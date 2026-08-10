Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

Информативно и с душой - о столице Заполярья и ее знаковых достопримечательностях
В крупнейшем городе за Полярным кругом вы узнаете, как на берегу Баренцева моря сформировался центр гражданского и военного флота. Послушаете о боевых подвигах, покорении Арктики и политических репрессиях.
А осматривая многочисленные памятники, трогательные, величественные и оригинальные, проникнетесь особым духом города моряков и рыбаков.
Наш город невозможно представить без военной главы его истории — так сильно пострадал Мурманск в Великой Отечественной войне. Вы посетите памятник «Рыбакам и кораблям тралового флота» и мемориал «Защитникам Советского Заполярья», или, как его называют мурманчане, «Алешу». Послушаете о ключевых событиях того времени и узнаете, как восстанавливали город после тотальных разрушений.
Жизнь портового города в его памятниках
«Как пpовожают паpоходы, совсем не так, как поезда. Моpские медленные воды — не то, что pельсы в два pяда»… Особая морская атмосфера города станет ближе и понятнее, когда вы увидите, сколько монументов посвящено портовому Мурманску. Я познакомлю вас с выразительным памятником «Ждущая», маленьким «Морским волком» и изваянием трески. Расскажу о «Покорителях Арктики» и ледоколе Ермак — «дедушке» ледокольного флота, а также о пограничной службе и мемориальном комплексе морякам, погибшим в мирное время. На территории комплекса также можно посетить храм Спас-на-водах.
Кроме того, вы увидите памятник жертвам интервенции, памятник в честь городов-побратимов, или «Чебурашку», и выясните, чем покорил мурманчан кот Семен. Посетите смотровую площадку, с которой окинете взглядом заполярные окрестности, нетуристическую сопку Горелая, а также по желанию Абрам-Мыс.
Организационные детали
Оставшуюся часть стоимости нужно оплатить наличными
Встретим вас у места проживания и после экскурсии отвезём обратно (в пределах Мурманска)
Трансфер из/в аэропорт оплачивается дополнительно
Кроме гида, автомобиль вмещает 4 человека, наиболее комфортна поездка — в группе до 3 участников
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
3200 ₽
Дети до 14 лет
1840 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 1 час 40 минут
Провели экскурсии для 763 туристов
Меня зовут Роман, наша команда состоит из аттестованных гидов.
Любим путешествовать по своему краю, занимаемся рыбалкой, организовываем отдых с палатками, также находим другие интересные развлечения, чтобы быть в движении. В поездках читать дальшеуменьшить
по региону открываем такие места, куда редко кто добирается. С нами вы познакомитесь с традиционными и нетипичными уголками Севера, влюбитесь в его ни с чем не сравнимую атмосферу и обязательно захотите вернуться!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 82 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
экскурсию провела Анжела Сергеевна, нам очень понравилось, видно настоящий профессионал с хорошими знаниями и отличным чувством юмора!!!
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В
Вадим
Погода была неудачная, но Роман справился. Экскурсия была информативная и интересная.
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Евгений
Экскурсия замечательная! Роман отличный человек и замечательный рассказчик. Очень хорошо владеет информацией о городе и любит свой город! Забрал и привез в то место, о каком заранее договорились! Спасибо!)
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О
Оксана
Очень здорово, когда тебе не только рассказывают, но и слушают беседу и отвечают, а присутствие души в экскурсии это сильно. Спасибо большое за внимание и прекрасный экскурс не только в Мурманск, но и в регион полуострова.
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С
Светлана
Благодарим Романа за экскурсию! Учел все наши пожелания, интересно рассказал о городе и в целом о регионе, ответил на все возникающие у нас вопросы. Теперь хотим приехать летом!
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Павел
Гид хороший. Приветливый. Учёл все наши пожелания. Экскурсия проходила на машине 4х4 машина чистая ухоженная.
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