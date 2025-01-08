читать дальше Рекомендую Олесю, если вам нужно узнать много фактов об этом историческом районе Москвы и окунуться в атмосферу богатого на знаковые события и знаменитых людей не большого по площади, но интереснейшего и значимого места.

Очень понравилось! Во-первых Олеся погружена в тему и рассказывает не просто факты, а ещё и наделяет эти факты эмоциональной окраской. Если коротко, то узнали много интересного, что запомнится на долго.