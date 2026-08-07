А вы знаете, откуда открывается один из лучших видов в окрестностях Мурманска? Мы с вами отправимся в посёлок Мишуково и поднимемся на 348-метровую сопку.
Преодолев участки, поросшие лесом, и болотистую местность, мы окажемся в тундре, завораживающей своим разнообразием.
Преодолев участки, поросшие лесом, и болотистую местность, мы окажемся в тундре, завораживающей своим разнообразием.
Описание фото-прогулкиНачало путешествия Наше путешествие начнется в Мурманске утром. Мы встретимся на Привокзальной площади в оговоренное время, приобретем билеты на маршрутку и выдвинемся в путь. Пока добираемся до поселка Мишуково, что находится у подножья горы, у нас будет возможность познакомиться и пообщаться, чтобы узнать друг друга лучше. Я буду очень рада услышать ваши истории про путешествия и обязательно расскажу свои. Вид на Мурманск с лучшего ракурса Рядом с Мурманском несколько высоких сопок, но именно с горы Мишуковой открывается самый красивый вид. Нас ожидает несложный подъем на высоту в 348 метров, и мы побываем сразу в нескольких природных зонах. Пройдем лесотундру, небольшие болотца и поднимемся в тундру, сплошь поросшую мхами и лишайниками. Во время подъема у вас будет возможность не только полюбоваться прекрасными видами, сделать фотографии, но и узнать много нового. Я расскажу обо всех растениях на нашем пути, о том, как коренное население их использовало и что из этих знаний можно применить и сейчас. Живописная прогулка Перед самой вершиной мы передохнем, попьем чай из местных трав и перекусим, в это же время вы сможете удовлетворить свое любопытство и задать мне интересующие вопросы. Наша прогулка-экскурсия доступна для большинства людей, так как нагрузка не очень высокая. Важная информация:
- Данная прогулка-экскурсия доступна для большинства людей, так как нагрузка не очень высокая.
- Одевайте удобную одежду и обувь, подходящую для походов и по сезону.
Каждый четверг и суббота, в 08:45.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гора Мишукова
- Радио маяк
- Кольский залив
- Мыс Летинский
- Мурманск
- Адмирал Кузнецов (единственный в России авианосец)
Что включено
- Услуги гида
- Чай, перекус
- Треккинговые палки и сидушки
Что не входит в цену
- Проезд до Мишуково (общественный транспорт - от 128 рублей до 200 рублей в одну сторону)
- Аренда снегоступов зимой, 500 рублей за пару
Место начала и завершения?
Ул. Коминтерна, 14
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый четверг и суббота, в 08:45.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Данная прогулка-экскурсия доступна для большинства людей, так как нагрузка не очень высокая
- Одевайте удобную одежду и обувь, подходящую для походов и по сезону
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 159 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Отличный поход, особенно при солнечной погоде. Гид Мария провела по сопке Мишукова с невероятными видами на Мурманск и порт, где стоят наши атомные ледоколы, рассказала о растительности Заполярья, накормила вкусным
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А
Побывали с гидом Марией на горе Мишуково. Подъем был не сложный - поднимались семьёй с 7-милетним ребенком.
Очень понравилось, что Мария показала и рассказала о многих растениях, а так же выдала
Очень понравилось, что Мария показала и рассказала о многих растениях, а так же выдала
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А
Отличная экскурсия, очень понравилась. Подъем на сопку сопровождается захватывающими видами, ягодой под ногами, интересными рассказами от Марии про местную растительность и не только. Очень здорово, что она подготовила для всех скандинавские палки и перекус на вершине. Мы с женой получили огромное удовольствие
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Е
Отличная организация, все точно по графику, получилось так, что экскурсию проводили нам лично 😁 Мария подготовила для нас треккинговые палки, сиденья. Был первый подобный опыт, прошли достаточно легко, благодаря прекрасному гиду. Остались очень довольны!
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Л
Спасибо Марии за прекрасную прогулку и рассказ о флоре. Было очень интересно и увлекательно. Ну и, конечно, за возможность увидеть красоту сопок. Виды замечательные.
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К
Большое спасибо организатору за тук интересную экскурсию. Виды потрясающие. Все супер!
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