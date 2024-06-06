Памятник коту Семёну в Мурманске

Найдено 6 экскурсий в категории «Памятник коту Семену» в Мурманске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Мурманск - главный город Заполярья
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
«А у памятника коту Семену услышите невероятную историю о животном, шедшем в Мурманск шесть с половиной лет, чтобы вернуться в семью»
10 июня в 09:00
14 июня в 09:00
от 7 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Мурманском в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
4 часа
27 отзывов
Знакомство с Мурманском: обзорная экскурсия в мини-группе
Познакомьтесь с Мурманском в мини-группе до 5 человек на комфортной обзорной экскурсии. Откройте для себя историю и современность столицы Заполярья
Начало: У вашего отеля
«Оцените самый большой термометр в России и погладите кота Семёна, которого знает каждый житель в городе»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500 за человека
Добро пожаловать в Мурманск
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
67 отзывов
Добро пожаловать в Мурманск
Информативно и с душой - о столице Заполярья и ее знаковых достопримечательностях
«Кроме того, вы увидите памятник жертвам интервенции, памятник в честь городов-побратимов, или «Чебурашку», и выясните, чем покорил мурманчан кот Семен»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 8 000 за всё до 4 чел.
С Мурманском на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
61 отзыв
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
«Вы узнаете, чем был знаменит Кольский край в Средние века, кто такие саамы и кот Семен и о какой истории знают все мурманчане»
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 20 чел.
Мурманск: мини-трип в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3 часа
5 отзывов
Мурманск: мини-трип в мини-группе
Побывать в самых значимых местах города и услышать их историю - в удобном автопешеходном формате
Начало: На площади «Пять углов»
«Памятник коту Семёну, который прошёл 2000 км»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 500 за человека
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
Посвящается кофеманам, любителям интересных мест и творческих пространств
Начало: На площади Пять Углов
«Погладите кота Семёна и узнаете, чем он прославился»
Завтра в 12:00
10 июня в 12:00
8 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Ангелина
    6 июня 2024
    Мурманск - главный город Заполярья
    Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала Мурманск показался серым и
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    мрачным, то после экскурсии мы взглянули на него с другой стороны))) Анастасия - отличный гид, с хорошо поставленной и грамотной речью, слушать ее было очень приятно и интересно)) всем очень рекомендуем

    Экскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначалаЭкскурсию проводила Анастасия, несмотря на дождливую и прохладную погоду, прогулка прошла на одном дыхании. Если сначала
  • И
    Илья
    28 мая 2024
    Мурманск - главный город Заполярья
    Не смотря на то, что адаптация к полярному дню сильно било по бодрости, Анастасия просто не дала заснуть) 4 часа
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    как один, все пожелания учтены, на все вопросы получены ответы, к тому же получился формат идеального сочетания экскурса и житейских бесед. Ждите в гости на сияние)

  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    С Мурманском на «ты»
    Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в беседу, отвечает на вопросы,
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    дискутирует. Нас было трое, всем понравилась эта обзорная экскурсия. Отдельное спасибо Антону, что подстроился под наше свободное время и познакомил нас с замечательным городом Мурманском.

    Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает вОднозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает вОднозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в
  • А
    Анастасия
    11 мая 2024
    Мурманск - главный город Заполярья
    Анастасия - прекрасный гид, знающий материал, отвечающий на вопросы, не навязчивый, очень тактичный, с правильной речью - всё очень спокойно, комфортно, интересно и познавательно! Хотите влюбиться в суровый Север и не нежный Мурманск, вам сюда! 👍🏼
  • Ю
    Юлиана
    4 мая 2024
    Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
    У Юли уникальная экскурсия с изюминкой. Если вы любите кофе, хотите о нем больше узнать и насладиться им, вам точно сюда.
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    В Мурманске живут и создают кофейные чудеса настоящие мастера своего дела. Юля с радостью делиться этими чудесами. ВЫ получите не только гастрономическое удовольствие, но и ощутите себя в северной сказке с удивительными предсказаниями. Что хотелось бы пожелать: побольше историй про город, его удивительных жителей, традициях и свершениях. Этого немного не хватило.

  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    С Мурманском на «ты»
    Было очень круто 🙌 Рекомендую 👍
  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Мурманск: обзорная гастроэкскурсия с ароматом кофе
    Огромное спасибо Юле за насыщенную, нестандартную, но очень познавательную экскурсию! Время пролетело просто на одном дыхании. Мы не только познакомились
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    с Мурманском, но еще и почерпнули для себя много интересных фактов о кофе. А уж сколько мы его выпили))) Маршрут несложный, но при этом охватили все по максимум. Рекомендую эту экскурсию и Юлю как гида по самым интересным местам.

  • И
    Ирина
    25 апреля 2024
    Знакомство с Мурманском в мини-группе
    Отлично провели время с гидом Максимом. Очень любит Мурманск и говорит о нём с любовью. Сделали прекрасные видовые фотографии. Плюс Максим ещё и фотографом поработал. Спасибо за прекрасный день!
  • А
    Анастасия
    4 апреля 2024
    С Мурманском на «ты»
    Все прошло отлично! Антон прекрасный коммуникабельный гид с хорошим знанием материала.
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Добро пожаловать в Мурманск
    Добрый день! Просто восторг! Прекрасная организация, интересно очень! Узнала много нового, время пролетело на одном дыхании. Роман, спасибо! Успехов, процветания!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Памятник коту Семену»

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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Памятник коту Семену" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 500 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 362 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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