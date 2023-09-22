Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира наряду с Парижем, Токио, Нью-Йорком и Лондоном, но так было не всегда. Вы узнаете, какой путь прошла столичная подсветка от конопляников до светодиодных лампочек. Полюбуетесь ретро-фонарями на Большой Дмитровке. А также услышите о дороге царей — Тверской улице, богемной жизни Камергерского переулка и именитых гостях «дяди Гиляя».

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Огни Москвы на Тверской, Камергерском и Большой Дмитровке

Первая улица, которую стали освещать в городе — Тверская, дорога в Тверь и тот самый путь из Петербурга в Москву. Поговорим о временах, когда по ней в столицу въезжали цари, о подходе к застройке парадной артерии, самых красивых домах, гостиницах и магазинах, возведенных вдоль центрального въезда в сердце России.

Вы также прогуляетесь по Камергерскому переулку, услышите историю основания театра МХАТ и выясните, с жизнью каких писателей, поэтов, художников, актеров и музыкантов связано это атмосферное место.

А на Большой Дмитровке я познакомлю вас с хорошо сохранившимися памятниками архитектуры. Вы пройдете по крупной гранитной плитке, полюбуетесь фонарями в ретро-стиле и узнаете о появлении электричества в столице у первой электростанции Москвы.

«А в Столешниковом, ну просто беда, целый сонм воспоминаний и дум…»

Здесь я расскажу о магазине, что располагался в усадьбе 18 в. до открытия бутика «Луи Виттон». Покажу место, где разливали вино в советский период. А также приведу к дому, где жил самый известный московский журналист Владимир Гиляровский, и поделюсь историями о гостивших у «дяди Гиляя» Чехове, Куприне, Бунине, Шаляпине и других знаменитых людях.

Известная и неизведанная Петровка

В завершение погуляем по улице, ведущей к Большому театру. Вы оцените подсветку и фонтаны Театральной площади, увидите единственного трезвого извозчика страны и выясните, где родилась Снегурочка. Кроме того, я помогу отыскать старейший фонтан Москвы и улицу Николая Святого, на которой медведь рекламировал аптеку, Станиславский с Немировичем Данченко засиделись «до журавлей» и учился Ломоносов.

💃 Я — актриса, поэтому для меня любая экскурсия — это погружение в эпоху, атмосферу, с помощью костюма, реквизита и актерской подачи материала. Мы выйдем из тьмы на свет и подсветим нашим вниманием вечернюю праздничную Москву.

Организационные детали

Дополнительных расходов по пути не предвидится.