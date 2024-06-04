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Москва-Сити: путешествие по небоскребам и арт-инсталляциям
Приглашаем на экскурсию по Москва-Сити: откройте для себя мир высотных зданий, современного искусства и уникальных арт-объектов
Начало: У метро Деловой центр
Завтра в 15:00
10 июня в 11:00
660₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Арма, Artplay и Винзавод: арт-кластеры Москвы
Познакомиться с модными, креативными и необычными кварталами, созданными из старых промышленных зон
Начало: в районе метро Курская/Чкаловская
9 июня в 12:00
20 июня в 12:30
12 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экскурсия по галереям Винзавода
Наконец-то понять современное искусство
Начало: на территории Винзавода
11 июня в 12:00
12 июня в 12:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Выставка Зураба Церетели «Солнечный сад» в ММОМА
Посетить большую персональную выставку признанного мастера с профессиональным гидом
Начало: У метро Трубная
Завтра в 12:30
9 июня в 12:30
7 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения4 июня 2024Мы с мужем в восторге от экскурсии по Москва-Сити и от экскурсовода Юлии. Время пролетело незаметно. Муж «сдал экзамен на сопромат, усталость металла и износ бетона») Скинула ссылку на экскурсию своим друзьям! В общем, рекомендую 👍🏻
- ИИрина4 июня 2024Хочу выразить огромную благодарность экскурсоводу Юлии. Не думала, что настолько заинтересует современная архитектура. Проезжая мимо Москва-Сити не понимала восторженных отзывов,
- ТТатьяна4 июня 2024Все очень понравилось. Это был самый лучший гид которого я встречала. Рекомендую всем попасть на эту экскурсию. Особое спасибо за сделанные фото! Я просто в восторге!
- ИИлья25 ноября 2023Отличная экскурсия! Открыл для себя интересные факты и взглянул по новой на свой район!)
- ССветлана4 июня 2023Не ожидала, что Москва может быть такой! Очень яркие, замечательные впечатления! Большое спасибо за эксклюзивную экскурсию!
- ННаталья7 февраля 2023Сегодня с Екатериной гуляли по арт-кластерам, остались безумно довольны и экскурсией, и Екатериной. От Кати узнали много интересной информации, несмотря
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Выставки современного искусства»
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