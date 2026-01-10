Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»
Прибытие в гостиницу самостоятельно.
Размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.
10:00 Отъезд от гостиницы «Сафмар Сущевский», «Азимут Олимпик», «Сафмар Лесная» на автобусе.
Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная».
Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?
Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города.
Во время обзорной экскурсии вы также пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.
Посещение территории Московского кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).
Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.
Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Экскурсия в усадьбу Кусково
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров до 12:00.
Вещи можно оставить в багажной комнате отеля или взять с собой в автобус.
10:00 Отъезд от гостиницы «Сафмар Сущевский», «Азимут Олимпик», «Сафмар Лесная» на автобусе.
Экскурсия в усадьбу Кусково.
Усадьба Кусково – один из самых красивых дворцово-парковых ансамблей России! Кусково – усадьба графов Шереметевых на востоке современной Москвы, сохранившаяся практически без изменений со второй половины XVIII века.
На территории ансамбля находятся дворец, церковь, Голландский домик, Итальянский домик, павильон Эрмитаж и павильон Грот.
Неповторимая архитектура и изысканное убранство никого не оставят равнодушным!
Окончание программы в гостинице не позднее 15:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тур
|Гостиница
Период
действия цен
Взрослый
½ DBL
Основное место ребенок
до
14 лет
|Третий в номере
|Доп. Место ребенок
|Одноместный номер
|Новогодние выходные в Москве
|Сафмар Сущевский 4*
|10.01.2026 - 11.01.2026
|10 750
|9 950
|8 800
|8 000
|13 500
|Сафмар Лесная 4*
|11 300
|10 500
|8 800
|8 000
|14 500
|Азимут Олимпик 3*
|11 100
|10 300
|10 500
|9 700
|14 100
При выборе 2-местного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Варианты проживания
Сафмар Сущевский
Каждый номер оснащен мебелью с отделкой из дерева, удобными кроватями с ортопедическими матрасами, плазменным телевизором, сейфом и принадлежностями для чая или кофе.
Помимо этого, ванные комнаты присутствуют во всех категориях и включают в себя гигиенические принадлежности. Для гостей предоставляется беспроводной доступ к сети Wi-Fi.
На территории работает собственный ресторан, где можно заказать блюда как национальной, так и европейской кухни. В утреннее время для постояльцев здесь сервируется вкусный и сытный завтрак по системе «шведский стол».
Сафмар Лесная
Отель «Лесная Сафмар» располагается в Москве, в 3 км от центра города. К услугам предоставляется бесплатный Wi-Fi, а также можно воспользоваться парковкой, трансфером, экскурсионным бюро, прачечной. Для отдыха и развлечений предусмотрен фитнес-центр.
Номерной фонд состоит из 301 номера, разделенных на несколько категорий. Независимо от выбранной, гостей везде будет ожидать комфорт и уют. На кроватях размера king-size есть роскошное постельное белье, а также имеется набор мебели и техники.
В отеле работает ресторан, где по меню можно заказать блюда русской и европейской кухонь. Здесь же сервируются сытные завтраки в формате «шведский стол».
Есть конференц-комплекс, состоящий из нескольких залов. Также можно арендовать мультимедийное оборудование и канцелярские принадлежности. По запросу организуется кофе-брейк.
До станции метро Белорусская можно дойти за 7 минут, а уже с нее доехать до ближайшего аэропорта. Также вблизи есть галерея Депо Москва, где часто проводятся развлекательные мероприятия.
Азимут Олимпик 4*
«AZIMUT Сити Отель Олимпик Москва» («Азимут Сити Отель Олимпик Москва») — это отель, относящийся к бизнес-классу, расположился он в 3,5 км от центра Москвы и в 9 мин. от станции метро «Достоевская». В стильных апартаментах установлены кровати, ванная комната и техника. В каждом из них есть телефон, жк-телевизор, мини-бар, сейф и предоставляются гладильные принадлежности.
Номерной фонд представлен уютными номерами, каждый из них оснащен всем необходимым, что может понадобиться во время отдыха. В стильных апартаментах установлены удобные кровати, ванная комната и техника. В каждой из них есть телефон, жк-телевизор, мини-бар, сейф и предоставляются гладильные принадлежности. Абсолютно во всех номерах обустроено удобное рабочее место со всем необходимым для продуктивной работы, включая даже самые мелкие канцелярские принадлежности. На всей территории работает высокоскоростной интернет Wi-Fi. Например, из номеров категории «полулюкс» открывается отличный панорамный вид на город, а оставшееся пространство разделено на спальню и жилую зону с мягкой мебелью. А вот с «люксов» открывается вид на Екатерининский парк и СК «Олимпийский».
Питание организовано в ресторане, где каждое утро накрывается сытный завтрак по системе «шведский стол», здесь же есть бар, где для вас предложат напитки на любой вкус из широкого ассортимента винной карты. В главном лобби-баре на 2 этаже расположены три ресторана, такие как «495», «Олимпик» и кондитерская «Кафе Бейкери». На первом этаже находится пивоварня «Paulaner Bräuhaus».
Для проведения различных мероприятий, переговоров, семинаров и тренингов подойдут вместительные конференц-залы, оборудованные современным оснащением. В отеле «Azimut Moscow Olympic» их 13, каждый оборудован в своем индивидуальном стиле. В каждом установлена удобная эргономичная мебель, установлены: проектор, флипчарт, экран, аудио и видеоаппаратура. Также на территории гостиницы имеется еще одна гордость отеля — это крытый бассейн в 22 кв. м. Также за дополнительную плату можно воспользоваться услугами сауны, зоной релаксации, фитнес-залом и джакузи. Еще здесь можно воспользоваться массажным салоном Thai-Na.
Путь до аэропорта займет 24 км, а до железнодорожного вокзала 1 км. В непосредственной близости находится Екатерининский парк, Олимпийский спортивный комплекс, театр Красной Армии, Красная площадь, Кремль, Большой театр, ГУМ, ТЦ Олимпик Плаза. Если Вы приехали в столицу на спортивные мероприятия, то рядом с отелем также находятся ВТБ Арена — Стадион Динамо и Стадион Лужники.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Завтраки со второго дня тура - шведский стол
- Услуги экскурсовода
- Экскурсионная программа, включая входные билеты в музеи
- Транспорт - автобусы туристического класса
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Встреча (или проводы на вокзале) или в аэропорту
- Проезд на общественном транспорте
- Услуги камеры хранения на вокзале и в гостинице
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха;
- фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
- наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
- индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?
Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.
Входит ли страховка в стоимость?
Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний. На территории РФ действует полис ОМС (при обращении в лечебные учреждения). Дополнительное страхование производится туристами самостоятельно, по желанию.
Может ли измениться программа?
Возможно изменение порядка проведения экскурсий, а также замена их на равноценные. Время отъезда на экскурсии, указанное в каталоге, может быть изменено на более раннее или более позднее.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.