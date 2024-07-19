Москва кабаков и притонов

Прогулка по вечерней столице с дегустацией знаменитой «Кончаловки» (в группе)
Кабаки и притоны, элитные рестораны и ужасающие своей бедностью районы воров и нищих, «улица красных фонарей» и игорные дома прошлых столетий, питейные и ночлежки — вот настоящая изнанка Москвы! Своей
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запретностью они влекли и влекут даже тех, кто никогда не осмеливается туда явиться.

Вместе с проводником вы отправитесь в путешествие по истории самых злачных мест великого города, ведь именно там по ночам кипели настоящие страсти!

Москва кабаков и притонов
Москва кабаков и притонов
Москва кабаков и притонов
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание экскурсии

  • Место, где находился знаменитый трактир «Орёл» на Сухаревской площади
  • Арбузовская крепость — притон 19 века
  • Место, где принимал гостей трактир «Крым»
  • Здание ресторана «Эрмитаж»

А также дегустация знаменитой водки «Кончаловка»!

Вы узнаете:

  • Когда впервые появилась водка в России и какие вожди стремились всячески с нею бороться
  • Какие блюда и напитки предпочитала самая изысканная публика «окончанья времён»
  • Почему публичные дома в Российской империи были «домами в законе»
  • Где находился ресторан, в котором можно было пить «до журавлей»
  • Как содержались в старой России цыганские хоры
  • Где находится на карте современной Москвы трактир «Ад», а где — ресторан «Эльдорадо»
  • Как был открыт первый советский вытрезвитель

Организационные детали

  • Ограничение по возрасту — 18+
  • Все достопримечательности осматриваются снаружи
  • В стоимость всё включено

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный950 ₽
Льготный (пенсионеры, студенты, инвалиды)855 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Сухаревская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

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