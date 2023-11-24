«Волшебство на Патриарших»
На Патриарших прудах в декабре и январе царит поистине волшебная атмосфера. У ресторанов и магазинов этого района одни из самых красивых украшений в городе.
Предлагаю вам прогуляться здесь и узнать об истории появления Нового года и Рождества, а также об истории удивительных мест, которые мы увидим на пути.
А также вы сможете сделать памятные снимки, выпить вкусный глинтвейн и погрузиться в настоящую новогоднюю сказку!
Предлагаю вам прогуляться здесь и узнать об истории появления Нового года и Рождества, а также об истории удивительных мест, которые мы увидим на пути.
А также вы сможете сделать памятные снимки, выпить вкусный глинтвейн и погрузиться в настоящую новогоднюю сказку!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Район Патриаршие пруды
- Триумфальная площадь
- Трёхпрудный переулок
- Скоропечатня Левенсона
- Малая Бронная
Описание
Что вас ожидает: Встречаемся на Триумфальной площади около аллеи красивых ёлочек, где я расскажу вам об истории появления рождественского дерева в России, и о том, как его раньше украшали. Затем мы отправимся в гости к самому мистическому писателю Москвы — Михаилу Афанасьевичу Булгакову, который когда-то жил в районе Патриарших. Здесь мы заглянем в необычный подъезд, где находилась та самая нехорошая квартира номер 50. После отправимся в Трёхпрудный переулок, в котором проживало немало известных людей. Вспомним о традиции смотреть советское кино в новогодние праздники, ведь здесь проживала актриса Людмила Гурченко, которая снялась в легендарных фильмах: «Любовь и голуби», «Вокзал для двоих» и др. Также у невероятно украшенного цветочного магазина я расскажу вам о том, какие подарки дарили раньше на Новый год, и помогу сделать памятные снимки. После этого мы отправимся к творению великого архитектора Франца Альберта Шехтеля — Скоропечатне Левенсона, где поговорим о традиции дарить открытки на Новый год! У самого пруда поговорим о катке и тех, кто жил в этом районе и катался на нём. А также я расскажу вам про самые интересные здания в округе. Позже прогуляемся среди ресторанчиков на Малой Бронной, и я расскажу вам о самых классных из них, а также поговорим о появлении шампанского и глинтвейна в России, о том, как раньше праздновали Новый год и Рождество, и где был создан любимый всеми салат «Оливье». Эта экскурсия позволит вам ощутить атмосферу сказки, праздника и волшебства! Вы узнаете о главных традициях Нового года и Рождества, а также об интересных местах Патриарших прудов, его жителях, и о том, почему этот район стал таким популярным.
Возможно проведение данной экскурсии в формате лекции в ресторане.
Возможно проведение данной экскурсии в формате лекции в ресторане.
*Возможно проведение данной экскурсии в формате лекции в ресторане.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Памятник Маяковскому на Триумфальной площадиЗавершение: Малая Бронная
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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