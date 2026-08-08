Город Полярный в Мурманской области — это ещё не совсем Арктика. Однако поездка сюда требует серьёзной подготовки: это всё-таки Крайний Север и режимный объект.
В группе до 4 человек вы посетите город воинской славы, сыгравший ключевую роль в создании и развитии Северного флота и обороне Кольской земли. Раскроете его морскую душу и военно-морской характер.
В группе до 4 человек вы посетите город воинской славы, сыгравший ключевую роль в создании и развитии Северного флота и обороне Кольской земли. Раскроете его морскую душу и военно-морской характер.
Описание экскурсии
Поморские хроники
Полярный расположен на берегу Баренцева моря — когда-то отсюда, от деревянных причалов бывшего Александровска, уходили подводники в самые дерзкие и опасные походы. Вы узнаете, как вместе с российским флотом город рос, мужал, и креп. Увидите местные архитектурные символы и познакомитесь с культурой и природой региона.
Программа экскурсии
- Краеведческий музей: здесь вы прикоснётесь к богатой истории Полярного и удивитесь особенностям быта местных жителей.
- Сквер «Звёздный»: уголок для отдыха в окружении арктической природы.
- Полярный Собор — находится на высоком холме, откуда открывается невероятный вид на город и залив.
Организационные детали
- В связи с необходимостью оформлять пропуск бронируйте экскурсию не менее чем за 40 дней до даты проведения
- Возьмите с собой документы, удостоверяющие личность
- Входные билеты в краеведческий музей включены в стоимость
- В течение поездки предусмотрен перекус: чай с бутербродами (включён в стоимость). Горячий обед оплачивается отдельно (по желанию)
в среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|15 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5614 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я коренной житель столицы Арктики. Занимаюсь туризмом с 2013 года и являюсь представителем профессиональной, аккредитованной команды гидов. Приглашаем вас в увлекательные туры по Кольскому полуострову: насладиться живописной суровой природой Заполярного края, познакомиться с её удивительным животным миром и северными традициями.
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии на «Город Полярный: на страже морских ворот России»
Групповая
до 18 чел.
Время Севера: Териберка, киты и морские деликатесы
Отправимся из Мурманска к скелетам кораблей, круглым камням, разноцветным мхам и невероятной фауне
Начало: В Мурманске
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
14 000 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Активная прогулка в полярный день на сопку Мишукова
Устроить лёгкий треккинг перед сном, полюбоваться панорамой тундры и разобраться в северных ягодах
Начало: Мы организованно забираем вас в согласованном мест...
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
4000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 8 чел.
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием
Поймать за хвост Аврору и сохранить на память потрясающие кадры
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 20:00
12 авг в 20:00
13 авг в 20:00
7000 ₽ за человека
-
18%
Мини-группа
до 7 чел.
Киты. Поиск морских гигантов и невероятная Териберка
Начало: Место Вашего проживания в Мурманске
Расписание: Ежедневно, в 08:00
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
10 168 ₽
12 400 ₽ за человека
15 500 ₽ за человека