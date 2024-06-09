Приглашаем на выставку «Солнечный сад», раскрывающую разные этапы творчества Церетели. Вы увидите живопись и графику, круглую и рельефные скульптуры, эмали и витражи, гобелены и мозаики.
Раскроете мифопоэтический смысл произведений мастера, где природное и человеческое, архаическое и современное сливаются в гармоничном единстве.
Раскроете мифопоэтический смысл произведений мастера, где природное и человеческое, архаическое и современное сливаются в гармоничном единстве.
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Перед посещением выставки мы прогуляемся по ближайшим окрестностям ММОМА: Трубной площади и Петровскому бульвару. А также заглянем в Высоко-Петровский монастырь 14 века. Затем отправимся изучать творчество Церетели.
Вы увидите:
- ранние академические работы мастера
- натюрморты
- эмали, гобелены и мозаики
- скульптурный и графический кабинеты
Вы узнаете:
- каковы традиции тбилисской художественной школы
- чему Церетели научился у Пикассо, Шагала и Леже
- как творчество французских постимпрессионистов повлияло на его стиль
- как мастеру удалось создать собственный узнаваемый художественный почерк
- в каких городах мира можно увидеть его скульптурные композиции
Организационные детали
- Тайминг: 1 час — прогулка по окрестностям музея, 1 час — осмотр выставки
- Дополнительные расходы: оплата права ведения экскурсии в музее — 2000 руб. с группы, входные билеты в музей — 350 руб. с человека
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Трубная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 1655 туристов
Я аккредитованный гид и экскурсовод по Москве. Легко нахожу контакт с разными путешественниками. Мой стиль ведения экскурсий сочетает навыки профессионального гида и нестандартную подачу материала. Информация легко запоминается и вызываетЗадать вопрос
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