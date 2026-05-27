Эта высотка — один из самых узнаваемых силуэтов Москвы. Вы подойдёте к ней с воды и улицы, войдёте в центральный подъезд и окажетесь в квартире, где сохранились подлинные детали интерьера. Экскурсия соединяет архитектуру, быт и городские виды: вы не только рассмотрите здание, но и услышите, как оно задумывалось и как в нём жили.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание экскурсии

Во время экскурсии вы войдёте в центральный подъезд — тот самый, где сохранилось торжественное оформление, продуманное до деталей.

Затем подниметесь в квартиру, чтобы увидеть, как выглядело пространство для жизни: планировки, отделка, атмосфера времени.

Отдельная часть маршрута — виды. С высоты открываются набережные, изгиб реки и панорама центра Москвы, включая Кремль. Это тот ракурс, который помогает почувствовать масштаб города и замысел архитекторов.

Вы разберётесь, как и зачем в Москве появились сталинские высотки, какие технологии использовали при их строительстве и почему этот проект стал важным шагом к современному городскому жилью. Поговорим и об архитекторе — о его идеях и влиянии на облик столицы.

Организационные детали