читать дальше

городе. Очень подробно и чётко всё рассказал, в итоге у нас была ясная картина что за чем будет следовать, когда поедим (важно)) и какого рода рассказ нас ожидает. Тактично уточнил про наше отношение к информации, которую мы услышим (экскурсия на 50% - о ВОВ, и всё-таки существуют люди, которых сейчас триггерит тема любой войны).



Владимир, наш гид, позвонил нам повторно за сутки до экскурсии, чтоб напомнить\уточнить адрес и "рыбу" нашей предстоящей поездки. Всё супер, единственное смутило, что бронировали другое время выезда и планировали поспать, но у гида были запланированы на вечер свои дела, поэтому настоял на более раннем выезде… Первые несколько часов экскурсии мы были зомби) Ещё раз приношу извинение за дважды пролитый кофе в машине (только на дверь попала, но всё же), он был нужен, чтоб хоть как-то проснуться. Возможно, останавливаясь у кафе с кулебяками, стоит участников экскурсии предупреждать, что бездорожье на пути будет совсем скоро и ненадёжные стаканчики с жидкостью в машину брать не рекомендуется. Во время поездки рассказывал много интересного, давал время нафотографироваться вдоволь, оставляя нас одних. Это нас более, чем устроило, чтоб не было ощущения надзора и того, что нас ждут и торопят. У каждого водопада получилось понедолгу посидеть, насладиться, вдохнуть и выдохнуть свежайший воздух, набрать родниковой воды с собой. Возвращаясь к личным планам гида: они у него были, НО это не влияло на нашу дальнейшую поездку! Владимир учитывал все наши желания и не торопил, даже в конце дал время искупаться в озере\заливе (запутались в водных объектах, их по пути оч много - красиво!) Заботливо подготовил чай (кипяток и пакетики чая\растворимый кофе) + печенье. Мелочь, а приятно)



Совет: если хотите сувениры, возьмите с собой наличку, потому что связи на перевале не будет - не перевести оплату, терминалов тоже нет. Там люди продают свои хэнд-мейд поделки.



Совет 2: физически может оказаться сложно. Учитывайте этот момент перед бронированием экскурсии. Но мы тоже не самые спортивные и выносливые люди на свете, справились. Вопрос комфорта. Мы спустя несколько минут восхождения привыкли и стало супер.



Совет 3: экскурсия может оказаться для кого-то очень эмоциональной. Пули, каски, гранаты… Перевал усеян не самыми светлыми воспоминаниями. Это около 40% экскурсии, если включать путь.



Вывод: нам понравилось!ВАЖНО: в дождь не советуем, если вы не имеете опыта в хайкинге. У нас его не было, но и погода была солнечная, сухая. Если почва будет влажной, довольно-таки опасно подниматься\спускаться. Насколько нам известно, сама служба\гид в такую погоду экскурсию не отменяет. Но для кого-то это и правда не проблема. Мы бы, возможно, улетели. .)