Готовы стать агентом секретного общества защитников научного наследия и отправиться в удивительное приключение по ВДНХ, чтобы раскрыть его секреты и познакомиться с его таинственной историей? Вас ожидают головоломки, загадки и
Описание квестаПутешествие по ВДНХ Что, если за фасадами знаменитых павильонов ВДНХ скрыта тайна, которую хотят стереть из истории? На территории выставки активирована секретная миссия: Искажающий Архивариус пытается уничтожить память о великих достижениях! Только вы, агенты ОЗНН (Общество Защиты Научного Наследия), можете помешать ему. В течение захватывающего маршрута по 10 знаковым точкам ВДНХ участники: - получают задания от виртуального ведущего, - разгадывают шифры, анаграммы и загадки, - взаимодействуют с настоящими экспонатами, - узнают неожиданные факты о прошлом и будущем науки, - изучают историю, искусство и архивные фотографии! Квест-маршрут проходит с использованием новых технологий. Вы приходите к Главной Арке ВДНХ (это точка отправления) и пишете кодовое слово в веб-приложении, которое работает офлайн, даже без интернета, в сообщения чат-бота ВКонтакте или Телеграм. Квест начнется автоматически. Подходит для школьников, подростков и любознательных семей. Отличный формат для школьных групп, дней рождения и активного досуга! Важная информация:
- Билеты в павильоны или музеи ВДНХ покупаются посетителями самостоятельно.
- Квест имеет две версии. Адаптирован для детей 6-12 лет и подростков 13+ лет, но будет интересен и взрослым.
- Продолжительность — 1,5 - 2 часа.
- Квест индивидуальный. Также можно провести квест для класса или группы.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Можно выбрать любое время из расписания с 09:00 до 22:00.
- Квест-экскурсия с виртуальным ведущим проходит каждый день. Авторский квест проходит в чат-боте Телеграм. Вы получаете кодовое слово от меня, вводите его и квест начинается автоматически. Бронирование возможно не позднее чем за 1 час до начала.
Согласно календарю
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Арка Главного входа ВДНХ
- Павильон №1 «Центральный»
- Павильон №2, «Робостанция»
- Фонтан «Дружба народов»
- Павильон №6. «Химия» или Павильон Абхазия
- Павильон №11. Казахстан
- Фонтан «Каменный цветок»
- Павильон №19. Атом
- Макет ракеты-носителя «Восток-1»
- Павильон №26. Музей Транспорта Москвы
Что включено
- Квест
- Виртуальный ведущий
Что не входит в цену
- Присутствие гида
- Билеты в павильоны или музеи ВДНХ (приобретаются самостоятельно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Арка Главного входа ВДНХ. Пр-т Мира, 119
Завершение: Павильон 26, Музей Транспорта Москвы, ВДНХ
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Билеты в павильоны или музеи ВДНХ покупаются посетителями самостоятельно
- Квест имеет две версии. Адаптирован для детей 6-12 лет и подростков 13+ лет, но будет интересен и взрослым
- Продолжительность - 1,5 - 2 часа
- Квест индивидуальный. Также можно провести квест для класса или группы
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Можно выбрать любое время из расписания с 09:00 до 22:00
- Квест-экскурсия с виртуальным ведущим проходит каждый день. Авторский квест проходит в чат-боте Телеграм. Вы получаете кодовое слово от меня, вводите его и квест начинается автоматически. Бронирование возможно не позднее чем за 1 час до начала
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
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