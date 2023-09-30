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Авторский тур
2 дня
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете д...
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
2223518 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Начало: Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»
15 июня в 07:15
13 июля в 07:15
14 900₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
22 июня в 07:15
20 июля в 07:15
12 890₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
Сделать набивной платок, побывать в гостях у купцов и продегустировать мёд на пасеке
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ленинградск...
24 июня в 09:00
15 июля в 09:00
40 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИван30 сентября 2023Однозначно рекомендую, хороший отель, места и гиды.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы»
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- На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
- Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
- Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
- Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
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