичий Монастырь
    его фортификационные особенности
    о пяти "высокопоставленных" монахинях в разное время находившихся в монастыре
    о втором стрелецком восстании, легендах и фактах связанных с ним
    почему цвет стен монастыря отличается от цвета Кремлевских стен
    о связи Новодевичьего монастыря с местом, где стоит храм Христа Спасителя
    о мистике связанной с надгробием на могиле М. Булгакова.
    о перезахоронении Н. В. Гоголя и легендах окутывающих это событие
    о великих личностях захороненных на Новодевичьем кладбище и многое другое.

    На нашей экскурсии Вы увидите:

      Храм Покрова Пресвятой Богородицы
      Отреставрированный Храм Усекновения головы Иоанна Предтечи.
      Храм Спаса Преображения
      значимые объекты барочного ансамбля Новодевичьего монастыря
      места упокоения Н. В. Гоголя, М. А. Булгакова, В. Маяковского, К. Станиславского, В. Немирович-Данченко, Ю. Никулина. Н. Хрущова, Б. Ельцина, Доватора.
      Не пропустите уникальную прогулку 👣 по самому известному Московскому некрополю, впечатлений от которого хватит на всю жизнь.
      Администрация предупреждает: экскурсанты могут самостоятельно прогуляться по территории Новодевичьего монастыря, осмотреть Смоленский собор в часы работы Культурно-исторического объекта.
      Что входит
      • Услуги гида
      • входной билет на территорию кладбища
      Что не входит
      • Личные расходы
      Начало и место завершения
      🚩 ул. Хамовнический Вал, 36А
      Вокруг Новодевичьего монастыря с посещением кладбища
      Вокруг Новодевичьего монастыря с посещением кладбища
      Вокруг Новодевичьего монастыря с посещением кладбища
      Вокруг Новодевичьего монастыря с посещением кладбища

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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      Огни С.
      Огни С.
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