Утром встретимся в Москве и поедем в старинный Егорьевск. Гуляя по улочкам, поговорим о предпринимателях-старообрядцах Хлудовых и Бардыгиных, развивавших город. Увидим английский замок с башенками, стрельчатыми окнами и щипцовыми кровлями, храм Александра Невского, пешеходный Арбат. Зайдём в Историко-художественный музей, в коллекциях которого собраны изделия из стекла, фарфора, шитья, кости и многое другое, а также редкости, курьёзы, диковины, потешки, обманки и иконы.

Пообедаем и направимся в Спас-Клепики, самый маленький город Рязанской области, живописно раскинувшийся на берегах двух рек. В местной школе учился Сергей Есенин, и мы посетим музей поэта: узнаем больше о творчестве и быте, а также о жизни его современников.

Продолжим путешествие, двигаясь в Гусь-Железный — вотчину металлургических королей Баташёвых. Побываем у помещичьей усадьбы, слушая легенды о семье, и полюбуемся богатым убранством Троицкого собора, заложенного по указу промышленника.

Ночевать останемся в Касимове.