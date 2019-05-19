Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Что вас ожидает

Знакомство с жизнью солдат Отечественной войны 1812 года

Экскурсия проходит в интерактивном формате: вы сможете наощупь познакомиться с униформой, вооружением и амуницией солдата Отечественной войны 1812 года, примерить солдатские мундир и кивер, подержать в руках пушечное ядро и ружейные пули армий Александра 1 и Наполеона. Вы увидите монументы, недоступные большинству посетителей и насладитесь природной красотой Бородинского поля.

Кроме того, маршрут пройдет через зону падения метеорита «Бородино» — я расскажу об этом событии.

Организационные детали