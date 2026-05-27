Эта высотка — один из самых узнаваемых силуэтов Москвы.
Вы подойдёте к ней с воды и улицы, войдёте в центральный подъезд и окажетесь в квартире, где сохранились подлинные детали интерьера.
Экскурсия соединяет архитектуру, быт и городские виды: вы не только рассмотрите здание, но и услышите, как оно задумывалось и как в нём жили.
Описание экскурсии
Во время экскурсии вы войдёте в центральный подъезд — тот самый, где сохранилось торжественное оформление, продуманное до деталей.
Затем подниметесь в квартиру, чтобы увидеть, как выглядело пространство для жизни: планировки, отделка, атмосфера времени.
Отдельная часть маршрута — виды. С высоты открываются набережные, изгиб реки и панорама центра Москвы, включая Кремль. Это тот ракурс, который помогает почувствовать масштаб города и замысел архитекторов.
Вы разберётесь, как и зачем в Москве появились сталинские высотки, какие технологии использовали при их строительстве и почему этот проект стал важным шагом к современному городскому жилью. Поговорим и об архитекторе — о его идеях и влиянии на облик столицы.
Организационные детали
- Часть маршрута проходит по улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде
- На экскурсии используем радиогиды. Для удобства можно взять собственные наушники (разъём mini jack 3.5 mm)
- С вами будет один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Котельнической набережной
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 1446 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.
