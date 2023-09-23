Погулять по горе в черте города и насладиться потрясающими панорамами Мурманска
Приглашаем полюбоваться природными и урбанистическими видами Мурманска в закатных лучах солнца! Вы подниметесь на 254-метровую гору Горелая и оцените с высоты весь город от Первомайского до Ленинского районов. А также место впадения рек Кола и Тулома в Кольский залив, посёлок Мурмаши и другое. Мы проведём вас по лучшим тропинкам и поможем увидеть Мурманск по-новому.
Ближайшие даты:
23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За три часа на горе Горелая вы:
- Пройдёте сквозь «Врата Великана» и окажетесь в невероятном месте
- Погуляете по живописной экотропе
- Познакомитесь с местными растениями и минералами
- Увидите антенные поля и радиорелейные станции
- Покорите вершину горы и поймаете покемона
И это далеко не всё!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
- Протяжённость маршрута — около 7 км.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на остановке общественного транспорта «озеро Ледовое»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 158 туристов
Мы — организаторы активных экскурсий в Мурманске и его окрестностях. Все члены нашей команды — увлечённые путешественники, которые родились на Кольском полуострове и влюблены в этот край. Вдохновляясь красотой севера, делимся с вами не только нашими знаниями о нём, его природе и достопримечательностях, но и максимально влюбляем в наш Кольский, в наш Север. Мы любим своё дело, поэтому нам можно довериться!
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