Забраться на огромную резиновую утку? Можно. Оказаться в густых джунглях с неоновой подсветкой? И такое есть. Посидеть в чашке невероятных размеров? Тоже доступно. В музее на Арбате вас ждут тематические комнаты — посетите одну, две, три или все четыре. Веселье, азарт и удивление прячутся за каждой дверью!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание экскурсии
Вы посетите одну музейную комнату, две, три или все четыре за один раз:
- Дом Великана, где хранятся гигантский ботинок Джордана и привычные предметы, увеличенные в 50 раз
- Лабиринт «Побег из джунглей», атмосфера которого напоминает фильм «Аватар»
- Зеркальный лабиринт «Алиса в Зазеркалье» с оптическими иллюзиями
- LoveBox с туннелем из плюшевых мишек и самой большой резиновой уточкой в России
Организационные детали
- Дети до 7 лет должны находиться в музее в сопровождении взрослого
- Музей можно посещать с домашними питомцами
- Вас встретит один из сотрудников нашего музея
в будние дни в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30, в субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|1 музей
|750 ₽
|3 музея на выбор
|1 500 ₽
|Все 4 музея
|1 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30, в субботу и воскресенье в 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 и 21:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Музей иллюзий — Организатор в Москве
Музей иллюзий — это интерактивное пространство, где оптические миражи оживают и становятся порталом в захватывающие приключения. Ждём вас и в других наших интересных музеях Москвы — будем рады видеть вас в гостях!Задать вопрос
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Покупка билета в Музей космонавтики на ВДНХ позволяет вам насладиться уникальной экспозицией, посвященной истории освоения космоса. 🚀
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