Экскурсия-игра по Москве: «Алиса в стране Зиларт» (6-12 лет)

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детстве. Уже больше двух лет я провожу экскурсии и городские приключения для детей и их родителей. Вместе мы играем, разгадываем загадки, обсуждаем архитектуру и учимся замечать то, мимо чего обычно проходим. Для меня экскурсия — это не набор дат и фактов, а возможность показать, что город может удивлять в любом возрасте. Лучшая награда для меня — когда в конце прогулки ребёнок с горящими глазами рассказывает родителям о своих открытиях и хочет прийти на новую экскурсию.