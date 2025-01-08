Маршрут от метро до Третьяковки занимает пять минут.
Но сколько уникальных локаций можно не заметить по дороге! Предлагаю перед посещением галереи познакомиться с ними поближе. Вы придёте в музей уже с яркими впечатлениями и готовностью получить новые.
Эта прогулка даст возможность по-другому воспринять многие экспонаты галереи, особенно иконопись и исторические полотна.
Но сколько уникальных локаций можно не заметить по дороге! Предлагаю перед посещением галереи познакомиться с ними поближе. Вы придёте в музей уже с яркими впечатлениями и готовностью получить новые.
Эта прогулка даст возможность по-другому воспринять многие экспонаты галереи, особенно иконопись и исторические полотна.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
По пути к Третьяковской галерее вы увидите:
- храм Климента папы Римского с иконостасом 18 века и точной копией Туринской плащаницы.
- памятник великому князю Сергею Александровичу и княгине Елизавете Фёдоровне.
- храм иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» с сохранившимися интерьерами и чудотворной иконой.
- фонтан «Вдохновение», усадьбу Демидовых, знаменитый Дом литераторов и многое другое.
Я расскажу:
- об истории района Замоскворечье.
- происхождении названий улиц и переулков.
- судьбе Дома литераторов и его знаменитых жителей.
- и, конечно же, о создании и развитии Третьяковской галереи.
Организационные детали
- Обратите внимание! Экскурсия заканчивается у входа в Третьяковку. Посещение галереи не входит в программу. Входные билеты не включены в стоимость.
- Объекты на маршруте мы осматриваем только снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|700 ₽
|Дети до 16 лет
|500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Третьяковская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олеся — ваш гид в Москве
Добрый день! Меня зовут Олеся. Я начала водить экскурсии более 20 лет назад, аттестована для проведения экскурсий по Москве. Среди моих любимых и самых востребованных гостями тем — Замоскворечье и Донской монастырь.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Пётр
8 янв 2025
Очень понравилось! Во-первых Олеся погружена в тему и рассказывает не просто факты, а ещё и наделяет эти факты эмоциональной окраской. Если коротко, то узнали много интересного, что запомнится на долго.
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Начало: В Музее космонавтики на ВДНХ
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
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