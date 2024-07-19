Кабаки и притоны, элитные рестораны и ужасающие своей бедностью районы воров и нищих, «улица красных фонарей» и игорные дома прошлых столетий, питейные и ночлежки — вот настоящая изнанка Москвы! Своей
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00
Описание экскурсии
- Место, где находился знаменитый трактир «Орёл» на Сухаревской площади
- Арбузовская крепость — притон 19 века
- Место, где принимал гостей трактир «Крым»
- Здание ресторана «Эрмитаж»
А также дегустация знаменитой водки «Кончаловка»!
Вы узнаете:
- Когда впервые появилась водка в России и какие вожди стремились всячески с нею бороться
- Какие блюда и напитки предпочитала самая изысканная публика «окончанья времён»
- Почему публичные дома в Российской империи были «домами в законе»
- Где находился ресторан, в котором можно было пить «до журавлей»
- Как содержались в старой России цыганские хоры
- Где находится на карте современной Москвы трактир «Ад», а где — ресторан «Эльдорадо»
- Как был открыт первый советский вытрезвитель
Организационные детали
- Ограничение по возрасту — 18+
- Все достопримечательности осматриваются снаружи
- В стоимость всё включено
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 19 раз на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|950 ₽
|Льготный (пенсионеры, студенты, инвалиды)
|855 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Сухаревская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 1294 туристов
Меня зовут Станислав. Я профессиональный гид, краевед, актёр и писатель. Живу в Москве с раннего детства, окончил ТИ им. Щукина. Путешественники, побывавшие на моих экскурсиях, всегда остаются довольными и возвращаются не единожды.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Москвы
скидка
5%
2.5 часа
Групповая
Экскурсия «Огни вечерней Москвы»: путешествие по ночной столице
Откройте для себя волшебство вечерней Москвы, погрузитесь в атмосферу света и красоты с эксклюзивной экскурсией
Начало: У парка Зарядье
19 июля в 20:30
20 июля в 20:30
15991 520₽ за человека
3 часа
Групповая
Вечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Сегодня в 18:00
Завтра в 19:30
от 1 100₽ за человека
3 часа
Групповая
Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
1 300₽ за человека