Познакомиться с красным конём, чёрным квадратом и другими необычными шедеврами 20 века
Каким был мир искусства до авангардистов? Утончённым и романтичным, понятным и реалистичным.
А что потом? Такие картины, что поначалу кажется — да любой может так же… Мы докажем, что всё далеко не так просто, что за каждым полотном стоит уникальная личность и своя история. Мы подготовили для ребят увлекательные задания, с которыми интереснее изучать искусство.
А что потом? Такие картины, что поначалу кажется — да любой может так же… Мы докажем, что всё далеко не так просто, что за каждым полотном стоит уникальная личность и своя история. Мы подготовили для ребят увлекательные задания, с которыми интереснее изучать искусство.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы рассмотрим работы мастера наивного искусства Нико Пиросмани, сияющую под солнечными лучами жар-птицу, «лучистые» картины, которые изображают не сами предметы, а их энергетику. Познакомимся с Марком Шагалом, парящим над крышами родного Витебска, с детищем Казимира Малевича — «Чёрным квадратом» и другими шедеврами авангарда.
Обсудим:
- Почему люди летают на картинах Шагала
- Что такое «Ослиный хвост» и «Бубновый валет»
- Почему враждовали Малевич и Татлин
- Почему Пиросмани часто писал свои работы не на холсте
- Какое направление придумал Василий Кандинский
- Про кого была написана самая популярная песня Аллы Пугачёвой
- Правда ли, что «Чёрный квадрат» — чёрный
- Какова сегодняшняя стоимость картин авангардистов
Наш нескучный формат
По ходу экскурсии дети будут записывать ответы на вопросы квеста в индивидуальные книжечки. Также мы подготовили дополнительный демонстрационный материал, который поможет лучше понять произведения искусства. И самое главное — мы создадим неформальную атмосферу, где каждый ребёнок сможет высказать своё мнение и поделиться впечатлениями. В конце юных участников ждут приятные подарки.
Организационные детали
- Программа рассчитана на детей старше 10 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: детский — 250 руб., взрослый — 500 руб. (действуют льготы)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Новой Третьяковке
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 6125 туристов
Добрый день! Меня зовут Елена, я представитель команды гидов. Вся наша команда очень любит Москву, потому что она настолько многогранна, что её можно изучать всю жизнь. Нам нравится рассказывать о нашем городе взрослым и детям. Все представители нашей команды постоянно учатся и имеют аккредитации во многие московские музеи и парки. Мы считаем, что современные дети предпочитают получать знания в активной форме, а интерес просыпается именно в тот момент, когда они вовлечены в решение какой-либо задачи. Каждый из наших квестов имеет сюжетную линию, в рамках которой маленькие (и не очень) путешественники отгадывают ребусы, ищут ответы на вопросы и загадки, играют. У нас не бывает монолога – всегда диалог. Интересный рассказ, наводящие вопросы, подсказки со стороны экскурсовода и версии, предположения, находки со стороны детей.
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