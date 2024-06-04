Выставки современного искусства – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Выставки современного искусства» в Москве, цены от 660 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
551 отзыв
Популярное предложение
Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
660 за человека
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Познакомиться с модными, креативными и необычными кварталами, созданными из старых промышленных зон
Начало: в районе метро Курская/Чкаловская
9 июня в 12:00
20 июня в 12:30
12 000 за всё до 5 чел.
Экскурсия по галереям Винзавода
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по галереям Винзавода
Наконец-то понять современное искусство
Начало: на территории Винзавода
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
9 000 за всё до 10 чел.
Выставка Зураба Церетели «Солнечный сад» в ММОМА
Индивидуальная
2 часа
Выставка Зураба Церетели «Солнечный сад» в ММОМА
Посетить большую персональную выставку признанного мастера с профессиональным гидом
Начало: У метро Трубная
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
7 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    4 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно. Муж «сдал экзамен на сопромат, усталость металла и износ бетона») Скинула ссылку на экскурсию своим друзьям! В общем, рекомендую 👍🏻
    Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно
  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити не понимала восторженных отзывов,
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    но после экскурсии осталась в восторге. Гид очень интересно, информативно и с юмором провела экскурсию. Очень рекомендую. Да, и цена тоже приятно удивила. Очень рекомендую. Повторюсь, хотя не горела желанием идти и в первый раз, но после увиденного хочу увидеть небоскрёбы в свете ночных огней. Спасибо большое. Однозначно рекомендую 👍

    Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-СитиХочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-СитиХочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити
  • Т
    Татьяна
    4 июня 2024
    Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
    Все очень понравилось. Это был самый лучший гид которого я встречала. Рекомендую всем попасть на эту экскурсию. Особое спасибо за сделанные фото! Я просто в восторге!
  • И
    Илья
    25 ноября 2023
    Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
    Отличная экскурсия! Открыл для себя интересные факты и взглянул по новой на свой район!)
  • С
    Светлана
    4 июня 2023
    Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
    Не ожидала, что Москва может быть такой! Очень яркие, замечательные впечатления! Большое спасибо за эксклюзивную экскурсию!
  • Н
    Наталья
    7 февраля 2023
    Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
    Сегодня с Екатериной гуляли по арт-кластерам, остались безумно довольны и экскурсией, и Екатериной. От Кати узнали много интересной информации, несмотря
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    на то, что мы с мужем москвичи, и неплохо знаем район Курского вокзала, но без Кати мы бы точно не нашли эти объекты, и очень правильным было решение взять экскурсию. Я от души советую гостям столицы и её жителям съездить на эту экскурсию, получите массу положительных эмоций и впечатлений, а мы вернёмся сюда обязательно ещё летом. Ещё раз огромное спасибо Екатерине.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Выставки современного искусства»

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  1. Москва-Сити: небоскрёбы и современное искусство
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  3. Экскурсия по галереям Винзавода
  4. Выставка Зураба Церетели «Солнечный сад» в ММОМА
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Выставки современного искусства" можно забронировать 4 экскурсии от 660 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 556 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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