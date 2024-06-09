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живой интерес! Являюсь лауреатом конкурса «Мастера Москвы» в области экскурсоведения, постоянный участник телепрограммы Аркадия Мамонтова «Неизвестная история» и Рен-ТВ «Тайны истории», автор статей об истории Москвы. При проведении экскурсий мне помогает команда моих коллег: аккредитованные гиды Москвы, прошедшие государственную аттестацию и имеющие многолетний стаж работы в сфере туризма. Все мы очень любим Москву и умеем влюблять в неё наших путешественников с первых минут экскурсии!