Погрузиться в мир иллюминации, узнать историю освещения города и открыть секреты Старой Москвы
Москва входит в пятерку самых освещенных городов мира наряду с Парижем, Токио, Нью-Йорком и Лондоном, но так было не всегда. Вы узнаете, какой путь прошла столичная подсветка от конопляников до светодиодных лампочек. Полюбуетесь ретро-фонарями на Большой Дмитровке.
А также услышите о дороге царей — Тверской улице, богемной жизни Камергерского переулка и именитых гостях «дяди Гиляя».
Огни Москвы на Тверской, Камергерском и Большой Дмитровке
Первая улица, которую стали освещать в городе — Тверская, дорога в Тверь и тот самый путь из Петербурга в Москву. Поговорим о временах, когда по ней в столицу въезжали цари, о подходе к застройке парадной артерии, самых красивых домах, гостиницах и магазинах, возведенных вдоль центрального въезда в сердце России.
Вы также прогуляетесь по Камергерскому переулку, услышите историю основания театра МХАТ и выясните, с жизнью каких писателей, поэтов, художников, актеров и музыкантов связано это атмосферное место.
А на Большой Дмитровке я познакомлю вас с хорошо сохранившимися памятниками архитектуры. Вы пройдете по крупной гранитной плитке, полюбуетесь фонарями в ретро-стиле и узнаете о появлении электричества в столице у первой электростанции Москвы.
«А в Столешниковом, ну просто беда, целый сонм воспоминаний и дум…»
Здесь я расскажу о магазине, что располагался в усадьбе 18 в. до открытия бутика «Луи Виттон». Покажу место, где разливали вино в советский период. А также приведу к дому, где жил самый известный московский журналист Владимир Гиляровский, и поделюсь историями о гостивших у «дяди Гиляя» Чехове, Куприне, Бунине, Шаляпине и других знаменитых людях.
Известная и неизведанная Петровка
В завершение погуляем по улице, ведущей к Большому театру. Вы оцените подсветку и фонтаны Театральной площади, увидите единственного трезвого извозчика страны и выясните, где родилась Снегурочка. Кроме того, я помогу отыскать старейший фонтан Москвы и улицу Николая Святого, на которой медведь рекламировал аптеку, Станиславский с Немировичем Данченко засиделись «до журавлей» и учился Ломоносов.
💃 Я — актриса, поэтому для меня любая экскурсия — это погружение в эпоху, атмосферу, с помощью костюма, реквизита и актерской подачи материала. Мы выйдем из тьмы на свет и подсветим нашим вниманием вечернюю праздничную Москву.
Организационные детали
Дополнительных расходов по пути не предвидится.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Охотный ряд
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3570 туристов
Я профессиональная драматическая актриса, педагог по актёрскому мастерству, аккредитованный гид и мама.
Сотрудничаю со многими московскими музеями. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам. Легко читать дальшеуменьшить
нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить!
Все экскурсии провожу сама, но иногда меня заменяет гид Дмитрий. Он аккредитованный гид по Москве, владеет материалом моих прогулок, проводит экскурсии с 2012 года, с большим опытом проведения детских праздников и мероприятий. Профессионал своего дела, актёр, музыкант.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
–
3
–
2
–
1
–
Ольга
Вика необычна, умна, темпераментна и интересна! Если хотите нескучной прогулки, то вам надо брать в компаньоны Вику:)
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «По вечерней Москве - с актрисой»