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Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый — так, будто никаких чудес не бывает. Второй — так, будто все на свете является чудом, — сказал Альберт Эйнштейн. Наша миссия —