Волшебные музеи на Арбате

Побывать в гостях у Великана и выбраться из зеркального лабиринта
Забраться на огромную резиновую утку? Можно. Оказаться в густых джунглях с неоновой подсветкой? И такое есть. Посидеть в чашке невероятных размеров? Тоже доступно. В музее на Арбате вас ждут тематические комнаты — посетите одну, две, три или все четыре. Веселье, азарт и удивление прячутся за каждой дверью!
Волшебные музеи на Арбате
Волшебные музеи на Арбате
Волшебные музеи на Арбате
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Описание экскурсии

Вы посетите одну музейную комнату, две, три или все четыре за один раз:

  • Дом Великана, где хранятся гигантский ботинок Джордана и привычные предметы, увеличенные в 50 раз
  • Лабиринт «Побег из джунглей», атмосфера которого напоминает фильм «Аватар»
  • Зеркальный лабиринт «Алиса в Зазеркалье» с оптическими иллюзиями
  • LoveBox с туннелем из плюшевых мишек и самой большой резиновой уточкой в России

Организационные детали

  • Дети до 7 лет должны находиться в музее в сопровождении взрослого
  • Музей можно посещать с домашними питомцами
  • Вас встретит один из сотрудников нашего музея

в будние дни в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30, в субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
1 музей750 ₽
3 музея на выбор1 500 ₽
Все 4 музея1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30, в субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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