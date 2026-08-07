Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
Открыть театральную историю Москвы, создать бутафорский реквизит и попробовать себя в роли актера
Добро пожаловать в загадочный мир театра! Этот познавательный квест познакомит детей с историей театрального искусства в нашей стране в легком игровом формате.
Ребята узнают, как стать бутафором, научатся говорить на особом «театральном» языке и отличать оперу от оперетты, узнают об Островском и Станиславском, а в финале откроют кодовую шкатулку с призами.
Описание квеста
Театральные тропы Москвы
На прогулке мы с ребятами приоткроем дверь в мир искусства. Выясним, сколько длилось первое театральное представление, чем отличается опера от оперетты и откуда взялось знаменитое «Не верю!» Станиславского. В программе: 🎭 Театральная площадь — одна из самых древних, уютных и красивых в Москве. Разберемся, почему театров на ней два, но адрес у них один. 🎭 У Малого театра вспомним лучшие произведения драматурга А. Н. Островского. 🎭 А у Большого обсудим, когда вообще появились первые театры в мире и в России и как боролись за билеты их первые посетители. 🎭 Не пропустим и РАМТ: о нём есть, что рассказать. 🎭 По тихому переулку выйдем к Московскому театру оперетты — и научимся различать театральные жанры. 🎭 А закончим в у МХТ им. Чехова, театра, символом которого стала чайка. Почему? Непременно откроем и этот секрет!
Творческие задания и, конечно, призы!
Конечно, наш квест не обойдется без театральных активностей: ребят ждут пробы себя в разных театральных профессиях; создание бутафорского реквизита; разговор на секретном театральном языке; посещение импровизированного буфета и другие задания. А в финале участники найдут нужный театральный билет, чтобы получить допуск к кодовой шкатулке с призами, также получат персональную грамоту.
Кому подойдет квест
Экскурсия подойдет детям от 7 до 12 лет, но по желанию родителей можно провести экскурсию для детей 5 и 6 лет. Если участники старше — не проблема, мы просто чуть усложним задания.
Организационные детали
Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительных расходов нет: экскурсия, сладкий и памятный призы, а также именная грамота (по желанию) включены в стоимость
Стоимость от 6 и более детей — 1500 ₽/ребёнок независимо от числа участников
Стоимость экскурсии указана только за детей-участников. Взрослые/сопровождающие гуляют с нами бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции Театральная/Площадь Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Карина — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4008 туристов
Добрый день! Я Карина, москвичка, любящая и уважающая свой город. Профессиональный лицензированный экскурсовод, также есть аккредитации в некоторых столичных музеях и парках. По одному из высших образований — социальный психолог. читать дальшеуменьшить
Люблю работать с детьми и придумывать для них необычные квест-экскурсии. Я работаю с командой профессиональных гидов, поэтому за качество отвечаем.
Наша миссия — показать маленьким путешественникам Москву их глазами и изменить ваши представления о пеших прогулках.
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