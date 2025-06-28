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Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури

Провести день наедине с магической природой Русского Севера
Пустынная тундра, отвесные утёсы и морское побережье — отправляемся к самым атмосферным и неприступным уголкам Мурманской области.

Вы преодолеете перевал Муста Тунтури, увидите водопады на реке Титовка, обнаружите артефакты военного времени и устроите обед с видом на северные красоты.
4.85
20 отзывов
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание водной прогулки

Перевал Муста Тунтури

Мы проедем по перевалу Муста Тунтури, который отделяет Средний и Рыбачий от материка. Доберемся до реки Титовка и её водопадов, заберемся на скалы и осмотрим места сражений времен Великой Отечественной. Посетим музей, в котором собраны артефакты военного времени. И конечно, устроим обед в красивом месте, пропитанном духом Севера.

По запросу мы также можем организовать для вас рыбалку — как на озёрах, так и на море. В нашем распоряжении лодка и снасти!

Организационные детали

Продолжительность программы

  • Цена экскурсии указана за однодневную программу на автомобиле в группе до 3 человек
  • Экскурсия на хребет Муста Тунтури занимает около 12 часов
  • Мы можем выстроить маршрут экскурсии индивидуально в соответствии с вашими интересами и предпочтениями

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен трансфер (автомобили Toyota Land Cruiser, Mitsubishi Delica)
  • Также возможна организация питания в поездке за отдельную плату — 1000 руб. с человека.
  • Четвёртый и пятый участники могут присоединиться за доплату 4000 руб. за человека. Если группа больше 5 человек, мы подключаем вторую машину.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Гилев)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Гилев)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Гилев)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Гилев)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Гилев)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Наталья)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Наталья)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Наталья)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Наталья)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Наталья)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Наталья)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Наталья)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Наталья)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Наталья)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Наталья)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Екатерина)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Екатерина)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Екатерина)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Екатерина)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Екатерина)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Екатерина)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Игумнова)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Наталья)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Наталья)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Наталья)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Наталья)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Наталья)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Наталья)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Наталья)Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури (Наталья)
В
28 июн 2025
Спасибо Евгению за интереснейшую экскурсию до перевала Муста Тунтури! Машина - комфортная, гид - великолепный! Посетили множество водопадов, красивейших мест, смотровых площадок. Всем рекомендую.
С
16 сен 2024
Прекрасное путешествие! Большое спасибо Евгению, все очень интересно, красиво, комфортно
Е
24 авг 2024
Евгений, большое спасибо за впечатления, которые Вы нам подарили! Мы с удовольствием вернёмся к Вам и только к Вам!
Г
19 авг 2024
Офигенно, волшебно, восхитительно! Гид - 11/10, маршрут очень интересный, виды - просто завораживают! Крайне рекомендую
Офигенно, волшебно, восхитительно! Гид - 11/10, маршрут очень интересный, виды - просто завораживают! Крайне рекомендуюОфигенно, волшебно, восхитительно! Гид - 11/10, маршрут очень интересный, виды - просто завораживают! Крайне рекомендуюОфигенно, волшебно, восхитительно! Гид - 11/10, маршрут очень интересный, виды - просто завораживают! Крайне рекомендуюОфигенно, волшебно, восхитительно! Гид - 11/10, маршрут очень интересный, виды - просто завораживают! Крайне рекомендуюОфигенно, волшебно, восхитительно! Гид - 11/10, маршрут очень интересный, виды - просто завораживают! Крайне рекомендую
Н
16 авг 2024
За два дня поездки я получила впечатлений на год вперед. Множество водопадов, разнообразных ландшавтов, исторических мест. Взобрались на много скал, побывали на десятке водопадов, покатались по ухабистым дорожкам, где рядом не души, видели лемингов, куропаток, сов и других животных, побывали в заброшенных городках, на озерах, Баренцевом море и Северно-Ледовитом океане😍
За два дня поездки я получила впечатлений на год вперед. Множество водопадов, разнообразных ландшавтов, исторических мест.За два дня поездки я получила впечатлений на год вперед. Множество водопадов, разнообразных ландшавтов, исторических мест.За два дня поездки я получила впечатлений на год вперед. Множество водопадов, разнообразных ландшавтов, исторических мест.За два дня поездки я получила впечатлений на год вперед. Множество водопадов, разнообразных ландшавтов, исторических мест.За два дня поездки я получила впечатлений на год вперед. Множество водопадов, разнообразных ландшавтов, исторических мест.За два дня поездки я получила впечатлений на год вперед. Множество водопадов, разнообразных ландшавтов, исторических мест.За два дня поездки я получила впечатлений на год вперед. Множество водопадов, разнообразных ландшавтов, исторических мест.За два дня поездки я получила впечатлений на год вперед. Множество водопадов, разнообразных ландшавтов, исторических мест.За два дня поездки я получила впечатлений на год вперед. Множество водопадов, разнообразных ландшавтов, исторических мест.За два дня поездки я получила впечатлений на год вперед. Множество водопадов, разнообразных ландшавтов, исторических мест.
С
15 авг 2024
Ездили в двухдневный тур с гидом Евгением, всё очень понравилось! Гид отличный, рассказывал очень интересно, показывал красивые и необычные места

Хотели посмотреть полуострова Средний и Рыбачий и не разочаровались – от
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пейзажей захватывало дух. Ночевали в лагере на берегу океана на Рыбачьем, доехали до самой северной материковой точки европейской части России, поднялись на перевал Муста Тунтури, останавливались у бесчисленного количества водопадов и мест с красивейшими видами, один раз даже остановились покормить лисичку

Чтобы попасть на полуострова, ехать нужно минимум на 2 дня, чтобы ещё и объехать весь Рыбачий – на 3 дня. Программа гибкая, можно подстроить под себя

Если едете на полуострова – будьте готовы к бездорожью, дороги там убитые, трясло сильно, но никого не укачало. Машина у гида была отличная, со всем справилась, внутри было комфортно

Екатерина
28 июл 2024
Мне очень понравилось, природа необыкновенная, Евгений хороший рассказчик, маршрут немного корректировали под мои возможности и интересы. Посетили красивейшие водопады, не смотря на мои сложности, я поднялась с помощью Евгения высоко
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над морем, сфотографировать виды.
В итоге я получила массу положительных эмоций, которые явно перевесили минусы, так что 100% рекомендую.
Из минусов: немного не продумано место ночевки. Вентиляция, москитка есть, но сами палаточки темного цвета и в жару, в которую я попала, под утро становится душновато из-за того, что ткань греется на солнце. Плюс еда в глемпинге по вкусу не на ту сумму, которую я заплатила (но я обуславливаю это тем, что доставка продуктов дорогая)

Мне очень понравилось, природа необыкновенная, Евгений хороший рассказчик, маршрут немного корректировали под мои возможности и интересы.Мне очень понравилось, природа необыкновенная, Евгений хороший рассказчик, маршрут немного корректировали под мои возможности и интересы.Мне очень понравилось, природа необыкновенная, Евгений хороший рассказчик, маршрут немного корректировали под мои возможности и интересы.Мне очень понравилось, природа необыкновенная, Евгений хороший рассказчик, маршрут немного корректировали под мои возможности и интересы.Мне очень понравилось, природа необыкновенная, Евгений хороший рассказчик, маршрут немного корректировали под мои возможности и интересы.Мне очень понравилось, природа необыкновенная, Евгений хороший рассказчик, маршрут немного корректировали под мои возможности и интересы.
Игорь
8 сен 2023
Огромное спасибо Юрию! Водопады, тундра, море - все как хотели) + мягкое повествование об истории! Все прошло отлично!
Денис
29 авг 2023
Посетили полуостров Рыбачий благодаря организованному Юрием туру - мы довольны, успели все, что хотели, никуда не спешили и ехали с комфортом!
Татьяна
15 авг 2023
Всё очень понравилось! Огромное спасибо нашему гиду Евгению за эти потрясающие 2 дня. У нас был индивидуальный тур по полуостровам, мы посетили все места, которые хотели. Программа была насыщенная, Евгений очень постарался, чтобы мы ничего не пропустили и всё успели. Общение было комфортным, рассказы интересными. Однозначно буду рекомендовать друзьям!
Игумнова
7 июл 2023
Во-первых, респект Юрию, который связался с нами за 10 дней до экскурсии! Это позволило нам подготовиться по-хорошему. Мы из Архангельска, поэтому для нас было важно получить инфу, находясь в своём
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городе. Очень подробно и чётко всё рассказал, в итоге у нас была ясная картина что за чем будет следовать, когда поедим (важно)) и какого рода рассказ нас ожидает. Тактично уточнил про наше отношение к информации, которую мы услышим (экскурсия на 50% - о ВОВ, и всё-таки существуют люди, которых сейчас триггерит тема любой войны).

Владимир, наш гид, позвонил нам повторно за сутки до экскурсии, чтоб напомнить\уточнить адрес и "рыбу" нашей предстоящей поездки. Всё супер, единственное смутило, что бронировали другое время выезда и планировали поспать, но у гида были запланированы на вечер свои дела, поэтому настоял на более раннем выезде… Первые несколько часов экскурсии мы были зомби) Ещё раз приношу извинение за дважды пролитый кофе в машине (только на дверь попала, но всё же), он был нужен, чтоб хоть как-то проснуться. Возможно, останавливаясь у кафе с кулебяками, стоит участников экскурсии предупреждать, что бездорожье на пути будет совсем скоро и ненадёжные стаканчики с жидкостью в машину брать не рекомендуется. Во время поездки рассказывал много интересного, давал время нафотографироваться вдоволь, оставляя нас одних. Это нас более, чем устроило, чтоб не было ощущения надзора и того, что нас ждут и торопят. У каждого водопада получилось понедолгу посидеть, насладиться, вдохнуть и выдохнуть свежайший воздух, набрать родниковой воды с собой. Возвращаясь к личным планам гида: они у него были, НО это не влияло на нашу дальнейшую поездку! Владимир учитывал все наши желания и не торопил, даже в конце дал время искупаться в озере\заливе (запутались в водных объектах, их по пути оч много - красиво!) Заботливо подготовил чай (кипяток и пакетики чая\растворимый кофе) + печенье. Мелочь, а приятно)

Совет: если хотите сувениры, возьмите с собой наличку, потому что связи на перевале не будет - не перевести оплату, терминалов тоже нет. Там люди продают свои хэнд-мейд поделки.

Совет 2: физически может оказаться сложно. Учитывайте этот момент перед бронированием экскурсии. Но мы тоже не самые спортивные и выносливые люди на свете, справились. Вопрос комфорта. Мы спустя несколько минут восхождения привыкли и стало супер.

Совет 3: экскурсия может оказаться для кого-то очень эмоциональной. Пули, каски, гранаты… Перевал усеян не самыми светлыми воспоминаниями. Это около 40% экскурсии, если включать путь.

Вывод: нам понравилось!ВАЖНО: в дождь не советуем, если вы не имеете опыта в хайкинге. У нас его не было, но и погода была солнечная, сухая. Если почва будет влажной, довольно-таки опасно подниматься\спускаться. Насколько нам известно, сама служба\гид в такую погоду экскурсию не отменяет. Но для кого-то это и правда не проблема. Мы бы, возможно, улетели. .)

Во-первых, респект Юрию, который связался с нами за 10 дней до экскурсии! Это позволило нам подготовиться
М
19 сен 2022
Отличное мероприятие для разгрузки от ежедневной рутины.
В
26 авг 2022
Краткое резюме по всему отзыву: экскурсию рекомендуем, но стоит максимально точно обговаривать все детали с организатором, желательно в письменной форме.
Если вас не смущают лишние 15-30 тысяч, которые придется переплатить, то
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проблем не будет.

О плюсах:

1. Ездили с гидом по имени Игорь, с которым было комфортно провести три дня. Вежливый, с чувством юмора, внимательный, рассказывал много интересного из истории Мурманска.
2. Машина была удобная, в первый день дорога с остановками заняла в районе 14 часов и неудобная машина сильно бы испортила впечатление.
3. Маршрут отличный. Очень красиво, очень интересно, можно корректировать маршрут, исходя из своих интересов (нам в меньшей степени была интересна "военная" часть истории полуостровов).

О минусах.

Организационные моменты: как оказалось, предлагается два варианта ночевки: в палатках и в глэмпинге. Палатки включены в стоимость поездки, глэмпинг оплачивается отдельно.
При обсуждении с организатором мы выбирали ночевку в палатках, по поводу глэмпинга договорились, что мы со своей стороны сообщим - если решим брать глэмпинг.
По приезду оказалось, что глэмпинг забронирован, на "всякий случай", а палатки гид с собой не взял - пришлось платить за ночевки в глэмпинге (2,5к за человека, на двоих вышло 10к за две ночи).
Также не совсем понятна была конечная стоимость, т. к. договорились на одну сумму, а по приезде оказалось, что сумма эта без учета предоплаты, которую забирает себе трипстер, непонятный момент. Заплатили на 5к больше чем планировали.
Тут есть доля невнимательности как с нашей стороны, так и со стороны организатора, поэтому при подготовке к поездке рекомендую подробно обсуждать все организационные моменты и сумму поездки, фиксировать все в письменной форме, чтобы не переплатить лишнего.

Наталья
4 авг 2022
Поездка на полуостров Рыбачий это must have, если вы хотите побывать на краю земли, почувствовать мощь природы и увидеть как может быть красив северный пейзаж.
Историческая составляющая потрясает! Сердце сжимается, когда
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видишь в каких красивых и суровых условиях сражались наши солдаты.
Мыс Кекурский - это максимально эпично! Каменные глыбы, точащие из земли, в которых слоями видны все эпохи от архея до кайнозоя, и ты понимаешь, что ты вообще песчинка, между этими слоями.
А ночевка в лагере с максимальным комфортом и вкусной едой!

Единственным минусом поездки считаю дорогу (средняя скорость 10-15 км/ч, ямы, броды), но это благодаря этому там настолько дикая природа, что пусть лучше будет такая дорога, чем туристы загадят такие места.

Очень рекомендую!

Поездка на полуостров Рыбачий это must have, если вы хотите побывать на краю земли, почувствовать мощьПоездка на полуостров Рыбачий это must have, если вы хотите побывать на краю земли, почувствовать мощьПоездка на полуостров Рыбачий это must have, если вы хотите побывать на краю земли, почувствовать мощьПоездка на полуостров Рыбачий это must have, если вы хотите побывать на краю земли, почувствовать мощьПоездка на полуостров Рыбачий это must have, если вы хотите побывать на краю земли, почувствовать мощьПоездка на полуостров Рыбачий это must have, если вы хотите побывать на краю земли, почувствовать мощьПоездка на полуостров Рыбачий это must have, если вы хотите побывать на краю земли, почувствовать мощьПоездка на полуостров Рыбачий это must have, если вы хотите побывать на краю земли, почувствовать мощьПоездка на полуостров Рыбачий это must have, если вы хотите побывать на краю земли, почувствовать мощьПоездка на полуостров Рыбачий это must have, если вы хотите побывать на краю земли, почувствовать мощь
Евгений
27 июл 2022
Шикарный тур, мечта фотографа, настоящая кульминация нашего двухнедельного отпуска в Мурманской области. Нашим водителем-гидом был Игорь - крутой профессионал и очень позитивный и порядочный человек: хороший водитель, интересный рассказчик с хорошим чувством юмора, быстро разбивает лагерь, вкусно готовит, накрывает на стол и т. д. Наши наилучшие рекомендации этому туру в целом и Игорю персонально.

Входит в следующие категории Мурманска

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