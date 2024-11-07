Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Забраться на огромную резиновую утку? Можно. Оказаться в густых джунглях с неоновой подсветкой? И такое есть. Посидеть в чашке невероятных размеров? Тоже доступно. В музее на Арбате вас ждут тематические комнаты — посетите одну, две, три или все четыре. Веселье, азарт и удивление прячутся за каждой дверью!