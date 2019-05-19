Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает
Знакомство с жизнью солдат Отечественной войны 1812 года
Экскурсия проходит в интерактивном формате: вы сможете наощупь познакомиться с униформой, вооружением и амуницией солдата Отечественной войны 1812 года, примерить солдатские мундир и кивер, подержать в руках пушечное ядро и ружейные пули армий Александра 1 и Наполеона. Вы увидите монументы, недоступные большинству посетителей и насладитесь природной красотой Бородинского поля.
Кроме того, маршрут пройдет через зону падения метеорита «Бородино» — я расскажу об этом событии.
Организационные детали
- Экскурсия проводится только в теплое время года в сухую погоду
- Экскурсия начинается уже на Бородинском поле (место встречи согласуем в переписке). Сюда вы добираетесь самостоятельно: доехать из Москвы можно на личном транспорте или на электричке до станции Бородино.
- Экскурсию можно провести и для большего количества путешественников (доплата 500 руб. за каждого дополнительного участника)
- Возможен трансфер из Можайска и обратно за отдельную плату (от 1 до 4 человек)
- На территории заповедника работают сувенирный магазин и кафе