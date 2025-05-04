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итоге ужин не был для туристов готов, ждали больше часа согласований и переговоров. Ужин подали только в 21 час. Постоянные задержки по маршруту. Много времени было потрачено на Рязань. Задержка по теплоходу, поздний выезда в Константиново. Можно было отменить никому не нужную Рыбацкую деревню, если не успеваем. В самом Константиново были не достаточно по времени. И даже не было ни минуты ни сувенирный магазин. Гид-организатор допустила условия конфликта между участками группы.