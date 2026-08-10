Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

В крупнейшем городе за Полярным кругом вы узнаете, как на берегу Баренцева моря сформировался центр гражданского и военного флота. Послушаете о боевых подвигах, покорении Арктики и политических репрессиях. А осматривая многочисленные памятники, трогательные, величественные и оригинальные, проникнетесь особым духом города моряков и рыбаков.

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Описание экскурсии

Боевая слава Мурманска

Наш город невозможно представить без военной главы его истории — так сильно пострадал Мурманск в Великой Отечественной войне. Вы посетите памятник «Рыбакам и кораблям тралового флота» и мемориал «Защитникам Советского Заполярья», или, как его называют мурманчане, «Алешу». Послушаете о ключевых событиях того времени и узнаете, как восстанавливали город после тотальных разрушений.

Жизнь портового города в его памятниках

«Как пpовожают паpоходы, совсем не так, как поезда. Моpские медленные воды — не то, что pельсы в два pяда»… Особая морская атмосфера города станет ближе и понятнее, когда вы увидите, сколько монументов посвящено портовому Мурманску. Я познакомлю вас с выразительным памятником «Ждущая», маленьким «Морским волком» и изваянием трески. Расскажу о «Покорителях Арктики» и ледоколе Ермак — «дедушке» ледокольного флота, а также о пограничной службе и мемориальном комплексе морякам, погибшим в мирное время. На территории комплекса также можно посетить храм Спас-на-водах.

Кроме того, вы увидите памятник жертвам интервенции, памятник в честь городов-побратимов, или «Чебурашку», и выясните, чем покорил мурманчан кот Семен. Посетите смотровую площадку, с которой окинете взглядом заполярные окрестности, нетуристическую сопку Горелая, а также по желанию Абрам-Мыс.

Организационные детали