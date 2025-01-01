Что вас ожидает

Дом-музей Виктора Васнецова, в котором художник жил с семьей больше 30 лет. Вы проникнетесь духом старинного московского «Теремка», посетите мастерскую «богатыря русской живописи». Вспомните строчки из поэм Василия Жуковского и Петра Ершова, героев сказок Александра Афанасьева и пьес Александра Островского.

Музей-квартира Аполлинария Васнецова. В доме недалеко от Чистопрудного бульвара рассмотрим личные вещи художника, оригинальную мебель и, конечно, произведения, на которых мастер запечатлел русские пейзажи и Москву 12, 14 и 17 вв.

Третьяковская галерея, где в центре нашего внимания окажется зал 26, посвященный Васнецову. Вы познакомитесь с его знаменитыми шедеврами — это «Богатыри», «Алёнушка», «Иван-царевич на Сером Волке» и другие.

Организационные детали