Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка

Где еще можно погрузиться так глубоко в историю, как не в одном из старейших районов Москвы -...

Где еще можно погрузиться так глубоко в историю, как не в одном из старейших районов Москвы — Китай-городе? Вы узнаете, откуда взялось название Китай-город.

Как менялся облик района, где находится первая в России улица, построенная на частные средства, чем и где торговали в Китай-городе.

Вперед, за историей!
Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка
Все дороги ведут в Китай-город - квест-прогулка

Что вы увидите 🤩

  • Птичья башня
  • Третьяковские ворота
  • Никольская улица
  • Колокольня Заиконоспасского монастыря
  • Богоявленский переулок
  • Гостиный двор
Экскурсия в необычном формате городского квеста, проходит c мобильным гидом по городу в вашем телефоне. Отгадывая загадки и отвечая на вопросы по маршруту прогулки, вы в игровой форме знакомитесь с увлекательными фактами знаковых и тайных мест города. Выбирайте любое удобное для вас время, приглашайте друзей или исследуйте Китай-город самостоятельно.
Важные детали
  • До начала квест-прогулки необходимо скачать бесплатное приложение Questeri в App Store или Google Play (бесплатно). После установки приложения и скачивания квеста интернет не понадобится, квест доступен в офлайн-режиме.
  • После бронирования вам придет письмо с промокодом для активации квеста в приложении Questeri.
  • Квест не привязан ко времени начала и доступен для прохождения в любое время.
  • Рекомендуется проходить городской квест в компании не более 6 человек.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
990 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест «Все дороги ведут в Китай-город» в приложении «Questeri». Моментальное подтверждение бронирования после оплаты
  • скачивайте приложение
  • загружайте квест и отправляйтесь навстречу приключениям!
Где начинаем и завершаем
Начало: Станция метро Лубянка, выход 10
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Любое удобное время

Questeri
Questeri
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🎩Индивидуальные👣Пешком⚙️Необычные🕵️Квесты#Китай - город

Еще несколько похожих предложений в Москве

Сердце Москвы: история старого города
700
за 1 чел.
Сердце Москвы: история старого города
Мы увидим самые живописные площади старого города, узнаем, как расцветала и росла Москва, как...
по субботам в 12.00
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Индивидуальная экскурсия
4.9
26
5 830
за 1-20 чел.
Китай-город: Москва деловая, набожная, просвещенная
Мы прогуляемся по историческому району Москвы Китай-город
В любой день и час
Иноземцы в Китай-городе
Индивидуальная экскурсия
5
2
2ч 30м
5 520
за 1-6 чел.
Иноземцы в Китай-городе
Прогулка с историком по старинному купеческому посаду у стен Кремля
Тайной тропой — в Китай-город
Индивидуальная экскурсия
4.8
40
2ч 30м
2 900
за 1-5 чел.
Тайной тропой — в Китай-город
Расшифровать старейший район столицы на насыщенной прогулке по нему
Подлинные древности Китай-города
Индивидуальная экскурсия
4.6
25
1ч 30м
500
за 1 чел.
Подлинные древности Китай-города
Исследовать архитектурные шедевры одного из старейших районов Москвы
Ивановская горка: путешествие в Старую Москву
5
19
2ч 30м
500
за 1 чел.
Ивановская горка: путешествие в Старую Москву
Приглашаю вас на прогулку по Ивановской горке - историческому московскому району на одном из семи...
воскресенье 12.30
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
Индивидуальная экскурсия
5
126
3 250
за 1-5 чел.
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
Исследовать старейший район Москвы и прикоснуться к судьбам его жителей
Москва Купеческая. Замоскворечье
3
2
700
за 1 чел.
Москва Купеческая. Замоскворечье
Замоскворечье - необыкновенный район! Это уголок старой Москвы с неширокими пешеходными улочками,...
В указанные даты в 13:00
История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
Индивидуальная экскурсия
4.9
87
5 000
за 1-10 чел.
История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
Прогулка по Сретенке с коренным москвичом
Москва от Кремля до Зарядья + теплоходная прогулка по желанию
4.7
7
550
за 1 чел.
Москва от Кремля до Зарядья + теплоходная прогулка по желанию
Пройти по главным местам столицы и разобраться в истории ее культовых личностей
в четверг в 19:00
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы
4
6
500
за 1 чел.
Криминальная Хитровка: темное прошлое Москвы
Вас ждет экскурсия по одному из самых криминальных мест старой Москвы
Каждую пятницу в 18:00
От Китай-города до советского дворца: архитектурная прогулка
Индивидуальная экскурсия
5
8
2ч 30м
4500
3 600
за 1-6 чел.
От Китай-города до советского дворца: архитектурная прогулка
Исследовать древний Китай-город, отличить ампир от барокко и побывать в сталинской высотке

Questeri проводит ещё 4 экскурсии

Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Индивидуальный квест
1 200
за 1-6 чел.
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Думаете, Красная площадь ничем не сможет вас удивить? Вы увидите то, на что раньше не обращали внимания,...
Любое удобное время
Московский кремль - вехи великой истории | квест-прогулка
Индивидуальный квест
990
за 1-6 чел.
Московский кремль - вехи великой истории | квест-прогулка
С чего начинать изучение истории Москвы, как не с Кремля, который по праву считается сердцем Москвы!...
Любое удобное время
Знаменитости Арбата: от Пушкина до Цоя - квест-прогулка
Индивидуальный квест
990
за 1-6 чел.
Знаменитости Арбата: от Пушкина до Цоя - квест-прогулка
Древняя дорога на Смоленск, первая пешеходная улица, самая творческая улица столицы - так обычно...
Любое удобное время
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Индивидуальный квест
990
за 1-6 чел.
Красная площадь на 36O°: новый взгляд на знакомое место - квест-прогулка
Любое удобное время
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
🇷🇺