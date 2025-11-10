Мои заказы

Вояж по Касимовскому тракту с чаем из самовара, татарским обедом и мастер-классом

Объехать 4 города, научиться писать арабской вязью, посетить музеи Есенина, колоколов и самоваров
Касимовский тракт — это дорога, по которой русские князья возили дань в Золотую Орду. Мы проедем по уютным городкам вдоль исторического пути и увидим много интересного.

В Егорьевске поговорим о старообрядцах
читать дальше

Хлудовых и Бардыгиных и рассмотрим старинные изделия из стекла, фарфора, шитья, кости.

В Спас-Клепиках вспомним о самом известном ученике местной школы — Сергее Есенине, а в Гусь-Железном — о металлургических королях Баташёвых.

Задержимся в Касимове, в архитектуре которого ханские мечеть, минарет, усыпальница соседствуют с купеческими усадьбами, торговыми рядами, соборами.

Здесь послушаем колокольные перезвоны, выпьем ароматного чая из самовара вприкуску с пирогами, погрузимся в татарскую культуру — пройдём мастер-класс по письму арабской вязью и отобедаем татарскими блюдами.

Время начала: 07:45

Описание мастер-класса

Организационные детали

Возраст участников — 6+

Проживание. 2-местное размещение в отеле «Касимов» 3*.

Питание. В стоимость входят 1 завтрак, 2 обеда, дегустация, включая ароматный чай из самовара вприкуску с пирогами и татарские блюда. Ужины оплачиваются отдельно.

Транспорт. Автобус.

Дети. Возможно участие с детьми старше 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Егорьевск, Спас-Клепики, Гусь-Железный, Историко-художественный музей, музей Есенина

Утром встретимся в Москве и поедем в старинный Егорьевск. Гуляя по улочкам, поговорим о предпринимателях-старообрядцах Хлудовых и Бардыгиных, развивавших город. Увидим английский замок с башенками, стрельчатыми окнами и щипцовыми кровлями, храм Александра Невского, пешеходный Арбат. Зайдём в Историко-художественный музей, в коллекциях которого собраны изделия из стекла, фарфора, шитья, кости и многое другое, а также редкости, курьёзы, диковины, потешки, обманки и иконы.

Пообедаем и направимся в Спас-Клепики, самый маленький город Рязанской области, живописно раскинувшийся на берегах двух рек. В местной школе учился Сергей Есенин, и мы посетим музей поэта: узнаем больше о творчестве и быте, а также о жизни его современников.

Продолжим путешествие, двигаясь в Гусь-Железный — вотчину металлургических королей Баташёвых. Побываем у помещичьей усадьбы, слушая легенды о семье, и полюбуемся богатым убранством Троицкого собора, заложенного по указу промышленника.

Ночевать останемся в Касимове.

2 день

Касимов: татарская и купеческая архитектура, Музей колоколов, Музей самоваров с чаепитием, национальный обед, мастер-класс

После завтрака необходимо освободить номера. Начнём день с прогулки по Касимову, который на протяжении двух столетий был столицей татарского ханства. Осмотрим памятники той эпохи: мечеть, минарет, усыпальницу Шах-Али хана. К 19 же веку город стал центром русского купечества: мы увидим просторные площади, торговые ряды, пышные соборы и усадьбы.

Посетим Музей колоколов, ведь именно в Касимове зародился промысел колокольного литья. Послушаем, как звучат экспонаты разных размеров, и пойдём в Музей самоваров. Погрузимся в традиции русского чаепития, познакомимся с коллекцией и, конечно же, выпьем ароматного чая из самовара вприкуску с пирогами.

Посетим действующую мечеть и татарский центр культуры и искусства, где нам расскажут о традициях, обычаях и быте. Завершат экскурсию мастер-класс по письму арабской вязью и сытный обед из национальных блюд.

Напоследок побываем в фирменном магазине кондитерской фабрики «Верность качеству». В столицу вернёмся около 22:00.

Стоимость мастер-класса

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 1 завтрак, 2 обеда
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом
  • Все входные билеты, экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Москву и обратно в ваш город
  • Ужины
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро «Котельники», 7:45
Завершение: Москва, ближайшая удобная станция метро, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 126 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.
