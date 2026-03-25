Выставка «Волга, Москва, Нева» в павильоне «Рабочий и Колхозница» — это путешествие с художниками-символистами из Саратова в Москву и дальше в Ленинград. Вас ждут 200 шедевров из 14 ведущих российских музеев. На экскурсии мы будем не просто следовать по рекам от юга к северу. Мы подробно разберём и поймём, что такое не реалистическое, а интуитивное искусство.
Описание экскурсии
- Мы рассмотрим экспозицию в хронологическом порядке: от символистских объединений «Алая Роза» (Саратов, 1904 г.) и «Голубая Роза» (Москва, 1907 г.) до авангардных и монументальных проектов 1930–1950-х гг.
- Разберём историю раннего советского искусства через призму саратовской школы.
- Взглянем на картины ещё и тех мастеров, которые переняли этот метод, вдохновились и стали по-своему его развивать.
- Увидим работы Виктора Борисова-Мусатова, Петра Уткина, Павла Кузнецова, Кузьмы Петрова-Водкина, Мартироса Сарьяна, а также скульптора Александра Матвеева.
- Поймём, насколько полотна разные по характеру. Где-то они вступают в диалог, и можно сравнить манеры и сюжеты разных временных отрезков. Где-то звучит монолог — это небольшие выставки малоизвестных широкому зрителю художников.
Что обсудим:
- почему Волга, Москва и Нева стали источниками вдохновения саратовских символистов и их последователей.
- каковы были самые интересные эксперименты и поиски художественных компромиссов в реалиях своего времени.
- как менялись темы и образы.
Организационные детали
- Входные билеты оплачиваются отдельно — 500 ₽ за чел. со вторника по пятницу, 700 ₽ за чел. с субботы по воскресенье, а также в праздничные дни.
- Возможно проведение экскурсии для групп до 20 человек. В таком случае выдаю индивидуальные радиогиды. Детали обсудим в переписке.
- Выставка работает до 17 мая 2026 года.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ВДНХ
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 711 туристов
Я аттестованный гид города Москвы, член ассоциации гидов-переводчиков, экскурсоводов и турменеджеров. Филолог, преподаватель, человек, превративший хобби в профессию. Помогаю по-новому взглянуть на Москву, заметить скрытые сокровища прошлого, московские артефакты, яркую архитектуру разных эпох и, главное, удивительные судьбы её знаменитых жителей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Ольга
25 мар 2026
Очень интересная экскурсия. Гид полностью владеет материалом, учитывает темп и уровень знаний экскурсантов. Очень рекомендую!
Елена
2 мар 2026
Столько раз проезжала мимо этого павильона и не знала, что там такие замечательные выставки. Лилия спасибо большое, экскурсия очень понравилась, логически и эмоционально построен рассказ, светлая, лиричная живопись, интересно подобранные картины, новые открытия. Рекомендую.
