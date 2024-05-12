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Мини-группа
1.5 часа
Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
Исследовать тихий уголок Москвы, где царит атмосфера 19 века, и узнать больше о старинной должности
Начало: В районе метро Площадь Ильича
11 июня в 15:00
14 июня в 17:30
940₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Совершить игровое путешествие в историю русской кавалерии и погрузиться в быт конюшни
Начало: В посёлке Нагорное
«Вы увидите лошадей разных пород, научитесь с ними общаться»
9 июня в 15:00
11 июня в 10:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
«Со временем территория разрослась, и теперь сюда приезжают не только пообщаться с лошадьми, но и оценить коллекцию военной техники, а также увидеть редких животных в естественной среде обитания»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья12 мая 2024Сегодня была на экскурсии по Ворошиловской даче и конной прогулке мне очень понравилась экскурсия: необычный музей с предметами и вещами
- ВВладимир1 мая 2024В последний день апреля очень хорошо прошлись по слободе и разглядели такие местные подробности, мимо которых без экскурсовода Натальи пройдешь мимо и не заметишь. А вот она про них знает всё и расскажет захватывающе.
- ИИлья28 апреля 2024Были втроём, нам всё понравилось. Сначала мы походили по окрестностям. Мне интересно было послушать историю. Потом катались на лошадях через рощу, мимо прудов. Была проведена краткая инструкция как ездить на лошади. У девчонок незабываемые эмоции. Спасибо!
- ИИрина27 апреля 2024Добрый день, вчера сходила на экскурсию "Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе. Экскурсия прошла в дружеской обстановке, прошлись по
- ЕЕлизавета12 апреля 2024Совсем забыла оставить отзыв, хоть и обещала. Очень приятная экскурсия. Ходишь вроде бы по ничем не примечательным районам - но тут и там встречаешься с прошлым) Классный экскурсовод Наталья. Знает ооооочень много интересного и действительно любит свою работу. Это очень ценно)
- ЕЕлена23 марта 2024На прошлой неделе посетили экскурсию «Ворошиловские дачи» со школьниками 7 класса. Очень интересное место совсем рядом с Москвой. Экскурсовод Василиса
- ЮЮлия23 апреля 2023Вчера мы провели великолепный день в конно-спортивном комплексе. Восторг от самих гидов, которые увлеченно и с душой рассказывают о местных
- ЖЖанна23 апреля 2023Здесь вас ждёт не просто экскурсия, а целый день, насыщенный событиями! В зоосаде - именно так, ведь это не зоопарк,
- ООлеся26 марта 2023Прекрасная экскурсия! Ребенок 9 лет был так впечатлен зоопарком и музеем! Шесть часов пролетело незаметно! Обязательно вернемся!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Конные прогулки»
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Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 940 до 3 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Москве. Максимально сближение с природой Москвы, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024