Вечерняя театрализованная экскурсия

Погрузиться в мир иллюминации, узнать историю освещения города и открыть секреты Старой Москвы

Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира наряду с Парижем, Токио, Нью-Йорком и Лондоном, но так было не всегда.

Вы узнаете, какой путь прошла столичная подсветка от конопляников до светодиодных лампочек.

Полюбуетесь ретро-фонарями на Большой Дмитровке.

А также услышите о дороге царей — Тверской улице, богемной жизни Камергерского переулка и именитых гостях «дяди Гиляя».
Вечерняя театрализованная экскурсия
Вечерняя театрализованная экскурсия
Вечерняя театрализованная экскурсия
Вечерняя театрализованная экскурсия
Вечерняя театрализованная экскурсия
Вечерняя театрализованная экскурсия
Вечерняя театрализованная экскурсия
Вечерняя театрализованная экскурсия
Вечерняя театрализованная экскурсия
Вечерняя театрализованная экскурсия

Что вас ожидает

Огни Москвы на Тверской, Камергерском и Большой Дмитровке

  • Первая улица, которую стали освещать в городе — Тверская, дорога в Тверь и тот самый путь из Петербурга в Москву. Поговорим о временах, когда по ней въезжали цари, о подходе к застройке парадной артерии, самых красивых домах, гостиницах и магазинах, возведенных вдоль центрального въезда в сердце России.
  • Вы также прогуляетесь по Камергерскому переулку, услышите историю основания театра МХАТ и выясните, с жизнью каких писателей, поэтов, художников, актеров и музыкантов связано это атмосферное место.
  • А на Большой Дмитровке я познакомлю вас с хорошо сохранившимися памятниками архитектуры. Вы пройдете по крупной гранитной плитке, полюбуетесь фонарями в ретро-стиле и узнаете о появлении электричества в столице у первой электростанции Москвы.

«А в Столешниковом, ну просто беда, целый сонм воспоминаний и дум… »

Здесь я расскажу о магазине, что располагался в усадьбе 18 в. до открытия бутика «Луи Виттон». Покажу место, где разливали вино в советский период. А также приведу к дому, где жил самый известный московский журналист Владимир Гиляровский, и поделюсь историями о гостивших у «дяди Гиляя» Чехове, Куприне, Бунине, Шаляпине и других знаменитых людях.

Известная и неизведанная Петровка

В завершение погуляем по улице, ведущей к Большому театру. Вы оцените подсветку и фонтаны Театральной площади, увидите единственного трезвого извозчика страны и выясните, где родилась Снегурочка. Кроме того, я помогу отыскать старейший фонтан Москвы и улицу Николая Святого, на которой медведь рекламировал аптеку, Станиславский с Немировичем Данченко засиделись «до журавлей» и учился Ломоносов.

💃 Я — актриса, поэтому для меня любая экскурсия — это погружение в эпоху, атмосферу, с помощью костюма, реквизита и актерской подачи материала. Мы выйдем из тьмы на свет и подсветим нашим вниманием вечернюю праздничную Москву.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в районе метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Вика
Вика
Я профессиональная драматическая актриса, экскурсовод и мама. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам, легко нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить! Все свои экскурсии я провожу сама, но иногда меня заменяет гид Дмитрий. Он аккредитованный гид по Москве, владеет материалом моих прогулок, проводит экскурсии 13 лет, большой опыт проведения детских праздников и мероприятий. Профессионал своего дела, актер, музыкант.
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