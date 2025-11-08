Индивидуальная экскурсия «Айс-флоатинг в Мурманске» предлагает окунуться в ледяные воды Баренцева моря.
В сопровождении опытного инструктора участники надевают костюмы из неопрена, обеспечивающие тепло и плавучесть. Заплыв проходит в живописной локации с видом на Кольский мост. После водных приключений всех ждёт горячий чай. Включены съёмка на телефоны и камера Insta360. Подходит для всех с ростом от 140 см, специальная подготовка не требуется
5 причин купить эту экскурсию
- ❄️ Уникальный опыт плавания в ледяной воде
- 📸 Фото и видео в подарок
- 🧑🏫 Профессиональный инструктор
- ☕ Горячий чай после купания
- 🌉 Вид на Кольский мост
Что можно увидеть
- Кольский мост
Описание экскурсии
Наше приключение пройдёт всего в 10-15 минутах езды от центра Мурманска в живописной локации на берегу залива с видом на Кольский мост и стоящие на причалах суда.
Вы наденете на себя прикольные оранжевые костюмы и отправитесь в небольшой заплыв под руководством опытного инструктора. Составите разнообразные фигуры на воде, пофотографируетесь, расслабитесь, покачиваясь на волнах. И выпьете горячего чая после купания.
Организационные детали
- Перед стартом инструктор поможет надеть костюм (на вашу обычную одежду) и проведёт инструктаж по технике безопасности
- В стоимость включено: сопровождение инструктора, съёмка на телефоны участников и камеру Insta360 в воде, горячий чай после флоатинга
- Программа подойдёт участникам с ростом не ниже 140 см. Специальная подготовка не требуется. Общая продолжительность — 2 часа. Непосредственно в воде вы проведёте 40-50 мин
- До места старта вам нужно добраться самостоятельно (10-15 мин от центра)
- Вас будет сопровождать инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Подгорная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — Организатор в Мурманске
Провёл экскурсии для 1796 туристов
Мы — команда единомышленников, которая влюблена в Крайний Север и хочет передать свою увлечённость нашим гостям! Ведь если оказались на Севере, то сложно не выйти в море на поиск морских
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 154 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Б
Блинова
8 ноя 2025
Организация этого мероприятия очень низкая по сервису, конечно покупаться в костюме в ноябре в заливе, звучит круто!
Но по факту - костюмы протекают!
Плавать надо в грязном месте никуда не везут!
Сумма этого мероприятия очень завышена - 5000 рублей!
Это того не стоит!
Не обманывайте себя!
Ребята инструктора приятные, культурные и ответственные!
Но так называемая экскурсия это фикция!
О
Ольга
6 ноя 2025
Всё понравилось, костюмы сухие, не промокают
Инструктора следили за всеми(чтоб не уплыли далеко), очень доброжелательные.
Жаль, не было льда, а так-отличный релакс! Рекомендую однозначно!
Анна
5 ноя 2025
Поплавать в ледяной ноябрьской реке получилось весело и необычно, при этом абсолютно безопасно, но с легким ощущением экстрима. Организация флоатинга - на высоте, от оформления участия до получения фотографий после купания нас сопровождали операторы/инструктор. Всë вежливо, дружелюбно и понятно. Спасибо вам, ребята! Везем незабываемые впечатления из Заполярья!
Н
Наталия
4 ноя 2025
Интересно, захватывающе. Инструктор Игорь профессионален и внимателен.
Елена
2 ноя 2025
Нам всё очень понравилось. Не смотря на погоду с моросящим дождём, получили массу удовольствия и незабываемых впечатлений.
О
Ольга
29 окт 2025
Очень понравилось плавать, смешные костюмы, выглядишь как телепузик🤪
Е
Елена
23 окт 2025
Очень благодарны Игорю за этот интересный опыт. Все прошло отлично. Инструктор всегда был рядом во время плавания и напоил горячим чаем с медом! Очень теплая атмосфера и приятное общение. Спасибо большое за отличные фото.
К
Кикина
20 окт 2025
Решили попробовать что-то новое для себя😁Масса впечатлений,все прошло очень комфортно и хорошо)Инструктор вежливый,все инструкции и рекомендации дал. Сделал нам массу классных фотографий и видео,мы остались довольны!)Спасибо вам большое)
К
Кагарманова
17 окт 2025
Всё очень понравилось! Отличная организация, надежный инструктор, потрясающая атмосфера и конечно же! Не забываемый заплыв! Спасибо
Анастасия
17 окт 2025
Исполнили мамину мечту - сгоняли на айс-флоатинг. Все прошло лучше, чем ожидалось)
Сначала было немного страшно входить в воду, но быстро расслабились и разобрались, как плыть)
Большое спасибо организаторам и инструктору Антону!
Прохорова
15 окт 2025
Мы шикарно провели время! В костюмах выглядишь непривычно и смешно, но в воде не холодно, шикарные виды на сопки и корабли, а когда выглядывает солнце - все словно отливает золотом
А
Анна
11 окт 2025
Спасибо огромное за этот невероятный опыт погружения в нереальные ощущения космической невесомости! прекрасная природа в сочетании с ни с чем несравнимыми впечатлениями) Организованно все отлично!
Марина
10 окт 2025
Хоть и не было ещё льда,отлично провели время. Всё хорошо организовано,безопасно. Рекомендую!
С
Сидорова
1 окт 2025
Флоатинг очень понравился 🥰
Екатерина
29 сен 2025
Все прошло замечательно! Кроме нас никого не было и нам провели индивидуальное плавание. Прекрасная организация, удобное расположение и приятный инструктор. Сразу же после купания перекинул фото и видео. Мы в полном восторге!
Входит в следующие категории Мурманска
