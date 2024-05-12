Экскурсии на лошадях в Москве

Найдено 3 экскурсии в категории «Конные прогулки» в Москве, цены от 940 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1.5 часа
24 отзыва
Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
Исследовать тихий уголок Москвы, где царит атмосфера 19 века, и узнать больше о старинной должности
Начало: В районе метро Площадь Ильича
11 июня в 15:00
14 июня в 17:30
940 за человека
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
Совершить игровое путешествие в историю русской кавалерии и погрузиться в быт конюшни
Начало: В посёлке Нагорное
«Вы увидите лошадей разных пород, научитесь с ними общаться»
9 июня в 15:00
11 июня в 10:00
1 500 за человека
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
4 часа
6 отзывов
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
«Со временем территория разрослась, и теперь сюда приезжают не только пообщаться с лошадьми, но и оценить коллекцию военной техники, а также увидеть редких животных в естественной среде обитания»
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 3 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
    Сегодня была на экскурсии по Ворошиловской даче и конной прогулке мне очень понравилась экскурсия: необычный музей с предметами и вещами
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    разных времен от 17 века до 20 го, найденных на этой территории, узнала много интересных фактов о местности и истории усадьбы, о которых подробно и увлеченно рассказала девушка-экскурсовод с красивым и редким именем Василиса, и конечно же, общение с прекрасными животными. Я не только научилась управлять лошадью, но и узнала как правильно ухаживать за ней, это мой первый опыт конной прогулки и Василиса научила меня первым правилам общения с этими красивыми и умными созданиями. Я в восторге и приеду обязательно еще не раз сюда и буду рекомендовать всем своим знакомым и друзьям побывать на экскурсии в КСК "Матадор". Василисе отдельное спасибо за теплый прием и приятное общение!

  • В
    Владимир
    1 мая 2024
    Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
    В последний день апреля очень хорошо прошлись по слободе и разглядели такие местные подробности, мимо которых без экскурсовода Натальи пройдешь мимо и не заметишь. А вот она про них знает всё и расскажет захватывающе.
  • И
    Илья
    28 апреля 2024
    Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
    Были втроём, нам всё понравилось. Сначала мы походили по окрестностям. Мне интересно было послушать историю. Потом катались на лошадях через рощу, мимо прудов. Была проведена краткая инструкция как ездить на лошади. У девчонок незабываемые эмоции. Спасибо!
    Были втроём, нам всё понравилось. Сначала мы походили по окрестностям. Мне интересно было послушать историю. ПотомБыли втроём, нам всё понравилось. Сначала мы походили по окрестностям. Мне интересно было послушать историю. ПотомБыли втроём, нам всё понравилось. Сначала мы походили по окрестностям. Мне интересно было послушать историю. Потом
  • И
    Ирина
    27 апреля 2024
    Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
    Добрый день, вчера сходила на экскурсию "Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе. Экскурсия прошла в дружеской обстановке, прошлись по
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    улочкам Москвы, услышали рассказ об ямщиках как все это начиналось и развивалось. Увидели исторические здания сохранившихся до наших дней. Мимо проходим и не знаем их историческую ценность.

    Добрый день, вчера сходила на экскурсию "Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе. Экскурсия прошла вДобрый день, вчера сходила на экскурсию "Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе. Экскурсия прошла вДобрый день, вчера сходила на экскурсию "Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе. Экскурсия прошла в
  • Е
    Елизавета
    12 апреля 2024
    Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
    Совсем забыла оставить отзыв, хоть и обещала. Очень приятная экскурсия. Ходишь вроде бы по ничем не примечательным районам - но тут и там встречаешься с прошлым) Классный экскурсовод Наталья. Знает ооооочень много интересного и действительно любит свою работу. Это очень ценно)
  • Е
    Елена
    23 марта 2024
    Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
    На прошлой неделе посетили экскурсию «Ворошиловские дачи» со школьниками 7 класса. Очень интересное место совсем рядом с Москвой. Экскурсовод Василиса
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    увлеченно рассказывает об истории этого места. И хотя исторических фактов об этом месте осталось немного, всё это тщательно собирается и хранится. В этой усадьбе есть конно-спортивный клуб, и частью нашей экскурсии было посещение его конюшен. Детям очень понравилось, что можно было пообщаться с лошадьми. Но нам было маловато времени, хотелось ещё. Также дети поучаствовали в викторине, подготовленной экскурсоводом Василисой. Всем захотелось туда обязательно вернуться и погулять летом. Спасибо большое

    На прошлой неделе посетили экскурсию «Ворошиловские дачи» со школьниками 7 класса. Очень интересное место совсем рядомНа прошлой неделе посетили экскурсию «Ворошиловские дачи» со школьниками 7 класса. Очень интересное место совсем рядомНа прошлой неделе посетили экскурсию «Ворошиловские дачи» со школьниками 7 класса. Очень интересное место совсем рядом
  • Ю
    Юлия
    23 апреля 2023
    Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
    Вчера мы провели великолепный день в конно-спортивном комплексе. Восторг от самих гидов, которые увлеченно и с душой рассказывают о местных
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    проектах. И конечно, от самих проектов. Мы познакомились с обитателями зоосада, которые живут в идеальных условиях под чутким наблюдением профессионалов. Узнали интересные и запоминающиеся (!) факты о животных. Повидались с роскошными конями-чемпионами и были просто поражены трепетным отношением организаторов к уходу и содержанию лошадей. А в музее военной техники осмотрели подлинные и уникальные экспонаты - их можно осматривать целый день, здесь все создано с настоящей любовью к делу и заботой о посетителях: просторно, эстетично, познавательно. Лично я впервые с таким интересом гуляла по военному музею. Очень рекомендую приехать сюда всей семьей или компанией - удовольствие получат и взрослые, и дети!

  • Ж
    Жанна
    23 апреля 2023
    Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
    Здесь вас ждёт не просто экскурсия, а целый день, насыщенный событиями! В зоосаде - именно так, ведь это не зоопарк,
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    а настоящий райский САД для животных, где им комфортно - мы познакомились с птицами, рептилиями и зверушками со всего света. Прониклись тем, как сотрудники опекают их - с искренней заботой и любовью. Такое же отношение и к лошадкам из КСК, всë для их благополучия. И военный музей столь же бережно хранит истории из прошлого, сюда хочется вернуться за ответами на непростые вопросы. Спасибо вам за дивный и душевный день!

  • О
    Олеся
    26 марта 2023
    Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
    Прекрасная экскурсия! Ребенок 9 лет был так впечатлен зоопарком и музеем! Шесть часов пролетело незаметно! Обязательно вернемся!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Конные прогулки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Ямщик, запрягай лошадей! По Рогожской ямской слободе - в мини-группе
  2. Экскурсия по Ворошиловской даче и конная прогулка
  3. Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Конные прогулки" можно забронировать 3 экскурсии от 940 до 3 000. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Москве. Максимально сближение с природой Москвы, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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