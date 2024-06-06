1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
«А у памятника коту Семену услышите невероятную историю о животном, шедшем в Мурманск шесть с половиной лет, чтобы вернуться в семью»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Знакомство с Мурманском: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском в мини-группе до 5 человек на комфортной обзорной экскурсии. Откройте для себя историю и современность столицы Заполярья
Начало: У вашего отеля
«Оцените самый большой термометр в России и погладите кота Семёна, которого знает каждый житель в городе»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в Мурманск
Информативно и с душой - о столице Заполярья и ее знаковых достопримечательностях
«Кроме того, вы увидите памятник жертвам интервенции, памятник в честь городов-побратимов, или «Чебурашку», и выясните, чем покорил мурманчан кот Семен»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
«Вы узнаете, чем был знаменит Кольский край в Средние века, кто такие саамы и кот Семен и о какой истории знают все мурманчане»
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
3 часа
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Побывать в самых значимых местах города и услышать их историю - в удобном автопешеходном формате
Начало: На площади «Пять углов»
«Памятник коту Семёну, который прошёл 2000 км»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
Начало: На площади Пять Углов
«Погладите кота Семёна и узнаете, чем он прославился»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнгелина6 июня 2024Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала Мурманск показался серым и
- ИИлья28 мая 2024Не смотря на то, что адаптация к полярному дню сильно било по бодрости, Анастасия просто не дала заснуть) 4 часа
- ЕЕкатерина17 мая 2024Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в беседу, отвечает на вопросы,
- ААнастасия11 мая 2024Анастасия - прекрасный гид, знающий материал, отвечающий на вопросы, не навязчивый, очень тактичный, с правильной речью - всё очень спокойно, комфортно, интересно и познавательно! Хотите влюбиться в суровый Север и не нежный Мурманск, вам сюда! 👍🏼
- ЮЮлиана4 мая 2024У Юли уникальная экскурсия с изюминкой. Если вы любите кофе, хотите о нем больше узнать и насладиться им, вам точно сюда.
- ТТатьяна2 мая 2024Было очень круто 🙌 Рекомендую 👍
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Огромное спасибо Юле за насыщенную, нестандартную, но очень познавательную экскурсию! Время пролетело просто на одном дыхании. Мы не только познакомились
- ИИрина25 апреля 2024Отлично провели время с гидом Максимом. Очень любит Мурманск и говорит о нём с любовью. Сделали прекрасные видовые фотографии. Плюс Максим ещё и фотографом поработал. Спасибо за прекрасный день!
- ААнастасия4 апреля 2024Все прошло отлично! Антон прекрасный коммуникабельный гид с хорошим знанием материала.
- ННаталья2 апреля 2024Добрый день! Просто восторг! Прекрасная организация, интересно очень! Узнала много нового, время пролетело на одном дыхании. Роман, спасибо! Успехов, процветания!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Памятник коту Семену»
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