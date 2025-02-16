Юг Кольского полуострова — благодатный край для созерцания эстетики северной природы. Здесь море соседствует с горами, таёжные леса — с тундрой и приморскими лугами, а игра снега, ветра и солнца рождает неповторимые картины. Вы совершите восхождение на сопку, с которой откроются завораживающие просторы Кандалакшского залива. И прикоснетесь к зимней магии Белого моря.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Восхождение на сопку — к неизведанным панорамам

Поездка начнётся с небольшого рассказа о местах, которые вы посетите. Первым пунктом маршрута станет подъём на гору Волостную, ныне Волосяную. Вы узнаете о саамских памятниках, которыми примечательна эта гора. И откроете с вершины вдохновляющие виды окрестностей. Простор, безмолвие, прерывающееся лишь свистом ветра, и сдержанная северная природа настроят вас на «правильный лад». А чай с ароматами трав будет приятным и необходимым дополнением к этому восхождению.

Зимняя сказка Белого моря

Спустившись с горы, мы отправимся на берег Кандалакшского залива. Маршрут проходит прямо по льду залива — для художников и фотографов эти места становятся мощными источниками вдохновения. Вы увидите, как вся жизнь моря, с его приливами и отливами, преобразуется в зимнее «безе» из торосов, ледяных шапок и причудливых фигур на валунах.

Роскошь заполярного солнца зимой

В холодный сезон продолжительность светового дня в Кандалакше значительно больше, чем на широте Мурманска, а солнце поднимается гораздо раньше. В самые тёмные дни декабря-января вы увидите если не само солнце, то, по крайней мере, отсвет его свечения. На фоне синеющего северного небосвода вам откроется неповторимая палитра света.

Организационные детали

Параметры маршрута

До места начала поездки вам нужно добраться из Мурманска самостоятельно

Предлагаемый сезон фотоэкспедиции — с января по конец апреля

Общая продолжительность пути около 10 км, перемещаться между локациями будем на машине. Подъём на гору — с мягким набором высоты.

Возможно изменение маршрута из-за погодных условий

Рекомендации по подготовке к фотоэкспедиции