Где еще можно погрузиться так глубоко в историю, как не в одном из старейших районов Москвы — Китай-городе? Вы узнаете, откуда взялось название Китай-город.



Как менялся облик района, где находится первая в России улица, построенная на частные средства, чем и где торговали в Китай-городе.



Вперед, за историей!