Интересные программы мастер-классы Москвы

Найдено 4 тура в категории «Мастер-классы» в Москве, цены от 12 890 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
🚗 На машине
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Авторский тур
2 дня
1 отзыв
На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
Своими руками сделать тульский пряник и проплыть на сапах по затопленному карьеру
Начало: Москва, станция метро «Аннино», 09:00. Вы можете д...
15 июня в 09:00
6 июля в 09:00
2223518 900 за человека
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
Побывать в «русском Манчестере», расписать брошь, попробовать сыры и редкую рыбу
Начало: Москва, 07:15, станция метро «Новогиреево»
15 июня в 07:15
13 июля в 07:15
14 900 за человека
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
Побывать на родине Романовых и Снегурочки, погладить лосят и восхититься ювелирным искусством
Начало: Москва, станция метро «Алексеевская», 07:15
22 июня в 07:15
20 июля в 07:15
12 890 за человека
Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
Сделать набивной платок, побывать в гостях у купцов и продегустировать мёд на пасеке
Начало: Москва, станция метро «Комсомольская», Ленинградск...
24 июня в 09:00
15 июля в 09:00
40 700 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Мастер-классы»

Самые популярные туры этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. На выходные в Тулу из Москвы: кулинарный мастер-класс и марсианские пейзажи д. Кондуки
  2. Шедевры белокаменной Руси: короткое путешествие с дегустациями и мастер-классом
  3. Костромские выходные с дегустацией сыра, посещением лосиной фермы и мастер-классом по филиграни
  4. Большое путешествие по Золотому кольцу с мастер-классом, анимационной программой и дегустациями
Какие места ещё посмотреть в Москве
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Третьяковская галерея
  2. Суздальский кремль
  3. Воробьевы Горы
  4. Москва-Сити
  5. Кремль
  6. Ипатьевский монастырь
  7. Ростовский кремль
Сколько стоит тур в Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Мастер-классы" можно забронировать 4 тура от 12 890 до 40 700 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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