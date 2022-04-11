Что вас ожидает

Восхождение на сопку — к неизведанным панорамам

Поездка начнётся с небольшого рассказа о местах, которые вы посетите. Первым пунктом маршрута станет подъём на гору Волостную, ныне Волосяную. Вы узнаете о саамских памятниках, которыми примечательна эта гора. И откроете с вершины вдохновляющие виды окрестностей. Простор, безмолвие, прерывающееся лишь свистом ветра, и сдержанная северная природа настроят вас на «правильный лад». А чай с ароматами трав будет приятным и необходимым дополнением к этому восхождению.

Зимняя сказка Белого моря

Спустившись с горы, отправимся к берегу Кандалакшского залива. По пути вам встретятся скалы и камни, таёжный бурелом и «прозрачный» сосновый лес, песчаные пляжи и приморский луг, превратившийся под снегом в замечательную площадку для катания на снегоходах. Маршрут проходит прямо по льду залива — для художников и фотографов эти места становятся мощными источниками вдохновения. Вы увидите, как вся жизнь моря, с его приливами и отливами, преобразуется в зимнее «безе» из торосов, ледяных шапок и причудливых фигур на валунах.

Роскошь заполярного солнца зимой

В холодный сезон продолжительность светового дня в Кандалакше значительно больше, чем на широте Мурманска, а солнце поднимается гораздо раньше. В самые тёмные дни декабря-января вы увидите если не само солнце, то, по крайней мере, отсвет его свечения. На фоне синеющего северного небосвода вам откроется неповторимая палитра света.

Организационные детали

Параметры маршрута

До места начала поездки вам нужно добраться из Мурманска самостоятельно

Предлагаемый сезон фотоэкспедиции — с января по конец апреля

Общая продолжительность пути около 10 км, перемещаться между локациями будем на машине. Подъём на гору — с мягким набором высоты.

Возможно изменение маршрута из-за погодных условий

Рекомендации по подготовке к фотоэкспедиции