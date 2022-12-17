Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия

Открыть театральную историю Москвы, создать бутафорский реквизит и попробовать себя в роли актера

Добро пожаловать в загадочный мир театра! Этот познавательный квест познакомит детей с историей театрального искусства в нашей стране в легком игровом формате.

Ребята узнают, как стать бутафором, научатся говорить на особом «театральном» языке и отличать оперу от оперетты, узнают об Островском и Станиславском, а в финале откроют кодовую шкатулку с призами.
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
Театральный алфавит от А до Я: детская квест-экскурсия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Театральные тропы Москвы

На прогулке мы с ребятами приоткроем дверь в мир искусства. Выясним, сколько длилось первое театральное представление, чем отличается опера от оперетты и откуда взялось знаменитое «Не верю!» Станиславского. В программе:
🎭 Театральная площадь — одна из самых древних, уютных и красивых в Москве. Разберемся, почему театров на ней два, но адрес у них один.
🎭 У Малого театра вспомним лучшие произведения драматурга А. Н. Островского.
🎭 А у Большого обсудим, когда вообще появились первые театры в мире и в России и как боролись за билеты их первые посетители.
🎭 Не пропустим и РАМТ: о нём есть, что рассказать.
🎭 По тихому переулку выйдем к Московскому театру оперетты — и научимся различать театральные жанры.
🎭 А закончим в у МХТ им. Чехова, театра, символом которого стала чайка. Почему? Непременно откроем и этот секрет!

Творческие задания и, конечно, призы!

Конечно, наш квест не обойдется без театральных активностей: ребят ждут пробы себя в разных театральных профессиях; создание бутафорского реквизита; разговор на секретном театральном языке; посещение импровизированного буфета и другие задания. А в финале участники найдут нужный театральный билет, чтобы получить допуск к кодовой шкатулке с призами, также получат персональную грамоту.

Кому подойдет квест

Программа рассчитана на детей от 8 до 12 лет. Если участники старше — не проблема, мы просто чуть усложним задания.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана только за детей-участников. Взрослые/сопровождающие гуляют с нами бесплатно.
  • Дополнительных расходов нет: экскурсия, сладкий и памятный призы, а также именная грамота (по желанию) включены в стоимость
  • Экскурсию-квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возможно проведение экскурсии для большего числа участников (уточняйте в переписке с гидом)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у станции Театральная / Площадь Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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