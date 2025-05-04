Места, воспетые поэтом: тур по родным краям Сергея Есенина
Увидеть, где вырос Есенин, исследовать древнерусскую архитектуру, отведать калью и каравайцы
Начало: Москва, станция метро «Марксистская», 7:15
«Но главной изюминкой этого путешествия станет родина Сергея Есенина — Рязанская область, а также Зарайск, которому поэт посвятил стихотворение»
7 июн в 07:15
5 июл в 07:15
13 990 ₽ за человека
Вояж по Касимовскому тракту с чаем из самовара, татарским обедом и мастер-классом
Объехать 4 города, научиться писать арабской вязью, посетить музеи Есенина, колоколов и самоваров
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 7:45
«В Спас-Клепиках вспомним о самом известном ученике местной школы — Сергее Есенине, а в Гусь-Железном — о металлургических королях Баташёвых»
24 мая в 07:45
12 июл в 07:45
16 700 ₽ за человека
Из Москвы в Рязанскую и Владимирскую области: мастер-классы, музеи и погружение в культуру
Посидеть за партой, за которой сидел Есенин, поучиться арабской вязи и ощутить деревенское радушие
Начало: Москва, станция метро «Кузьминки», 7:15
«Вы увидите готический собор в Гусь-Железном, побываете в старинной школе, где начинал писать стихи юный Сергей Есенин»
13 июн в 07:00
27 сен в 07:00
15 900 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина4 мая 2025В целом экскурсия понравилась. Снимаю звезду за оргмоменты. При заезде в гостиницу в Рязане, организатор не побеспокоился подтвердить ужин. В
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Есенин»
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