Рядом с Мурманском несколько высоких сопок, но именно с горы Мишуковой открывается самый красивый вид.

Нас ожидает несложный подъем на высоту в 348 метров и за это время побываем в нескольких природных зонах. Пройдем лесотундру, небольшие болотца и поднимемся в тундру, сплошь поросшую мхами и лишайниками. Во время подъема у вас будет возможность не только полюбоваться прекрасными видами, сделать фотографии, но и узнать много нового. Я расскажу обо всех растениях на нашем пути, о том, как коренное население их использовало и что из этих знаний можно применить и сейчас.

Перед самой вершиной мы передохнем, попьем чая из местных трав и перекусим, в это же время Вы сможете удовлетворить любопытство и задать мне интересующие вопросы.