Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Война 1812 года: жизнь простого солдата

Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле

5
1 отзыв
Если вы уже знакомы с самым громким событием Отечественной войны 1812 года — Бородинской битвой, то я приглашаю вас открыть для себя историю ключевых участников любой из войн — рядовых солдат.

Вы пройдете по центральному расположению русской армии в Бородинском сражении и монументам, находящимся буквально в чистом поле — поле Бородинском.
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Война 1812 года: жизнь простого солдата

Что вас ожидает

Знакомство с жизнью солдат Отечественной войны 1812 года

Экскурсия проходит в интерактивном формате: вы сможете наощупь познакомиться с униформой, вооружением и амуницией солдата Отечественной войны 1812 года, примерить солдатские мундир и кивер, подержать в руках пушечное ядро и ружейные пули армий Александра 1 и Наполеона. Вы увидите монументы, недоступные большинству посетителей и насладитесь природной красотой Бородинского поля.

Кроме того, маршрут пройдет через зону падения метеорита «Бородино» — я расскажу об этом событии.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится только в теплое время года в сухую погоду
  • Экскурсия начинается уже на Бородинском поле (место встречи согласуем в переписке). Сюда вы добираетесь самостоятельно: доехать из Москвы можно на личном транспорте или на электричке до станции Бородино.
  • Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (доплата 500 руб. за каждого дополнительного участника)
  • Возможен трансфер из Можайска и обратно за отдельную плату (от 1 до 4 человек)
  • На территории заповедника работают сувенирный магазин и кафе
Начало и место завершения
🚩 Начало и место завершения: перед зданием касс Бородинского музея
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ян
Ян
Мое увлечение историей Отечественной войны 1812 года началось в 2007 году и продолжается по сей день. Постоянно проживая на территории Бородинского военно-исторического заповедника я ежедневно исследую не только исторические аспекты этой войны, но и мирную жизнь описываемого периода. Как страстный почитатель эпохи 1812 года и наполеоновских войн, я буду счастлив поделиться с вами тем, что нравится мне!
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1 реальный отзыв

В
19 мая 2019
Сегодня была не просто экскурсия по Бородинскому полю, а самое настоящее погружение в эпоху войны 1812 года. С самого начала и до конца Ян не просто рассказывал о боевых действиях, он просто заражал любовью к тому, о чем говорил. Мы увидели одно из самых известных полей сражений в России глазами их участников! На экскурсии был настоящий интерактив! Ян отличный организатор и рассказчик, за всю экскурсию ни разу не было скучно! Если вы хотите отлично провести время и прикоснуться к истории - очень рекомендуем!

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