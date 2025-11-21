Выходные в Карелии: мини-вояж на поезде из Москвы с посещением Сортавалы и «Рускеалы»
Рускеала - Карельская сага: проехать на ретропоезде, посетить Мраморный каньон и водопады Ахинкоски
Приглашаем вас ненадолго забыть о суете, повседневных делах и заботах, сесть на поезд и, слушая стук колёс, отправиться в сказочную Карелию.
Вы прогуляетесь по улочкам Сортавалы, подниметесь на гору Паасо, увидите
бескрайние просторы лесов и озёр, вдохнёте чистый воздух и ощутите спокойствие северной природы.
Затем словно бы перенесётесь во времени — вас ждёт путешествие на ретропоезде, где воссоздана атмосфера начала 20 века.
Он домчит нас до горного парка «Рускеала», где мы посетим Мраморный каньон, заглянем в «Сухую штольню» и узнаем, как добывали мрамор для столичных дворцов. Покажем вам и водопады Ахинкоски — живописное место, где вода бурлит среди вековых сосен и скал.
Описание тура
Организационные детали
Возьмите с собой оригинал паспорта РФ или иного документа, указанного в личном кабинете заказа тура (для детей до 14 лет — оригинал свидетельства о рождении/загранпаспорта).
По окончании тура рекомендуем приобретать билеты на следующий путь к месту жительства с запасом по времени (не менее 3 часов). Это связано с возможными изменениями движения туристического транспорта, в т. ч. по погодным условиям, непредвиденным обстоятельствам, не зависящим от компании.
Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура при сохранении общего объёма и качества услуг. Тур может быть аннулирован или заменен с согласия участников на альтернативный вариант в случае: недобора группы; отмены/замены транспорта (например, поезда или автобуса).
Программа тура по дням
1 день
Отправление из Москвы
В 18:45 — отправление из Москвы двухэтажного комфортабельного поезда с Ленинградского вокзала.
2 день
Гора Паасо, обзорная экскурсия по Сортавале, поездка на ретропоезде, горный парк «Рускеала» и Мраморный каньон
В 8:25 вы прибудете в Сортавалу. Вас ждёт подъём на гору Паасо. С вершины откроются виды на карельские озёра и леса, а подсветка тропы придаст прогулке особую атмосферу.
Далее пройдёт обзорная экскурсия по Сортавале. Мы увидим старинные здания, узнаем об истории города и жизни карелов — коренных жителей этих мест.
В 10:57 отправимся в путь на ретропоезде «Рускеальский экспресс». Эта поездка станет путешествием во времени с атмосферой начала 20 века. По прибытии в горный парк «Рускеала» посетим Мраморный каньон с отвесными скалами и прозрачной водой: узнаем о добыче мрамора для Исаакиевского собора и дворцов Петербурга, заглянем в «Сухую штольню» и посмотрим, как создают сувениры из камня.
К 17:00 поедем к водопадам Ахинкоски, известным по фильму «А зори здесь тихие». Пройдём по подвесным мостам над бурлящими потоками, вдохнём аромат хвои и насладимся мощью северной природы.
После экскурсии — свободное время в Сортавале. Вечером вернёмся на вокзал. В 20:52 отправление поезда в Москву.
3 день
Возвращение в Москву
Поезд прибудет в Москву в 9:10.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Взрослый билет
27 900 ₽
Дети до 9 лет включительно
26 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проезд в вагоне «купе» по маршруту Москва - Сортавала - Москва
Трансферы по маршруту
Пешеходная экскурсия по городу Сортавала
Проезд на ретропоезде «Рускеальский экспресс»
Входной билет в горный парк «Рускеала»
Экскурсия по программе «Мраморный каньон»
Входные билеты на территорию водопадов Ахинкоски, на гору Паасо
Что не входит в цену
Питание
Экскурсия «Подземная Рускеала»
Зиплайн
Выкуп дополнительного места в 4-местном купе - 10 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Ленинградский вокзал, 18:45
Завершение: Москва, Ленинградский вокзал, 9:10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 9 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок
и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.