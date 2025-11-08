Индивидуальная экскурсия «Айс-флоатинг в Мурманске» предлагает окунуться в ледяные воды Баренцева моря. В сопровождении опытного инструктора участники надевают костюмы из неопрена, обеспечивающие тепло и плавучесть. Заплыв проходит в живописной локации с видом на Кольский мост. После водных приключений всех ждёт горячий чай. Включены съёмка на телефоны и камера Insta360. Подходит для всех с ростом от 140 см, специальная подготовка не требуется

Описание экскурсии

Наше приключение пройдёт всего в 10-15 минутах езды от центра Мурманска в живописной локации на берегу залива с видом на Кольский мост и стоящие на причалах суда.

Вы наденете на себя прикольные оранжевые костюмы и отправитесь в небольшой заплыв под руководством опытного инструктора. Составите разнообразные фигуры на воде, пофотографируетесь, расслабитесь, покачиваясь на волнах. И выпьете горячего чая после купания.

Организационные детали