Бескрайние сопки и залив, иной вид на Мурманск

Нас ожидает несложный подъем на высоту в 348 метров и за это время побываем в нескольких природных...

Нас ожидает несложный подъем на высоту в 348 метров и за это время побываем в нескольких природных зонах.

Пройдем лесотундру, небольшие болотца и поднимемся в тундру, сплошь поросшую мхами и лишайниками.

Во время подъема у вас будет возможность не только полюбоваться прекрасными видами, сделать фотографии, но и узнать много нового.
Бескрайние сопки и залив, иной вид на Мурманск
Бескрайние сопки и залив, иной вид на Мурманск
Бескрайние сопки и залив, иной вид на Мурманск
Бескрайние сопки и залив, иной вид на Мурманск
Бескрайние сопки и залив, иной вид на Мурманск
Бескрайние сопки и залив, иной вид на Мурманск
Бескрайние сопки и залив, иной вид на Мурманск

Что вы увидите 🤩

  • Гора Мишукова
  • Радио маяк
  • Кольский залив
  • Мыс Летинский
  • Мурманск
  • Адмирал Кузнецов (единственный в России авианосец).
Рядом с Мурманском несколько высоких сопок, но именно с горы Мишуковой открывается самый красивый вид.
Нас ожидает несложный подъем на высоту в 348 метров и за это время побываем в нескольких природных зонах. Пройдем лесотундру, небольшие болотца и поднимемся в тундру, сплошь поросшую мхами и лишайниками. Во время подъема у вас будет возможность не только полюбоваться прекрасными видами, сделать фотографии, но и узнать много нового. Я расскажу обо всех растениях на нашем пути, о том, как коренное население их использовало и что из этих знаний можно применить и сейчас.
Перед самой вершиной мы передохнем, попьем чая из местных трав и перекусим, в это же время Вы сможете удовлетворить любопытство и задать мне интересующие вопросы.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
1900
1 900 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Чай, перекус
Что не входит
  • Проезд до Мишуково (158 рублей в одну сторону)
Место начала и завершения
ул. Коминтерна, 14, Мурманск.
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по субботу в 10:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

С понедельника по субботу в 10:30

Мария М.
Мария М.
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