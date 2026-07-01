Зубры и страусы: удивительное путешествие в мир гигантов (из Москвы)
Познакомиться с современниками мамонтов и погулять по заповедному лесу (билеты включены)
Всего в паре часов от Москвы вас ждёт насыщенный день на лоне природы. Едем в единственный заповедник Подмосковья, где живут величественные зубры и бизоны. Вы узнаете об истории спасения животных, их характере и повадках. А затем отправитесь на ферму, где успешно разводят африканских страусов. И пообщаетесь с другими дружелюбными обитателями контактного зоопарка.
Описание экскурсии
8:45 — отправление из Москвы
Приокско-Террасный биосферный заповедник, где сохранились вековые леса, редкие растения и животные, а главными хозяевами этих мест стали зубры — крупнейшие дикие быки Европы.
Экологическая тропа «Дорога к зубрам»
Мы прогуляемся к Центральному зубровому питомнику, где в условиях, максимально приближённых к естественным, содержатся зубры и бизоны. Со смотровой площадки вы понаблюдаете за животными и узнаете удивительную историю восстановления их популяции после почти полного исчезновения.
Музей природы
Вы увидите обитателей местных лесов, узнаете, как устроена экосистема заповедника, а затем попробуете себя в роли следопытов — научитесь различать следы зверей и распознавать некоторые виды птиц.
Ферма «Русский страус»
Здесь разводят чёрных африканских страусов, австралийских эму, лам, нубийских коз, джерсейских коров, вьетнамских поросят и других животных. Большинство из них можно погладить, покормить и сфотографировать. Хозяева расскажут, почему страусы прекрасно чувствуют себя в нашем климате и сколько человек можно накормить омлетом из одного страусиного яйца.
18:00 — ориентировочное возвращение в Москву
Организационные детали
Едем на комфортабельном автобусе туристического класса
Дополнительно по желанию оплачивается обед — 750 ₽ с чел. и мастер-класс по росписи фрагмента страусиного яйца акриловыми красками — 750 ₽ с чел. (проводится при наборе группы от 10 участников)
С вами будет гид нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Взрослый
5970 ₽
Дети от 6 до 16 лет
5470 ₽
Пенсионеры
5670 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Спортивная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 11 туристов
Я — организатор экскурсионных туров по России и странам СНГ. Вместе с командой специалистов мы создаём маршруты в разные уголки России.
Приглашаем вас на чашку кофе на краю Безымянного каньона в читать дальшеуменьшить
Дагестане или на созерцание ярких оттенков северного сияния в Мурманске. Можем заглянуть в гости к художнику Левитану в Плёсе, а после проникнуть за кулисы театра Островского в Костроме. А может, загадаем желание, глядя на горные рельефы седого Эльбруса?
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