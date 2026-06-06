Если творить волшебство из мозаики, то в особенном доме. Мы приглашаем вас в старинное здание с насыщенной историей — дом Лансере.
Здесь, среди огромной палитры, вы выберете приятные вам сочетания цветов и деревянную основу в виде ириса или мексиканского сердца. А затем под руководством опытного мастера создадите неповторимый шедевр.
Здесь, среди огромной палитры, вы выберете приятные вам сочетания цветов и деревянную основу в виде ириса или мексиканского сердца. А затем под руководством опытного мастера создадите неповторимый шедевр.
Описание мастер-класса
Увлекательный процесс создания мозаичного шедевра под руководством опытного мастера в бывшем доходном дома Лансере. Вы узнаете, чем он знаменит.
Все необходимые материалы для творчества: широкая палитра стеклянной мозаики, цветные затирочные смеси, клеи, декоративные элементы, а в качестве основы — деревянная форма с петлёй.
Каждый участник подберёт себе палитру, основу из дерева — и начнётся волшебство: создание из мозаики цветов ириса или мексиканского сердца.
Почему именно они?
- Мексиканское сердце — на родине Фриды Кало его называют «любящим сердцем Иисуса». Знаменитые дизайнеры часто изображают сердце на ткани и в украшениях
- Ирис — символ древнегреческой богини радуги. Мы встречаем его в архитектурных деталях эпохи модерна, на витражах и, конечно, в ювелирных изделиях
Организационные детали
- Все материалы входят в стоимость
- Изделие вы сразу забираете с собой
- С вами будет мастер из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Базовый билет
|3600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В доме Лансере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Есть только два способа прожить свою жизнь. Первый — так, будто никаких чудес не бывает. Второй — так, будто все на свете является чудом, — сказал Альберт Эйнштейн. Наша миссия —
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