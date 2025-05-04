Есенин – туры в Москве

Найдено 3 тура в категории «Есенин» в Москве, цены от 13 990 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 7:15
«Но главной изюминкой этого путешествия станет родина Сергея Есенина — Рязанская область, а также Зарайск, которому поэт посвятил стихотворение»
7 июн в 07:15
5 июл в 07:15
13 990 ₽ за человека
Вояж по Касимовскому тракту с чаем из самовара, татарским обедом и мастер-классом
На автобусе
2 дня
Вояж по Касимовскому тракту с чаем из самовара, татарским обедом и мастер-классом
Объехать 4 города, научиться писать арабской вязью, посетить музеи Есенина, колоколов и самоваров
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 7:45
«В Спас-Клепиках вспомним о самом известном ученике местной школы — Сергее Есенине, а в Гусь-Железном — о металлургических королях Баташёвых»
24 мая в 07:45
12 июл в 07:45
16 700 ₽ за человека
Из Москвы в Рязанскую и Владимирскую области: мастер-классы, музеи и погружение в культуру
На автобусе
2 дня
Из Москвы в Рязанскую и Владимирскую области: мастер-классы, музеи и погружение в культуру
Посидеть за партой, за которой сидел Есенин, поучиться арабской вязи и ощутить деревенское радушие
Начало: Москва, станция метро «Кузьминки», 7:15
«Вы увидите готический собор в Гусь-Железном, побываете в старинной школе, где начинал писать стихи юный Сергей Есенин»
13 июн в 07:00
27 сен в 07:00
15 900 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    4 мая 2025
    Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
    В целом экскурсия понравилась. Снимаю звезду за оргмоменты. При заезде в гостиницу в Рязане, организатор не побеспокоился подтвердить ужин. В
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    итоге ужин не был для туристов готов, ждали больше часа согласований и переговоров. Ужин подали только в 21 час. Постоянные задержки по маршруту. Много времени было потрачено на Рязань. Задержка по теплоходу, поздний выезда в Константиново. Можно было отменить никому не нужную Рыбацкую деревню, если не успеваем. В самом Константиново были не достаточно по времени. И даже не было ни минуты ни сувенирный магазин. Гид-организатор допустила условия конфликта между участками группы.

    В целом экскурсия понравилась. Снимаю звезду за оргмоменты. При заезде в гостиницу в Рязане, организатор неВ целом экскурсия понравилась. Снимаю звезду за оргмоменты. При заезде в гостиницу в Рязане, организатор неВ целом экскурсия понравилась. Снимаю звезду за оргмоменты. При заезде в гостиницу в Рязане, организатор неВ целом экскурсия понравилась. Снимаю звезду за оргмоменты. При заезде в гостиницу в Рязане, организатор неВ целом экскурсия понравилась. Снимаю звезду за оргмоменты. При заезде в гостиницу в Рязане, организатор неВ целом экскурсия понравилась. Снимаю звезду за оргмоменты. При заезде в гостиницу в Рязане, организатор не

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Есенин»

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В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
  2. Вояж по Касимовскому тракту с чаем из самовара, татарским обедом и мастер-классом
  3. Из Москвы в Рязанскую и Владимирскую области: мастер-классы, музеи и погружение в культуру
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Третьяковская галерея
  2. Кремль
  3. Рускеала
  4. Петергоф
  5. Выборгский замок
  6. Соборная площадь
  7. Москва-Сити
  8. Водопад Кивач
  9. Ярославово дворище
  10. Витославлицы
Сколько стоит тур в Москве в мае 2025
Сейчас в Москве в категории "Есенин" можно забронировать 3 тура от 13 990 до 16 700. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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