Найдено 3 тура в категории « Храм Христа Спасителя » в Москве, цены от 12 285 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе На микроавтобусе 4 дня В столицу на выходные: тур-конструктор с экскурсиями на выбор Посетить Кремль, услышать предания Новодевичьего монастыря и рассмотреть витрины на Старом Арбате Начало: Москва, гостиница «Космос», 10:30 «Мы проедем по знаковым маршрутам: полюбуемся Кремлём и исследуем его территорию, увидим набережные Москвы-реки, храм Христа Спасителя и современные небоскрёбы» 15 470 ₽ за человека На автобусе На микроавтобусе 3 дня Визитные карточки Москвы с посещением Кремля и экскурсиями на выбор Изучить самое сердце столицы, а при желании погрузиться в дворянское прошлое и зайти в царские покои Начало: Гостиница «Космос», 10:30 «Посетите храм Христа Спасителя — главную святыню столицы и Русской православной церкви, где познакомитесь с историей строительства, разрушения и воссоздания этого религиозного шедевра и полюбуетесь великолепным убранством» 12 285 ₽ за человека На автобусе 7 дней По пути императоров: из Москвы в Санкт-Петербург через Тверь и Великий Новгород Увидеть два кремля, побывать в Третьяковской галерее и Эрмитаже и погулять по паркам Петергофа Начало: Москва, 10:30 «Вас ждут главные места Златоглавой: вы пройдётесь по легендарному Арбату, восхититесь величием храма Христа Спасителя, заглянете в Третьяковскую галерею и услышите бой курантов в Кремле» 56 209 ₽ за человека Все туры Москвы

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Храм Христа Спасителя»

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