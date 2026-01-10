1 день

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная»

Прибытие в гостиницу самостоятельно.

Размещение в гостинице после 14:00. Свои вещи Вы можете оставить в комнате багажа гостиницы.

10:00 Отъезд от гостиницы «Сафмар Сущевский», «Азимут Олимпик», «Сафмар Лесная» на автобусе.

Обзорная экскурсия по городу «Москва праздничная».

Что может быть более впечатляющим, чем Москва в новогоднем убранстве?

Вы проедете по знаменитым набережным и улицам исторического города.

Во время обзорной экскурсии вы также пройдете по знаменитой брусчатке Красной площади, увидите великолепный собор Василия Блаженного, памятник Минину и Пожарскому, Мавзолей В. И. Ленина, ГУМ, Государственный Исторический музей и прогуляетесь с экскурсоводом по знаменитому Александровскому саду.

Посещение территории Московского кремля (самостоятельный осмотр достопримечательностей).

Входной билет дает возможность увидеть соборную площадь, архитектурный ансамбль средневековья: церкви, колокольню Ивана Великого и выдающиеся произведения русского литейного искусства — Царь-пушку и Царь-колокол, а также уникальные интерьеры Успенского, Архангельского, Благовещенского соборов.

Окончание экскурсии в центре города не позднее 15:00.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

