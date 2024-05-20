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11 часов
Популярное предложение
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы - Русская Лапландия запомнится вам надолго! Угощение северным чаем
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в четверг и субботу в 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 65005 850₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
Съездить на юг полуострова, сравнить Белое море с Баренцевым и оценить красоту Кандалакшского залива
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 25 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Побывать на другой стороне Кольского полуострова и оценить северную природу
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 18 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: в центре города Кандалакша
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
Начало: На Центральной площади в Кандалакше
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Начало: В поселке Умбе
14 июня в 16:00
16 июня в 12:00
15 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
13 часов
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Тур-перезагрузка по живописным местам Кольского полуострова с ночёвкой в палатке
Начало: В Мурманске
Расписание: в понедельник и пятницу в 07:00
10 июня в 07:00
14 июня в 07:00
26 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
Прогуляться по эко-тропе, подняться на Волосяную сопку и вдохновиться таёжными пейзажами
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина20 мая 2024Ян любезно встретил меня в аэропорту и мы сразу отправились в тайгу, очень было контрастно после мегаполиса. Перекусили в небольшом кафе, все было вкусно. Внимательный и заботливый гид. Благодарю за экскурсию.
- ММария12 мая 2024Большое спасибо Вячеславу за такой замечательный день! Насладились пейзажем Белого моря, поднялись на гору с прекрасным видом, доехали до красивой
- ААнна7 марта 2024Сегодня провели потрясающий насыщенный день в компании гида Яна. Восхождение на Волосяную сопку подарило невероятные эмоции 😍. Впервые удалось увидеть всего за
- ННаталья4 марта 2024Были на экскурсии на Белом море с Эльдаром, на снегоступах поднялись на гору Волосяная, с которой был просто ошеломляющий вид
- ММария11 декабря 2023Хочу поблагодарить Вячеслава за прекрасное мероприятие! Сразу обращу внимание на безупречное вождение Вячеслава! Нетривиальные локации, интересную беседу, рассказы и даже
- SSvetlana10 декабря 2023Душевно, с хорошей подборкой песен про Мурманск и Север, с чаем и неутомительными историческими зарисовками. Большое спасибо!
- ННаталья16 ноября 2023У меня получилась индивидуальная поездка в Кандалакшу. Это действительно другой Кольский. От высоких, разлапистых, вековых сосен до побережья Белого моря, обрастающего
- ВВлад14 сентября 2023очень понравилось, ездили в августе 2023 большой семейной компанией на двух машинах. Ребята гиды рассказали кучу интересного, подстраивали маршрут под
- ААнна23 августа 2023Всё просто замечательно! Ян, спасибо вам огромное за такие потрясающие эмоции! Я - совсем не спортивный человек, ранее даже подумать
- ЛЛюбовь16 марта 2023Спасибо гиду Дмитрию за интересную экскурсию, он очень хорошо знает историю и увлекательно рассказывает. Весь необходимый инвентарь для подъема на сопку предоставляет. Виды просто потрясающие, если повезёт с погодой. Все восхождения и прогулки подстраивались под уровень выносливости туристов. Рекомендую)
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Белое море»
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