1 чел.
По популярности
Мини-группа
4 часа
Обзорная экскурсия «Мурманск - столица Заполярья» (в мини-группе)
Увлекательная экскурсия по Мурманску в мини-группе. Посетите ледокол «Ленин», памятники и смотровую площадку. Трансфер и гид включены
Начало: На площади Пяти Углов
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Мини-группа
4.5 часа
Популярное предложение
Путешествие по Мурманску: от прошлого к настоящему
Откройте Мурманск с новой стороны: исторические места, памятники и величественные виды, всё включено в уникальную экскурсию
Начало: В Октябрьском районе
13 июня в 10:00
16 июня в 10:00
42003 990₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
Узнать столицу Заполярья и понять ее характер, исследовав главные символы мурманчан с историком
Начало: По договоренности
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в Мурманск
Информативно и с душой - о столице Заполярья и ее знаковых достопримечательностях
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мегаполис за Полярным кругом
Познакомиться с Мурманском, ощутить его северный характер и полюбоваться Кольским фьордом
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
8 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Теплое знакомство с холодным Мурманском
Узнать о жизни за полярным кругом и рассмотреть главные символы города на авто-пешеходной прогулке
Начало: на площади Пять углов
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 7 700₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 июня 2024Замечательный гид, историк по образованию и очень хороший рассказчик. Экскурсия очень насыщенная, Виктор успел рассказать нам о прошлом, настоящем и будущем города. Было очень интересно увидеть город глазами такого позитивного и любящего свой край молодого человека! Рекомендуем всем.
- ДДарина6 июня 2024Отличный квалифицированный гид Максим интересно преподнес информацию. Красивейшая природа, замечательные смотровые площадки, увлекательная беседа! Вкуснейшие пироги и чай!) Прекрасное знакомство с городом со всех сторон. Очень понравилось, рекомендую 👍
- ААнгелина6 июня 2024Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала Мурманск показался серым и
- ЭЭльмира4 июня 2024Спасибо за интересную, познавательную экскурсию, которую провёл Николай. Очень много рассказал, показал. Было очень комфортно. Супер!!!
- ДДмитрий4 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Рекомендую для первого знакомства с городом.
- ААнна4 июня 2024Экскурсия была волшебная, погода очень классная, посмотрели город Мурманск с разных сторон! Максим очень интересно рассказывает об истории города 🌃 Мы с сестрой в полном восторге, очень классные получились фотки!
- ИИлья28 мая 2024Не смотря на то, что адаптация к полярному дню сильно било по бодрости, Анастасия просто не дала заснуть) 4 часа
- ЯЯна27 мая 2024В Мурманске первый раз,особенно трепетно совершить экскурсию по новому городу в день рождения. Спасибо организаторам и гиду Максиму за очень тёплый приём, погружение в историю и традиции, легкость общения и любовь к своему краю. Ребята, вы молодцы!
- ААлексей26 мая 2024Великолепная экскурсия! Виктор очень эрудированный, историк по образованию. Рассказ структурированный. Понравилось, что Виктор очень оптимистично настроен и рассказывает в позитивном ключе, так слушать гораздо интереснее. Запланировали вернуться и посетить другие экскурсии Виктора. Однозначно рекомендуем всем! Перемещение на комфортном автомобиле, езда безопасная.
- ММария20 мая 2024Очень понравилась обзорная экскурсия на машине по Мурманску. Виктор влюблен в свой город, историк по образованию и очень благожелательно настроенный человек. Четыре
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Храм Спас-на-водах»
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