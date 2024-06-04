читать дальше

на то, что мы с мужем москвичи, и неплохо знаем район Курского вокзала, но без Кати мы бы точно не нашли эти объекты, и очень правильным было решение взять экскурсию. Я от души советую гостям столицы и её жителям съездить на эту экскурсию, получите массу положительных эмоций и впечатлений, а мы вернёмся сюда обязательно ещё летом. Ещё раз огромное спасибо Екатерине.