Здесь я расскажу о магазине, что располагался в усадьбе 18 в. до открытия бутика «Луи Виттон». Покажу место, где разливали вино в советский период. А также приведу к дому, где жил самый известный московский журналист Владимир Гиляровский, и поделюсь историями о гостивших у «дяди Гиляя» Чехове, Куприне, Бунине, Шаляпине и других знаменитых людях.
В завершение погуляем по улице, ведущей к Большому театру. Вы оцените подсветку и фонтаны Театральной площади, увидите единственного трезвого извозчика страны и выясните, где родилась Снегурочка. Кроме того, я помогу отыскать старейший фонтан Москвы и улицу Николая Святого, на которой медведь рекламировал аптеку, Станиславский с Немировичем Данченко засиделись «до журавлей» и учился Ломоносов.
💃 Я — актриса, поэтому для меня любая экскурсия — это погружение в эпоху, атмосферу, с помощью костюма, реквизита и актерской подачи материала. Мы выйдем из тьмы на свет и подсветим нашим вниманием вечернюю праздничную Москву.
Дополнительных расходов по пути не предвидится.