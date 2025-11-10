Вояж по Касимовскому тракту с чаем из самовара, татарским обедом и мастер-классом
Объехать 4 города, научиться писать арабской вязью, посетить музеи Есенина, колоколов и самоваров
Касимовский тракт — это дорога, по которой русские князья возили дань в Золотую Орду. Мы проедем по уютным городкам вдоль исторического пути и увидим много интересного.
В Егорьевске поговорим о старообрядцах читать дальше
Хлудовых и Бардыгиных и рассмотрим старинные изделия из стекла, фарфора, шитья, кости.
В Спас-Клепиках вспомним о самом известном ученике местной школы — Сергее Есенине, а в Гусь-Железном — о металлургических королях Баташёвых.
Задержимся в Касимове, в архитектуре которого ханские мечеть, минарет, усыпальница соседствуют с купеческими усадьбами, торговыми рядами, соборами.
Здесь послушаем колокольные перезвоны, выпьем ароматного чая из самовара вприкуску с пирогами, погрузимся в татарскую культуру — пройдём мастер-класс по письму арабской вязью и отобедаем татарскими блюдами.
Проживание. 2-местное размещение в отеле «Касимов» 3*.
Питание. В стоимость входят 1 завтрак, 2 обеда, дегустация, включая ароматный чай из самовара вприкуску с пирогами и татарские блюда. Ужины оплачиваются отдельно.
Транспорт. Автобус.
Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.
Программа тура по дням
1 день
Егорьевск, Спас-Клепики, Гусь-Железный, Историко-художественный музей, музей Есенина
Утром встретимся в Москве и поедем в старинный Егорьевск. Гуляя по улочкам, поговорим о предпринимателях-старообрядцах Хлудовых и Бардыгиных, развивавших город. Увидим английский замок с башенками, стрельчатыми окнами и щипцовыми кровлями, храм Александра Невского, пешеходный Арбат. Зайдём в Историко-художественный музей, в коллекциях которого собраны изделия из стекла, фарфора, шитья, кости и многое другое, а также редкости, курьёзы, диковины, потешки, обманки и иконы.
Пообедаем и направимся в Спас-Клепики, самый маленький город Рязанской области, живописно раскинувшийся на берегах двух рек. В местной школе учился Сергей Есенин, и мы посетим музей поэта: узнаем больше о творчестве и быте, а также о жизни его современников.
Продолжим путешествие, двигаясь в Гусь-Железный — вотчину металлургических королей Баташёвых. Побываем у помещичьей усадьбы, слушая легенды о семье, и полюбуемся богатым убранством Троицкого собора, заложенного по указу промышленника.
Ночевать останемся в Касимове.
2 день
Касимов: татарская и купеческая архитектура, Музей колоколов, Музей самоваров с чаепитием, национальный обед, мастер-класс
После завтрака необходимо освободить номера. Начнём день с прогулки по Касимову, который на протяжении двух столетий был столицей татарского ханства. Осмотрим памятники той эпохи: мечеть, минарет, усыпальницу Шах-Али хана. К 19 же веку город стал центром русского купечества: мы увидим просторные площади, торговые ряды, пышные соборы и усадьбы.
Посетим Музей колоколов, ведь именно в Касимове зародился промысел колокольного литья. Послушаем, как звучат экспонаты разных размеров, и пойдём в Музей самоваров. Погрузимся в традиции русского чаепития, познакомимся с коллекцией и, конечно же, выпьем ароматного чая из самовара вприкуску с пирогами.
Посетим действующую мечеть и татарский центр культуры и искусства, где нам расскажут о традициях, обычаях и быте. Завершат экскурсию мастер-класс по письму арабской вязью и сытный обед из национальных блюд.
Напоследок побываем в фирменном магазине кондитерской фабрики «Верность качеству». В столицу вернёмся около 22:00.
