В столицу на выходные: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
Посетить Кремль, услышать предания Новодевичьего монастыря и рассмотреть витрины на Старом Арбате
Начало: Москва, гостиница «Космос», 10:30
«Мы проедем по знаковым маршрутам: полюбуемся Кремлём и исследуем его территорию, увидим набережные Москвы-реки, храм Христа Спасителя и современные небоскрёбы»
23 мая в 10:30
30 мая в 10:30
15 470 ₽ за человека
Визитные карточки Москвы с посещением Кремля и экскурсиями на выбор
Изучить самое сердце столицы, а при желании погрузиться в дворянское прошлое и зайти в царские покои
Начало: Гостиница «Космос», 10:30
«Посетите храм Христа Спасителя — главную святыню столицы и Русской православной церкви, где познакомитесь с историей строительства, разрушения и воссоздания этого религиозного шедевра и полюбуетесь великолепным убранством»
23 мая в 10:30
30 мая в 10:30
12 285 ₽ за человека
По пути императоров: из Москвы в Санкт-Петербург через Тверь и Великий Новгород
Увидеть два кремля, побывать в Третьяковской галерее и Эрмитаже и погулять по паркам Петергофа
Начало: Москва, 10:30
«Вас ждут главные места Златоглавой: вы пройдётесь по легендарному Арбату, восхититесь величием храма Христа Спасителя, заглянете в Третьяковскую галерею и услышите бой курантов в Кремле»
11 авг в 10:30
56 209 ₽ за человека
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