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Квест-прогулка «Архив памяти ВДНХ»

Готовы стать агентом секретного общества защитников научного наследия и отправиться в удивительное приключение по ВДНХ, чтобы раскрыть его секреты и познакомиться с его таинственной историей? Вас ожидают головоломки, загадки и
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интересные задания, которые помогут узнать тайны ВДНХ и спасти от Искажающего Архивариуса.

Какой секрет скрывает павильон Атом? Почему менялись названия павильонов? Какое таинственное сокровище нашли рабочие во время реставрации Центрального павильона? Что за девушки окружают Фонтан "Дружбы народов"? Все это вас ждет на квесте!

Квест-прогулка «Архив памяти ВДНХ»
Квест-прогулка «Архив памяти ВДНХ»
Квест-прогулка «Архив памяти ВДНХ»

Описание квеста

Путешествие по ВДНХ Что, если за фасадами знаменитых павильонов ВДНХ скрыта тайна, которую хотят стереть из истории? На территории выставки активирована секретная миссия: Искажающий Архивариус пытается уничтожить память о великих достижениях! Только вы, агенты ОЗНН (Общество Защиты Научного Наследия), можете помешать ему. В течение захватывающего маршрута по 10 знаковым точкам ВДНХ участники: - получают задания от виртуального ведущего, - разгадывают шифры, анаграммы и загадки, - взаимодействуют с настоящими экспонатами, - узнают неожиданные факты о прошлом и будущем науки, - изучают историю, искусство и архивные фотографии! Квест-маршрут проходит с использованием новых технологий. Вы приходите к Главной Арке ВДНХ (это точка отправления) и пишете кодовое слово в веб-приложении, которое работает офлайн, даже без интернета, в сообщения чат-бота ВКонтакте или Телеграм. Квест начнется автоматически. Подходит для школьников, подростков и любознательных семей. Отличный формат для школьных групп, дней рождения и активного досуга! Важная информация:
  • Билеты в павильоны или музеи ВДНХ покупаются посетителями самостоятельно.
  • Квест имеет две версии. Адаптирован для детей 6-12 лет и подростков 13+ лет, но будет интересен и взрослым.
  • Продолжительность — 1,5 - 2 часа.
  • Квест индивидуальный. Также можно провести квест для класса или группы.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Можно выбрать любое время из расписания с 09:00 до 22:00.
  • Квест-экскурсия с виртуальным ведущим проходит каждый день. Авторский квест проходит в чат-боте Телеграм. Вы получаете кодовое слово от меня, вводите его и квест начинается автоматически. Бронирование возможно не позднее чем за 1 час до начала.

Согласно календарю

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Арка Главного входа ВДНХ
  • Павильон №1 «Центральный»
  • Павильон №2, «Робостанция»
  • Фонтан «Дружба народов»
  • Павильон №6. «Химия» или Павильон Абхазия
  • Павильон №11. Казахстан
  • Фонтан «Каменный цветок»
  • Павильон №19. Атом
  • Макет ракеты-носителя «Восток-1»
  • Павильон №26. Музей Транспорта Москвы
Что включено
  • Квест
  • Виртуальный ведущий
Что не входит в цену
  • Присутствие гида
  • Билеты в павильоны или музеи ВДНХ (приобретаются самостоятельно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Арка Главного входа ВДНХ. Пр-т Мира, 119
Завершение: Павильон 26, Музей Транспорта Москвы, ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
  • Билеты в павильоны или музеи ВДНХ покупаются посетителями самостоятельно
  • Квест имеет две версии. Адаптирован для детей 6-12 лет и подростков 13+ лет, но будет интересен и взрослым
  • Продолжительность - 1,5 - 2 часа
  • Квест индивидуальный. Также можно провести квест для класса или группы
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Можно выбрать любое время из расписания с 09:00 до 22:00
  • Квест-экскурсия с виртуальным ведущим проходит каждый день. Авторский квест проходит в чат-боте Телеграм. Вы получаете кодовое слово от меня, вводите его и квест начинается автоматически. Бронирование возможно не позднее чем за 1 час до начала
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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