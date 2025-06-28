Пустынная тундра, отвесные утёсы и морское побережье — отправляемся к самым атмосферным и неприступным уголкам Мурманской области.
Вы преодолеете перевал Муста Тунтури, увидите водопады на реке Титовка, обнаружите артефакты военного времени и устроите обед с видом на северные красоты.
Вы преодолеете перевал Муста Тунтури, увидите водопады на реке Титовка, обнаружите артефакты военного времени и устроите обед с видом на северные красоты.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00
Описание водной прогулки
Перевал Муста Тунтури
Мы проедем по перевалу Муста Тунтури, который отделяет Средний и Рыбачий от материка. Доберемся до реки Титовка и её водопадов, заберемся на скалы и осмотрим места сражений времен Великой Отечественной. Посетим музей, в котором собраны артефакты военного времени. И конечно, устроим обед в красивом месте, пропитанном духом Севера.
По запросу мы также можем организовать для вас рыбалку — как на озёрах, так и на море. В нашем распоряжении лодка и снасти!
Организационные детали
Продолжительность программы
- Цена экскурсии указана за однодневную программу на автомобиле в группе до 3 человек
- Экскурсия на хребет Муста Тунтури занимает около 12 часов
- Мы можем выстроить маршрут экскурсии индивидуально в соответствии с вашими интересами и предпочтениями
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость включен трансфер (автомобили Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Delica)
- Также возможна организация питания в поездке за отдельную плату — 1000 руб. с человека.
- Четвёртый и пятый участники могут присоединиться за доплату 4000 руб. за человека. Если группа больше 5 человек, мы подключаем вторую машину.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 797 туристов
Меня зовут Юрий, всю жизнь живу на Севере. С детства влюбился в суровую природу этого края, в походы, рыбалки и приключения. Занимаюсь организацией походов и поездок по Кольскому полуострову ужеЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Влад
28 июн 2025
Спасибо Евгению за интереснейшую экскурсию до перевала Муста Тунтури! Машина - комфортная, гид - великолепный! Посетили множество водопадов, красивейших мест, смотровых площадок. Всем рекомендую.
С
Светлана
16 сен 2024
Прекрасное путешествие! Большое спасибо Евгению, все очень интересно, красиво, комфортно
Е
Евгения
24 авг 2024
Евгений, большое спасибо за впечатления, которые Вы нам подарили! Мы с удовольствием вернёмся к Вам и только к Вам!
Г
Гилев
19 авг 2024
Офигенно, волшебно, восхитительно! Гид - 11/10, маршрут очень интересный, виды - просто завораживают! Крайне рекомендую
Н
Наталья
16 авг 2024
За два дня поездки я получила впечатлений на год вперед. Множество водопадов, разнообразных ландшавтов, исторических мест. Взобрались на много скал, побывали на десятке водопадов, покатались по ухабистым дорожкам, где рядом не души, видели лемингов, куропаток, сов и других животных, побывали в заброшенных городках, на озерах, Баренцевом море и Северно-Ледовитом океане😍
С
Серегй
15 авг 2024
Ездили в двухдневный тур с гидом Евгением, всё очень понравилось! Гид отличный, рассказывал очень интересно, показывал красивые и необычные места
Хотели посмотреть полуострова Средний и Рыбачий и не разочаровались – от
Хотели посмотреть полуострова Средний и Рыбачий и не разочаровались – от
Екатерина
28 июл 2024
Мне очень понравилось, природа необыкновенная, Евгений хороший рассказчик, маршрут немного корректировали под мои возможности и интересы. Посетили красивейшие водопады, не смотря на мои сложности, я поднялась с помощью Евгения высоко
Игорь
8 сен 2023
Огромное спасибо Юрию! Водопады, тундра, море - все как хотели) + мягкое повествование об истории! Все прошло отлично!
Денис
29 авг 2023
Посетили полуостров Рыбачий благодаря организованному Юрием туру - мы довольны, успели все, что хотели, никуда не спешили и ехали с комфортом!
Татьяна
15 авг 2023
Всё очень понравилось! Огромное спасибо нашему гиду Евгению за эти потрясающие 2 дня. У нас был индивидуальный тур по полуостровам, мы посетили все места, которые хотели. Программа была насыщенная, Евгений очень постарался, чтобы мы ничего не пропустили и всё успели. Общение было комфортным, рассказы интересными. Однозначно буду рекомендовать друзьям!
Игумнова
7 июл 2023
Во-первых, респект Юрию, который связался с нами за 10 дней до экскурсии! Это позволило нам подготовиться по-хорошему. Мы из Архангельска, поэтому для нас было важно получить инфу, находясь в своём
М
Максим
19 сен 2022
Отличное мероприятие для разгрузки от ежедневной рутины.
В
Владимир
26 авг 2022
Краткое резюме по всему отзыву: экскурсию рекомендуем, но стоит максимально точно обговаривать все детали с организатором, желательно в письменной форме.
Если вас не смущают лишние 15-30 тысяч, которые придется переплатить, то
Если вас не смущают лишние 15-30 тысяч, которые придется переплатить, то
Наталья
4 авг 2022
Поездка на полуостров Рыбачий это must have, если вы хотите побывать на краю земли, почувствовать мощь природы и увидеть как может быть красив северный пейзаж.
Историческая составляющая потрясает! Сердце сжимается, когда
Историческая составляющая потрясает! Сердце сжимается, когда
Евгений
27 июл 2022
Шикарный тур, мечта фотографа, настоящая кульминация нашего двухнедельного отпуска в Мурманской области. Нашим водителем-гидом был Игорь - крутой профессионал и очень позитивный и порядочный человек: хороший водитель, интересный рассказчик с хорошим чувством юмора, быстро разбивает лагерь, вкусно готовит, накрывает на стол и т. д. Наши наилучшие рекомендации этому туру в целом и Игорю персонально.
Входит в следующие категории Мурманска
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