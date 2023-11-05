Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке

Познакомиться с красным конём, чёрным квадратом и другими необычными шедеврами 20 века

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Ответы на вопросы
Каким был мир искусства до авангардистов? Утончённым и романтичным, понятным и реалистичным.

А что потом? Такие картины, что поначалу кажется — да любой может так же… Мы докажем, что всё далеко не так просто, что за каждым полотном стоит уникальная личность и своя история. Мы подготовили для ребят увлекательные задания, с которыми интереснее изучать искусство.
Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
Авангард - детям. Квест по Новой Третьяковке
Ближайшие даты:
5
ноя
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ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы рассмотрим работы мастера наивного искусства Нико Пиросмани, сияющую под солнечными лучами жар-птицу, «лучистые» картины, которые изображают не сами предметы, а их энергетику. Познакомимся с Марком Шагалом, парящим над крышами родного Витебска, с детищем Казимира Малевича — «Чёрным квадратом» и другими шедеврами авангарда.

Обсудим:

  • Почему люди летают на картинах Шагала
  • Что такое «Ослиный хвост» и «Бубновый валет»
  • Почему враждовали Малевич и Татлин
  • Почему Пиросмани часто писал свои работы не на холсте
  • Какое направление придумал Василий Кандинский
  • Про кого была написана самая популярная песня Аллы Пугачёвой
  • Правда ли, что «Чёрный квадрат» — чёрный
  • Какова сегодняшняя стоимость картин авангардистов

Наш нескучный формат

По ходу экскурсии дети будут записывать ответы на вопросы квеста в индивидуальные книжечки. Также мы подготовили дополнительный демонстрационный материал, который поможет лучше понять произведения искусства. И самое главное — мы создадим неформальную атмосферу, где каждый ребёнок сможет высказать своё мнение и поделиться впечатлениями. В конце юных участников ждут приятные подарки.

Организационные детали

  • Программа рассчитана на детей старше 10 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: детский — 250 руб., взрослый — 500 руб. (действуют льготы)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Новой Третьяковке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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