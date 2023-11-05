Каким был мир искусства до авангардистов? Утончённым и романтичным, понятным и реалистичным. А что потом? Такие картины, что поначалу кажется — да любой может так же… Мы докажем, что всё далеко не так просто, что за каждым полотном стоит уникальная личность и своя история. Мы подготовили для ребят увлекательные задания, с которыми интереснее изучать искусство.

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Описание

Что вас ожидает

Мы рассмотрим работы мастера наивного искусства Нико Пиросмани, сияющую под солнечными лучами жар-птицу, «лучистые» картины, которые изображают не сами предметы, а их энергетику. Познакомимся с Марком Шагалом, парящим над крышами родного Витебска, с детищем Казимира Малевича — «Чёрным квадратом» и другими шедеврами авангарда.

Обсудим:

Почему люди летают на картинах Шагала

Что такое «Ослиный хвост» и «Бубновый валет»

Почему враждовали Малевич и Татлин

Почему Пиросмани часто писал свои работы не на холсте

Какое направление придумал Василий Кандинский

Про кого была написана самая популярная песня Аллы Пугачёвой

Правда ли, что «Чёрный квадрат» — чёрный

Какова сегодняшняя стоимость картин авангардистов

Наш нескучный формат

По ходу экскурсии дети будут записывать ответы на вопросы квеста в индивидуальные книжечки. Также мы подготовили дополнительный демонстрационный материал, который поможет лучше понять произведения искусства. И самое главное — мы создадим неформальную атмосферу, где каждый ребёнок сможет высказать своё мнение и поделиться впечатлениями. В конце юных участников ждут приятные подарки.

Организационные детали