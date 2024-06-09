Выставка Зураба Церетели «Солнечный сад» в ММОМА

Посетить большую персональную выставку признанного мастера с профессиональным гидом
Приглашаем на выставку «Солнечный сад», раскрывающую разные этапы творчества Церетели. Вы увидите живопись и графику, круглую и рельефные скульптуры, эмали и витражи, гобелены и мозаики.

Раскроете мифопоэтический смысл произведений мастера, где природное и человеческое, архаическое и современное сливаются в гармоничном единстве.
Выставка Зураба Церетели «Солнечный сад» в ММОМА
Выставка Зураба Церетели «Солнечный сад» в ММОМА
Выставка Зураба Церетели «Солнечный сад» в ММОМА
Ближайшие даты:
Время начала: 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Перед посещением выставки мы прогуляемся по ближайшим окрестностям ММОМА: Трубной площади и Петровскому бульвару. А также заглянем в Высоко-Петровский монастырь 14 века. Затем отправимся изучать творчество Церетели.

Вы увидите:

  • ранние академические работы мастера
  • натюрморты
  • эмали, гобелены и мозаики
  • скульптурный и графический кабинеты

Вы узнаете:

  • каковы традиции тбилисской художественной школы
  • чему Церетели научился у Пикассо, Шагала и Леже
  • как творчество французских постимпрессионистов повлияло на его стиль
  • как мастеру удалось создать собственный узнаваемый художественный почерк
  • в каких городах мира можно увидеть его скульптурные композиции

Организационные детали

  • Тайминг: 1 час — прогулка по окрестностям музея, 1 час — осмотр выставки
  • Дополнительные расходы: оплата права ведения экскурсии в музее — 2000 руб. с группы, входные билеты в музей — 350 руб. с человека
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Трубная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ИндивидуальныеМожно с детьмиДля школьниковМузеиЛетниеИскусство и музеиВыставкиИскусствоВыставки картинВыставки современного искусстваПрирода и пейзажиЦветы и сады

Похожие экскурсии из Москвы

Булгаковская Москва: город глазами мастера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Булгаковская Москва: путеводитель по роману
Исследуйте мистическую Москву Булгакова, пройдитесь по местам событий знаменитого романа и ощутите дух эпохи
Начало: В районе метро Парк культуры
13 июня в 09:00
16 июня в 09:00
5 340 за всё до 6 чел.
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
54 отзыва
Экскурсия-квест для детей по Александровскому саду
Легко изучить памятники и символы города на интерактивной прогулке в сердце Москвы
Начало: В районе Манежной площади
16 июля в 09:00
19 июля в 09:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Нескучный сад хранит свои стволы
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Нескучный сад хранит свои стволы
Увидеть больше, чем уютный московский парк, и вдохновиться его поэзией
Начало: В районе метро Ленинский проспект
Расписание: в понедельник в 11:00
24 июня в 11:00
1 июля в 11:00
1 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам