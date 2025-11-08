Мои заказы

Айс-флоатинг в Мурманске

Погрузитесь в ледяные воды Баренцева моря в безопасных костюмах. Получите незабываемые впечатления и уникальные фото. Горячий чай после купания
Индивидуальная экскурсия «Айс-флоатинг в Мурманске» предлагает окунуться в ледяные воды Баренцева моря.

В сопровождении опытного инструктора участники надевают костюмы из неопрена, обеспечивающие тепло и плавучесть. Заплыв проходит в живописной локации с видом на Кольский мост. После водных приключений всех ждёт горячий чай. Включены съёмка на телефоны и камера Insta360. Подходит для всех с ростом от 140 см, специальная подготовка не требуется
4.9
154 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • ❄️ Уникальный опыт плавания в ледяной воде
  • 📸 Фото и видео в подарок
  • 🧑‍🏫 Профессиональный инструктор
  • ☕ Горячий чай после купания
  • 🌉 Вид на Кольский мост
Айс-флоатинг в Мурманске© Артём
Айс-флоатинг в Мурманске© Артём
Айс-флоатинг в Мурманске© Артём

Что можно увидеть

  • Кольский мост

Описание экскурсии

Наше приключение пройдёт всего в 10-15 минутах езды от центра Мурманска в живописной локации на берегу залива с видом на Кольский мост и стоящие на причалах суда.

Вы наденете на себя прикольные оранжевые костюмы и отправитесь в небольшой заплыв под руководством опытного инструктора. Составите разнообразные фигуры на воде, пофотографируетесь, расслабитесь, покачиваясь на волнах. И выпьете горячего чая после купания.

Организационные детали

  • Перед стартом инструктор поможет надеть костюм (на вашу обычную одежду) и проведёт инструктаж по технике безопасности
  • В стоимость включено: сопровождение инструктора, съёмка на телефоны участников и камеру Insta360 в воде, горячий чай после флоатинга
  • Программа подойдёт участникам с ростом не ниже 140 см. Специальная подготовка не требуется. Общая продолжительность — 2 часа. Непосредственно в воде вы проведёте 40-50 мин
  • До места старта вам нужно добраться самостоятельно (10-15 мин от центра)
  • Вас будет сопровождать инструктор из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Подгорная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём
Артём — Организатор в Мурманске
Провёл экскурсии для 1796 туристов
Мы — команда единомышленников, которая влюблена в Крайний Север и хочет передать свою увлечённость нашим гостям! Ведь если оказались на Севере, то сложно не выйти в море на поиск морских
читать дальше

жителей и не искупаться в Северном Ледовитом океане! Расслабление, необыкновенные ощущения невесомости, разные локации купания — всё это вас ждёт на флоатинге. А солёные брызги Баренцева моря, суровые скалы и нос катера, режущий волну — это прелести морской прогулки! В отличие от многих мы не обещаем встречи с китами, дельфинами и тюленями, но наш капитан прокатит вас по местам их возможного появления!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 154 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
148
4
2
3
2
2
1
1
1

Фотографии от путешественников

Айс-флоатинг в Мурманске (Блинова)Айс-флоатинг в Мурманске (Ольга)Айс-флоатинг в Мурманске (Ольга)Айс-флоатинг в Мурманске (Ольга)Айс-флоатинг в Мурманске (Ольга)Айс-флоатинг в Мурманске (Анна)Айс-флоатинг в Мурманске (Анна)Айс-флоатинг в Мурманске (Елена)Айс-флоатинг в Мурманске (Елена)Айс-флоатинг в Мурманске (Елена)Айс-флоатинг в Мурманске (Кикина)Айс-флоатинг в Мурманске (Кикина)Айс-флоатинг в Мурманске (Кагарманова)Айс-флоатинг в Мурманске (Кагарманова)Айс-флоатинг в Мурманске (Кагарманова)Айс-флоатинг в Мурманске (Кагарманова)Айс-флоатинг в Мурманске (Анастасия)Айс-флоатинг в Мурманске (Прохорова)Айс-флоатинг в Мурманске (Прохорова)Айс-флоатинг в Мурманске (Прохорова)Айс-флоатинг в Мурманске (Анна)Айс-флоатинг в Мурманске (Анна)Айс-флоатинг в Мурманске (Анна)Айс-флоатинг в Мурманске (Екатерина)Айс-флоатинг в Мурманске (Екатерина)Айс-флоатинг в Мурманске (Анастасия)Айс-флоатинг в Мурманске (Анастасия)Айс-флоатинг в Мурманске (Руслан)Айс-флоатинг в Мурманске (Владислав)Айс-флоатинг в Мурманске (Владислав)
Б
Блинова
8 ноя 2025
Организация этого мероприятия очень низкая по сервису, конечно покупаться в костюме в ноябре в заливе, звучит круто!
Но по факту - костюмы протекают!
Плавать надо в грязном месте никуда не везут!
Сумма этого мероприятия очень завышена - 5000 рублей!
Это того не стоит!
Не обманывайте себя!
Ребята инструктора приятные, культурные и ответственные!
Но так называемая экскурсия это фикция!
Организация этого мероприятия очень низкая по сервису, конечно покупаться в костюме в ноябре в заливе, звучит круто!
О
Ольга
6 ноя 2025
Всё понравилось, костюмы сухие, не промокают
Инструктора следили за всеми(чтоб не уплыли далеко), очень доброжелательные.
Жаль, не было льда, а так-отличный релакс! Рекомендую однозначно!
Всё понравилось, костюмы сухие, не промокаютВсё понравилось, костюмы сухие, не промокаютВсё понравилось, костюмы сухие, не промокаютВсё понравилось, костюмы сухие, не промокают
Анна
Анна
5 ноя 2025
Поплавать в ледяной ноябрьской реке получилось весело и необычно, при этом абсолютно безопасно, но с легким ощущением экстрима. Организация флоатинга - на высоте, от оформления участия до получения фотографий после купания нас сопровождали операторы/инструктор. Всë вежливо, дружелюбно и понятно. Спасибо вам, ребята! Везем незабываемые впечатления из Заполярья!
Поплавать в ледяной ноябрьской реке получилось весело и необычно, при этом абсолютно безопасно, но с легкимПоплавать в ледяной ноябрьской реке получилось весело и необычно, при этом абсолютно безопасно, но с легким
Н
Наталия
4 ноя 2025
Интересно, захватывающе. Инструктор Игорь профессионален и внимателен.
Елена
Елена
2 ноя 2025
Нам всё очень понравилось. Не смотря на погоду с моросящим дождём, получили массу удовольствия и незабываемых впечатлений.
Нам всё очень понравилось. Не смотря на погоду с моросящим дождём, получили массу удовольствия и незабываемых впечатлений.Нам всё очень понравилось. Не смотря на погоду с моросящим дождём, получили массу удовольствия и незабываемых впечатлений.
О
Ольга
29 окт 2025
Очень понравилось плавать, смешные костюмы, выглядишь как телепузик🤪
За время в воде максимально расслабляешься, отключаются все мысли, иначе ощущаешь свое тело. Очень интересный опыт, теперь хочется повторить среди льдин
Е
Елена
23 окт 2025
Очень благодарны Игорю за этот интересный опыт. Все прошло отлично. Инструктор всегда был рядом во время плавания и напоил горячим чаем с медом! Очень теплая атмосфера и приятное общение. Спасибо большое за отличные фото.
Очень благодарны Игорю за этот интересный опыт. Все прошло отлично. Инструктор всегда был рядом во время
К
Кикина
20 окт 2025
Решили попробовать что-то новое для себя😁Масса впечатлений,все прошло очень комфортно и хорошо)Инструктор вежливый,все инструкции и рекомендации дал. Сделал нам массу классных фотографий и видео,мы остались довольны!)Спасибо вам большое)
Решили попробовать что-то новое для себя😁Масса впечатлений,все прошло очень комфортно и хорошо)Инструктор вежливый,все инструкции и рекомендацииРешили попробовать что-то новое для себя😁Масса впечатлений,все прошло очень комфортно и хорошо)Инструктор вежливый,все инструкции и рекомендации
К
Кагарманова
17 окт 2025
Всё очень понравилось! Отличная организация, надежный инструктор, потрясающая атмосфера и конечно же! Не забываемый заплыв! Спасибо
Всё очень понравилось! Отличная организация, надежный инструктор, потрясающая атмосфера и конечно же! Не забываемый заплыв! СпасибоВсё очень понравилось! Отличная организация, надежный инструктор, потрясающая атмосфера и конечно же! Не забываемый заплыв! СпасибоВсё очень понравилось! Отличная организация, надежный инструктор, потрясающая атмосфера и конечно же! Не забываемый заплыв! СпасибоВсё очень понравилось! Отличная организация, надежный инструктор, потрясающая атмосфера и конечно же! Не забываемый заплыв! Спасибо
Анастасия
Анастасия
17 окт 2025
Исполнили мамину мечту - сгоняли на айс-флоатинг. Все прошло лучше, чем ожидалось)
Сначала было немного страшно входить в воду, но быстро расслабились и разобрались, как плыть)
Большое спасибо организаторам и инструктору Антону!
Много
читать дальше

хороших фото и видео на память.
Плавали час, даже не заметили))
Единственное, что хочу отметить - присутствие громкой музыки. Нам было бы лучше вообще без нее, чтоб побыть в своих мыслях и расслабиться, а музыка слегка отвлекала… + У мамы немного протек костюм (по выходу из воды обнаружили пятно под мышкой), но ничего критичного, сменная одежда была с собой (организаторы предупреждали заранее).
Спасибо большое!

Исполнили мамину мечту - сгоняли на айс-флоатинг. Все прошло лучше, чем ожидалось)
Прохорова
Прохорова
15 окт 2025
Мы шикарно провели время! В костюмах выглядишь непривычно и смешно, но в воде не холодно, шикарные виды на сопки и корабли, а когда выглядывает солнце - все словно отливает золотом
читать дальше

(мы были осенью в октябре)
Утонуть невозможно - вас на воде держит подушка под головой и неопреновый костюм🫡
Фотки - шикарные, скинули в тот же день
После окончания сеанса по желанию напоили чаем с медом, рассказали несколько интересных историй, уютно и атмосферно, обязательно постараемся приехать зимой❤️

Мы шикарно провели время! В костюмах выглядишь непривычно и смешно, но в воде не холодно, шикарныеМы шикарно провели время! В костюмах выглядишь непривычно и смешно, но в воде не холодно, шикарныеМы шикарно провели время! В костюмах выглядишь непривычно и смешно, но в воде не холодно, шикарные
А
Анна
11 окт 2025
Спасибо огромное за этот невероятный опыт погружения в нереальные ощущения космической невесомости! прекрасная природа в сочетании с ни с чем несравнимыми впечатлениями) Организованно все отлично!
Спасибо огромное за этот невероятный опыт погружения в нереальные ощущения космической невесомости! прекрасная природа в сочетанииСпасибо огромное за этот невероятный опыт погружения в нереальные ощущения космической невесомости! прекрасная природа в сочетанииСпасибо огромное за этот невероятный опыт погружения в нереальные ощущения космической невесомости! прекрасная природа в сочетании
Марина
Марина
10 окт 2025
Хоть и не было ещё льда,отлично провели время. Всё хорошо организовано,безопасно. Рекомендую!
С
Сидорова
1 окт 2025
Флоатинг очень понравился 🥰
Даже не хотелось выходить из воды, полный релакс с видом на закат)
Екатерина
Екатерина
29 сен 2025
Все прошло замечательно! Кроме нас никого не было и нам провели индивидуальное плавание. Прекрасная организация, удобное расположение и приятный инструктор. Сразу же после купания перекинул фото и видео. Мы в полном восторге!
Все прошло замечательно! Кроме нас никого не было и нам провели индивидуальное плавание. Прекрасная организация, удобноеВсе прошло замечательно! Кроме нас никого не было и нам провели индивидуальное плавание. Прекрасная организация, удобное

Входит в следующие категории Мурманска

Похожие экскурсии из Мурманска

Флоатинг и айс-флоатинг в Мурманске
На машине
4 часа
190 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Флоатинг и айс-флоатинг
Погрузитесь в уникальный мир флоатинга и айс-флоатинга в Мурманске. Испытайте незабываемые эмоции и полную перезагрузку организма
Начало: От места проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 12:00
23 ноя в 12:00
24 ноя в 12:00
7000 ₽ за человека
Стихия воды Кольского полуострова
На машине
4 часа
28 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Стихия воды Кольского полуострова
Путешествие к водопадам Кольского полуострова подарит незабываемые впечатления и уникальные виды. Откройте для себя скрытые уголки природы
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
4000 ₽ за человека
Арктическое купание
Пешая
2 часа
13 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Арктическое купание
Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме
Начало: В Первомайском районе
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
5000 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Мурманске