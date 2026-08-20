Экскурсия-игра по Москве: «Алиса в стране Зиларт» (6-12 лет)

Мы откроем дверь в сказочную страну Зиларт: ребят ждут подвижные игры, волшебные фокусы и архитектурные загадки.
Детям предстоит прыгнуть сквозь золотую арку, отыскать белых кроликов и голубей на фасадах домов, узнать тайну говорящих цветов и вдохновиться на собственные открытия и исследования.
Детям предстоит прыгнуть сквозь золотую арку, отыскать белых кроликов и голубей на фасадах домов, узнать тайну говорящих цветов и вдохновиться на собственные открытия и исследования.
Описание экскурсии
- Ребята исследуют Зиларт и окажутся в мире Алисы из сказки Льюиса Кэрролла.
- Прыгнут в арку, найдут белых кроликов и голубей на фасадах домов.
- Разгадают геометрические загадки и узнают, почему эту науку называют королевой Зиларта, и увидят фокусы.
- Поиграют в старинную игрушку бильбоке и выяснят, что общего у неё с говорящими цветами из сказки.
Организационные детали
- Взрослым приобретать билет не нужно.
- Можем провести экскурсию в индивидуальном формате.
в среду и воскресенье в 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Марка Шагала
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ярослав — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
После пяти лет жизни во французском Гренобле, где я окончил магистратуру по туризму, я вернулся в Москву. Мне хотелось создавать детские экскурсии, на которые я сам мечтал бы попасть в
Входит в следующие категории Москвы
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