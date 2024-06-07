Экскурсии в храм Спас-на-водах в Мурманске

Найдено 8 экскурсий в категории «Храм Спас-на-водах» в Мурманске, цены от 3 990 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
4 часа
22 отзыва
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Мурманск - главный город Заполярья
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990 за человека
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
Узнать столицу Заполярья и понять ее характер, исследовав главные символы мурманчан с историком
Начало: По договоренности
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 850 за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Мурманск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
67 отзывов
Добро пожаловать в Мурманск
Информативно и с душой - о столице Заполярья и ее знаковых достопримечательностях
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8 000 за всё до 4 чел.
С Мурманском на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
61 отзыв
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 20 чел.
Мегаполис за Полярным кругом
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Мегаполис за Полярным кругом
Познакомиться с Мурманском, ощутить его северный характер и полюбоваться Кольским фьордом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 400 за всё до 4 чел.
Теплое знакомство с холодным Мурманском
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
41 отзыв
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке
Начало: на площади Пять углов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7 700 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
    Замечательный гид, историк по образованию и очень хороший рассказчик. Экскурсия очень насыщенная, Виктор успел рассказать нам о прошлом, настоящем и будущем города. Было очень интересно увидеть город глазами такого позитивного и любящего свой край молодого человека! Рекомендуем всем.
  • Д
    Дарина
    6 июня 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Отличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пироги и чай!) Прекрасное знакомство с городом со всех сторон. Очень понравилось, рекомендую 👍
    Отличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пирогиОтличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пироги
  • А
    Ангелина
    6 июня 2024
    Мурманск - главный город Заполярья
    Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала Мурманск показался серым и
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    мрачным, то после экскурсии мы взглянули на него с другой стороны))) Анастасия - отличный гид, с хорошо поставленной и грамотной речью, слушать ее было очень приятно и интересно)) всем очень рекомендуем

    Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначалаЭкскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала
  • Э
    Эльмира
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    Спасибо за интересную, познавательную экскурсию, которую провёл Николай. Очень много рассказал, показал. Было очень комфортно. Супер!!!
  • Д
    Дмитрий
    4 июня 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    Отличная обзорная экскурсия. Рекомендую для первого знакомства с городом.
  • А
    Анна
    4 июня 2024
    Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
    Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
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  • И
    Илья
    28 мая 2024
    Мурманск - главный город Заполярья
    Не смотря на то, что адаптация к полярному дню сильно било по бодрости, Анастасия просто не дала заснуть) 4 часа
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    как один, все пожелания учтены, на все вопросы получены ответы, к тому же получился формат идеального сочетания экскурса и житейских бесед. Ждите в гости на сияние)

  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
    В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения. Спасибо организаторам и гиду Максиму за очень тёплый приём, погружение в историю и традиции, легкость общения и любовь к своему краю. Ребята, вы молодцы!
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  • А
    Алексей
    26 мая 2024
    Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
    Великолепная экскурсия! Виктор очень эрудированный, историк по образованию. Рассказ структурированный. Понравилось, что Виктор очень оптимистично настроен и рассказывает в позитивном ключе, так слушать гораздо интереснее. Запланировали вернуться и посетить другие экскурсии Виктора. Однозначно рекомендуем всем! Перемещение на комфортном автомобиле, езда безопасная.
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
    Очень понравилась обзорная экскурсия на машине по Мурманску. Виктор влюблен в свой город, историк по образованию и очень благожелательно настроенный человек. Четыре
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    часа, запланированные на экскурсию, пролетели незаметно, а посетили очень много: и мемориальный комплекс «Маяк, и величественный памятник «Алеша», и памятник «Ждущая», и Морской вокзал, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин» - всего не перечислишь. Затем проехали по Кольскому мосту и полюбовались Мурманском с другого берега залива. Спасибо за часы, проведенные в общении с приятным человеком. Советую всем эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Храм Спас-на-водах»

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  1. Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
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  3. Мурманск со всех сторон. Полное погружение в мини-группе
  4. Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
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  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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