Поездка начнётся с небольшого рассказа о местах, которые вы посетите. Первым пунктом маршрута станет подъём на гору Волостную, ныне Волосяную. Вы узнаете о саамских памятниках, которыми примечательна эта гора. И откроете с вершины вдохновляющие виды окрестностей. Простор, безмолвие, прерывающееся лишь свистом ветра, и сдержанная северная природа настроят вас на «правильный лад». А чай с ароматами трав будет приятным и необходимым дополнением к этому восхождению.
Спустившись с горы, отправимся к берегу Кандалакшского залива. По пути вам встретятся скалы и камни, таёжный бурелом и «прозрачный» сосновый лес, песчаные пляжи и приморский луг, превратившийся под снегом в замечательную площадку для катания на снегоходах. Маршрут проходит прямо по льду залива — для художников и фотографов эти места становятся мощными источниками вдохновения. Вы увидите, как вся жизнь моря, с его приливами и отливами, преобразуется в зимнее «безе» из торосов, ледяных шапок и причудливых фигур на валунах.
В холодный сезон продолжительность светового дня в Кандалакше значительно больше, чем на широте Мурманска, а солнце поднимается гораздо раньше. В самые тёмные дни декабря-января вы увидите если не само солнце, то, по крайней мере, отсвет его свечения. На фоне синеющего северного небосвода вам откроется неповторимая палитра света.