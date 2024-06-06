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с Мурманском, но еще и почерпнули для себя много интересных фактов о кофе. А уж сколько мы его выпили))) Маршрут несложный, но при этом охватили все по максимум. Рекомендую эту экскурсию и Юлю как гида по самым интересным местам.