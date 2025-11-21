Приглашаем вас ненадолго забыть о суете, повседневных делах и заботах, сесть на поезд и, слушая стук колёс, отправиться в сказочную Карелию.Вы прогуляетесь по улочкам Сортавалы, подниметесь на гору Паасо, увидите

бескрайние просторы лесов и озёр, вдохнёте чистый воздух и ощутите спокойствие северной природы. Затем словно бы перенесётесь во времени — вас ждёт путешествие на ретропоезде, где воссоздана атмосфера начала 20 века. Он домчит нас до горного парка «Рускеала», где мы посетим Мраморный каньон, заглянем в «Сухую штольню» и узнаем, как добывали мрамор для столичных дворцов. Покажем вам и водопады Ахинкоски — живописное место, где вода бурлит среди вековых сосен и скал.

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой оригинал паспорта РФ или иного документа, указанного в личном кабинете заказа тура (для детей до 14 лет — оригинал свидетельства о рождении/загранпаспорта).

По окончании тура рекомендуем приобретать билеты на следующий путь к месту жительства с запасом по времени (не менее 3 часов). Это связано с возможными изменениями движения туристического транспорта, в т. ч. по погодным условиям, непредвиденным обстоятельствам, не зависящим от компании.

Организатор оставляет за собой право вносить изменения в программу тура при сохранении общего объёма и качества услуг. Тур может быть аннулирован или заменен с согласия участников на альтернативный вариант в случае: недобора группы; отмены/замены транспорта (например, поезда или автобуса).