Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»

Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива

Индивидуальная
Юг Кольского полуострова — благодатный край для созерцания эстетики северной природы.

Здесь море соседствует с горами, таёжные леса — с тундрой и приморскими лугами, а игра снега, ветра и солнца рождает неповторимые картины.

Вы совершите восхождение на сопку, с которой откроются завораживающие просторы Кандалакшского залива.

И прикоснетесь к зимней магии Белого моря.
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Восхождение на сопку — к неизведанным панорамам

Поездка начнётся с небольшого рассказа о местах, которые вы посетите. Первым пунктом маршрута станет подъём на гору Волостную, ныне Волосяную. Вы узнаете о саамских памятниках, которыми примечательна эта гора. И откроете с вершины вдохновляющие виды окрестностей. Простор, безмолвие, прерывающееся лишь свистом ветра, и сдержанная северная природа настроят вас на «правильный лад». А чай с ароматами трав будет приятным и необходимым дополнением к этому восхождению.

Зимняя сказка Белого моря

Спустившись с горы, отправимся к берегу Кандалакшского залива. По пути вам встретятся скалы и камни, таёжный бурелом и «прозрачный» сосновый лес, песчаные пляжи и приморский луг, превратившийся под снегом в замечательную площадку для катания на снегоходах. Маршрут проходит прямо по льду залива — для художников и фотографов эти места становятся мощными источниками вдохновения. Вы увидите, как вся жизнь моря, с его приливами и отливами, преобразуется в зимнее «безе» из торосов, ледяных шапок и причудливых фигур на валунах.

Роскошь заполярного солнца зимой

В холодный сезон продолжительность светового дня в Кандалакше значительно больше, чем на широте Мурманска, а солнце поднимается гораздо раньше. В самые тёмные дни декабря-января вы увидите если не само солнце, то, по крайней мере, отсвет его свечения. На фоне синеющего северного небосвода вам откроется неповторимая палитра света.

Организационные детали

Параметры маршрута

  • До места начала поездки вам нужно добраться из Мурманска самостоятельно
  • Предлагаемый сезон фотоэкспедиции — с января по конец апреля
  • Общая продолжительность пути около 10 км, перемещаться между локациями будем на машине. Подъём на гору — с мягким набором высоты.
  • Возможно изменение маршрута из-за погодных условий

Рекомендации по подготовке к фотоэкспедиции

  • Время и место проведения поездки подразумевает соответствующую экипировку: теплую трёхслойную одежду (с запасным утепляющим верхом) и тёплые варежки, зимнюю обувь с противоскользящей подошвой или накладными ледоступами
  • Стоит выбрать ботинки на шнуровке или липучках, хорошо фиксирующие ногу
  • Накладные ледоступы и трекинговые палки при необходимости могу выдать
  • В пути я угощу вас чаем, перекус вам нужно будет взять с собой

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Центральной площади в Кандалакше
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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🎩Индивидуальные🏆Активный отдых🏡Выездные🍀Природа и пейзажи

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