В Звездном городке работает Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина и Музей 🖼 исследований космоса.

В музее рассказывают о космических кораблях, демонстрируют модели космических аппаратов, первую ракету, отправленную в космос, скафандры, показывают рабочий кабинет Ю. Гагарина, тренажеры для подготовки космонавтов: центрифугу для тренировки вестибулярных нагрузок, гидролабораторию с орбитальным комплексом для симуляции работы космонавтов в открытом космосе и т. д.

Экспозиции музея размещены в четырех залах. Каждый рассказывает об истории 📖 зарождения, становления и совершенствования пилотируемых космических полетов.

ВНИМАНИЕ для школьных групп - если в группе присутствуют взрослые (за исключением 2-х сопровождающих), при посещении музеев они оплачивают входные билеты 🎫 дополнительно.

Указано ориентировочное время проведения экскурсии 🧭