Еще несколько необычных экскурсий в Мурманске

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Добро пожаловать в Мурманск!

Информативно и с душой — о столице Заполярья и ее знаковых достопримечательностях

Роман
Роман – представитель из Мурманска
В крупнейшем городе за Полярным кругом вы узнаете, как на берегу Баренцева моря 🌊 сформировался центр гражданского и военного флота.

Послушаете о боевых подвигах, покорении Арктики и политических репрессиях.

А осматривая многочисленные памятники, трогательные, величественные и оригинальные, проникнетесь особым духом города моряков и рыбаков.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 5 000 ₽ за экскурсию

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Добро пожаловать в Мурманск!
Добро пожаловать в Мурманск!

Что вас ожидает

Боевая слава Мурманска
Наш город 🏙️ невозможно представить без военной главы его истории 📖 — так сильно пострадал Мурманск в Великой Отечественной войне. Вы посетите памятник «Рыбакам и кораблям тралового флота» и мемориал «Защитникам Советского Заполярья», или, как его называют мурманчане, «Алешу». Послушаете о ключевых событиях того времени и узнаете, как восстанавливали город после тотальных разрушений.

Жизнь портового города в его памятниках
«Как пpовожают паpоходы, совсем не так, как поезда. Моpские медленные воды — не то, что pельсы в два pяда»… Особая морская атмосфера города станет ближе и понятнее, когда вы увидите, сколько монументов посвящено портовому Мурманску. Я познакомлю вас с выразительным памятником «Ждущая», маленьким «Морским волком» и изваянием трески. Расскажу о «Покорителях Арктики» и ледоколе Ермак — «дедушке» ледокольного флота, а также о пограничной службе и мемориальном комплексе морякам, погибшим в мирное время.

Кроме того, вы увидите памятник жертвам интервенции, памятник в честь городов-побратимов, или «Чебурашку», выясните, чем покорил мурманчан кот Семен, и посетите смотровую площадку, с которой окинете взглядом заполярные окрестности.

Организационные детали

  • Я встречу вас у места проживания и после экскурсии 🧭 отвезу обратно
  • Кроме гида, автомобиль вмещает 4 человека, наиболее комфортна поездка — в группе до 3 участников
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Добро пожаловать в Мурманск!
Добро пожаловать в Мурманск!
Добро пожаловать в Мурманск!
Добро пожаловать в Мурманск!
Добро пожаловать в Мурманск!
Добро пожаловать в Мурманск!
Добро пожаловать в Мурманск!
Добро пожаловать в Мурманск!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Нас зовут Роман и Юлия. Живем на Кольском полуострове, в Мурманске. Любим путешествовать по своему краю, занимаемся рыбалкой, организовываем отдых с палатками, катаемся на сноубордах, а также находим другие интересные развлечения, чтобы быть в движении. В поездках по региону открываем и такие места, куда редко кто добирается. С нами вы познакомитесь с традиционными и нетипичными уголками Севера, влюбитесь в его ни с чем не сравнимую атмосферу и обязательно захотите вернуться!
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