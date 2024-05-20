Белое море – экскурсии в Мурманске

Найдено 8 экскурсий в категории «Белое море» в Мурманске, цены от 5 850 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
11 часов
22 отзыва
Популярное предложение
Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
Скрученные сосны и ели, покрытые снегом и льдом сейды, ущелья и морские просторы - Русская Лапландия запомнится вам надолго! Угощение северным чаем
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в четверг и субботу в 08:00
13 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 65005 850 за человека
Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
Съездить на юг полуострова, сравнить Белое море с Баренцевым и оценить красоту Кандалакшского залива
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 25 000 за всё до 10 чел.
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
Побывать на другой стороне Кольского полуострова и оценить северную природу
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 8 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: в центре города Кандалакша
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
Открыть вдохновляющие виды с Волосяной горы и влюбиться в беломорские пейзажи, гуляя по льду залива
Начало: На Центральной площади в Кандалакше
17 июня в 08:30
24 июня в 08:30
6 500 за всё до 4 чел.
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Поморская вечёрка в старинном посёлке Умбе
Изготовить оберег, отведать свежеиспеченные пироги и послушать сказки в уютном сельском доме
Начало: В поселке Умбе
14 июня в 16:00
16 июня в 12:00
15 000 за всё до 5 чел.
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
1 отзыв
Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
Тур-перезагрузка по живописным местам Кольского полуострова с ночёвкой в палатке
Начало: В Мурманске
Расписание: в понедельник и пятницу в 07:00
10 июня в 07:00
14 июня в 07:00
26 000 за человека
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Зимняя сказка на Белом море - для активных путешественников
Прогуляться по эко-тропе, подняться на Волосяную сопку и вдохновиться таёжными пейзажами
13 июня в 08:00
14 июня в 08:00
25 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    20 мая 2024
    Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
    Ян любезно встретил меня в аэропорту и мы сразу отправились в тайгу, очень было контрастно после мегаполиса. Перекусили в небольшом кафе, все было вкусно. Внимательный и заботливый гид. Благодарю за экскурсию.
    Ян любезно встретил меня в аэропорту и мы сразу отправились в тайгу, очень было контрастно после
  • М
    Мария
    12 мая 2024
    Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
    Большое спасибо Вячеславу за такой замечательный день! Насладились пейзажем Белого моря, поднялись на гору с прекрасным видом, доехали до красивой
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    горной реки, узнали много интересных фактов о Мурманской области. Остались очень довольны поездкой и обязательно всем рекомендуем рассмотреть для себя эту экскурсию 🥰

  • А
    Анна
    7 марта 2024
    Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
    Сегодня провели потрясающий насыщенный день в компании гида Яна. Восхождение на Волосяную сопку подарило невероятные эмоции 😍. Впервые удалось увидеть всего за
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    пару часов такую частую смену погоды. Однозначно повторим восхождение в летнее время, чтобы сравнить впечатления. Спасибо Яну за интересную размеренную программу, было здорово! 🤗

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  • Н
    Наталья
    4 марта 2024
    Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
    Были на экскурсии на Белом море с Эльдаром, на снегоступах поднялись на гору Волосяная, с которой был просто ошеломляющий вид
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    на Белое море и Кандалакшский залив. Природа настолько красива, что дух захватывает, однозначно это надо увидеть всем. Спасибо большое Эльдару за такой насыщенный день.

    Были на экскурсии на Белом море с Эльдаром, на снегоступах поднялись на гору Волосяная, с которойБыли на экскурсии на Белом море с Эльдаром, на снегоступах поднялись на гору Волосяная, с которой
  • М
    Мария
    11 декабря 2023
    Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
    Хочу поблагодарить Вячеслава за прекрасное мероприятие! Сразу обращу внимание на безупречное вождение Вячеслава! Нетривиальные локации, интересную беседу, рассказы и даже
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    в дороге небольшой экскурс в песни, в которых напрямую или косвенно речь шла о Мурманских краях, было неожиданно и интересно!) На берегу Белого моря застали местного купающегося мужичка))) я решила тоже… полежать на море!))) Накануне Вячеслав меня предупредил, что ожидается сильный снегопад и будет плохая видимость, предложил выбрать другое направление, но т. к. мы уже все посмотрели, предложил сменить подъем на сопку на просмотр водопада, упомянув, что это конечно не будет столь зрелищно. По мере нашего движения сильного снегопада не было, но было ветрено, а я все же попросила подняться на сопку, Вячеслав не отказал, лишь сказал, что на самый пик не пойдем - сдует))) само восхождение было весьма комфортным, виды завораживающие, да мы не увидели вдалеке залив, но сама атмосфера меня вполне удовлетворила! Добрались мы до плато с домиком, вот там уже был сильный ветер, но мы спрятались на крылечке, попили вкусный чай с печеньками заранее заготовленными Вячеславом, попрыгали в свежие пушистые сугробы))) и в обратный путь! А это было отдельное приключение - ледянки!!!))) это очень неожиданно и оттого еще задорнее!!! В общем вниз я спустилась с сугробом в штанах, но безумно довольная!!! Далее нас отвезли в уютное кафе на берегу Белого моря!) А поскольку этот день был Днем моего Рождения, считаю он прошел просто на 1000% кайфово!!! Спасибо Вячеславу за доставленные не поддельные эмоции!!! Однозначно рекомендую!

    Хочу поблагодарить Вячеслава за прекрасное мероприятие! Сразу обращу внимание на безупречное вождение Вячеслава! Нетривиальные локации, интереснуюХочу поблагодарить Вячеслава за прекрасное мероприятие! Сразу обращу внимание на безупречное вождение Вячеслава! Нетривиальные локации, интереснуюХочу поблагодарить Вячеслава за прекрасное мероприятие! Сразу обращу внимание на безупречное вождение Вячеслава! Нетривиальные локации, интереснуюХочу поблагодарить Вячеслава за прекрасное мероприятие! Сразу обращу внимание на безупречное вождение Вячеслава! Нетривиальные локации, интереснуюХочу поблагодарить Вячеслава за прекрасное мероприятие! Сразу обращу внимание на безупречное вождение Вячеслава! Нетривиальные локации, интереснуюХочу поблагодарить Вячеслава за прекрасное мероприятие! Сразу обращу внимание на безупречное вождение Вячеслава! Нетривиальные локации, интереснуюХочу поблагодарить Вячеслава за прекрасное мероприятие! Сразу обращу внимание на безупречное вождение Вячеслава! Нетривиальные локации, интереснуюХочу поблагодарить Вячеслава за прекрасное мероприятие! Сразу обращу внимание на безупречное вождение Вячеслава! Нетривиальные локации, интересную
  • S
    Svetlana
    10 декабря 2023
    Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
    Душевно, с хорошей подборкой песен про Мурманск и Север, с чаем и неутомительными историческими зарисовками. Большое спасибо!
  • Н
    Наталья
    16 ноября 2023
    Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
    У меня получилась индивидуальная поездка в Кандалакшу. Это действительно другой Кольский. От высоких, разлапистых, вековых сосен до побережья Белого моря, обрастающего
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    льдом и покрытого пушистым снегом. . Мой гид Вячеслав – гид с большой буквы. Он увлеченно рассказывал о Кольском полуострове, истории Кандалакши, и близлежащих территориях и поселениях, о природе, людях. Делился знаниями, показывал красоты южной части полуострова. Было понятно, насколько он любит Север и может говорить о нем бесконечно. И сложилось впечатление, что ты не турист, а долгожданный гость, который, наконец то, приехал, которому открывают и дарят самое лучшее. Мы побывали на вершине горы, с которой наблюдали фантастические виды на Кандалакшский залив Белого моря, острова и бескрайние просторы. Спустились и прошли к лабиринту «Вавилон». Вячеслав рассказал о многих версиях данной достопримечательности и позволил составить свое собственное мнение о загадочном происхождении лабиринта. Я была в Хибинах, Териберке, Лапландском заповеднике, летом – на полуостровах Средний и Рыбачий, но это была поездка - открытие, поездка – откровение. Это тот же Кольский, но такой другой, что хочется еще раз вернуться и познакомиться с южной его частью более внимательно и подробнее. Мы путешествовали на комфортабельном автомобиле, Вячеслав профи-водитель, поездка была абсолютно безопасной, как водитель, впечатлена надежность и уверенностью вождения. И еще мой гид оказался очень интересным собеседником, и когда уже почти все было рассказано, переключился на «игры разума», стал задавать задачки на логику. Это было впечатляюще, интересно и необычно. Разнообразило дорогу и впечатление о поездке. Хочу выразить безграничную благодарность за столь интересную и необычную поездку Вячеславу! Я и так влюблена Север, но благодаря ему, открыла для себя новые грани Кольского, почувствовала себя не туристом, а гостем, которому рады. И точно еще вернусь сюда, к потрясающей природе, душевным людям и возможности открывать, что то новое. Искренне рекомендую отправляться в путь с Вячеславом, что бы узнать и увидеть красоту Севера!

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  • В
    Влад
    14 сентября 2023
    Два дня на Терском берегу Белого моря в мини-группе
    очень понравилось, ездили в августе 2023 большой семейной компанией на двух машинах. Ребята гиды рассказали кучу интересного, подстраивали маршрут под
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    наши хотелки, покатали прямо по пляжу в отлив и показали где пособирать всякие красивые камни и минералы, с едой и ночлегом тоже все было организовано достойно. главная достопримечательность тура - природа, уникальная и незабываемая!

  • А
    Анна
    23 августа 2023
    Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
    Всё просто замечательно! Ян, спасибо вам огромное за такие потрясающие эмоции! Я - совсем не спортивный человек, ранее даже подумать
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    не могла, что я решусь на какой-то подъём - но это было очень здорово, масса впечатлений, я горда собой и очень вам благодарна:) муж и дочь также полны эмоций. Вид с горы, потрясающее озеро, замечательный обед, чай с пирогами на пристани, Белое море - мы получили огромное удовольствие! Большое спасибо!

  • Л
    Любовь
    16 марта 2023
    Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
    Спасибо гиду Дмитрию за интересную экскурсию, он очень хорошо знает историю и увлекательно рассказывает. Весь необходимый инвентарь для подъема на сопку предоставляет. Виды просто потрясающие, если повезёт с погодой. Все восхождения и прогулки подстраивались под уровень выносливости туристов. Рекомендую)

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Белое море»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
  1. Из Мурманска в Кандалакшу - на Белое море
  2. Путешествие в Кандалакшу. Другой Кольский
  3. Другой Кольский: едем на Кандалакшский залив
  4. Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
  5. Фотоэкспедиция в Кандалакше «Сказка Южного Заполярья»
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  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
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Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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