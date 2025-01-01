Волшебные миры братьев Васнецовых

Узнать о жизни и творчестве двух художников в их домах-музеях и Третьяковской галерее

Творчество Виктора и Аполлинария Васнецовых отзовется в вашей душе: вы вспомните сюжеты любимых детских сказок и истинно русские пейзажи.

На 4 часа погрузитесь в дивный мир двух живописцев, услышите об их детстве, семье, творческих поисках, об их друзьях и соратниках.

Программа охватит дома-музеи двух братьев, а также залы Третьяковской галереи.
Волшебные миры братьев Васнецовых
Волшебные миры братьев Васнецовых
Волшебные миры братьев Васнецовых
Волшебные миры братьев Васнецовых
Волшебные миры братьев Васнецовых
Волшебные миры братьев Васнецовых
Волшебные миры братьев Васнецовых
Волшебные миры братьев Васнецовых
Волшебные миры братьев Васнецовых
Волшебные миры братьев Васнецовых
Волшебные миры братьев Васнецовых
Волшебные миры братьев Васнецовых
Волшебные миры братьев Васнецовых
Волшебные миры братьев Васнецовых
Волшебные миры братьев Васнецовых

Что вас ожидает

Дом-музей Виктора Васнецова, в котором художник жил с семьей больше 30 лет. Вы проникнетесь духом старинного московского «Теремка», посетите мастерскую «богатыря русской живописи». Вспомните строчки из поэм Василия Жуковского и Петра Ершова, героев сказок Александра Афанасьева и пьес Александра Островского.

Музей-квартира Аполлинария Васнецова. В доме недалеко от Чистопрудного бульвара рассмотрим личные вещи художника, оригинальную мебель и, конечно, произведения, на которых мастер запечатлел русские пейзажи и Москву 12, 14 и 17 вв.

Третьяковская галерея, где в центре нашего внимания окажется зал 26, посвященный Васнецову. Вы познакомитесь с его знаменитыми шедеврами — это «Богатыри», «Алёнушка», «Иван-царевич на Сером Волке» и другие.

Организационные детали

  • Билеты не включены в стоимость: каждый из двух музеев Васнецовых — 300 руб. /чел., 180 руб. /льготный; Третьяковская галерея — 500 руб. /чел., 300 руб. /льготный
  • Между музеями мы будем переезжать на минивэне Volkswagen Caravelle (за рулем профессиональный водитель). Это включено в стоимость.
  • Обязательно наличие QR-кода вакцинации или справки о перенесенном заболевании в течении последних 180 дней
  • Если вам нужен трансфер к месту начала экскурсии и обратно, то он оплачивается дополнительно (+1500 руб. )

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Дома-музея Виктора Васнецова
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Ирина
Ирина
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я сертифицированный гид-переводчик и профессиональный фотохудожник со степенью MFA. Детство и юность провела в городе на Неве, работала в сфере профессионального туризма, в конце 90-х отправилась на учебу в магистратуру Академии искусств Сан-Франциско. А в начале нулевых обосновалась с семьей в Москве. Я узнавала столицу, неспешно гуляя по городу, посещая театры, концертные залы и художественные галереи. Сейчас с радостью делюсь своими знаниями и открытиями с путешественниками. Как фотограф выставлялась в США и России, кроме того, я сняла порядка 100 различных свадеб и корпоративов. Есть диплом график-дизайнера, все файлы обрабатываю профессионально и выдаю максимальное качество на сохраненных в формате TIFF (JPG) имиджах.
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