Всего в паре часов от Москвы вас ждёт насыщенный день на лоне природы. Едем в единственный заповедник Подмосковья, где живут величественные зубры и бизоны. Вы узнаете об истории спасения животных, их характере и повадках. А затем отправитесь на ферму, где успешно разводят африканских страусов. И пообщаетесь с другими дружелюбными обитателями контактного зоопарка.

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Описание экскурсии

8:45 — отправление из Москвы

Приокско-Террасный биосферный заповедник, где сохранились вековые леса, редкие растения и животные, а главными хозяевами этих мест стали зубры — крупнейшие дикие быки Европы.

Экологическая тропа «Дорога к зубрам»

Мы прогуляемся к Центральному зубровому питомнику, где в условиях, максимально приближённых к естественным, содержатся зубры и бизоны. Со смотровой площадки вы понаблюдаете за животными и узнаете удивительную историю восстановления их популяции после почти полного исчезновения.

Музей природы

Вы увидите обитателей местных лесов, узнаете, как устроена экосистема заповедника, а затем попробуете себя в роли следопытов — научитесь различать следы зверей и распознавать некоторые виды птиц.

Ферма «Русский страус»

Здесь разводят чёрных африканских страусов, австралийских эму, лам, нубийских коз, джерсейских коров, вьетнамских поросят и других животных. Большинство из них можно погладить, покормить и сфотографировать. Хозяева расскажут, почему страусы прекрасно чувствуют себя в нашем климате и сколько человек можно накормить омлетом из одного страусиного яйца.

18:00 — ориентировочное возвращение в Москву

Организационные детали