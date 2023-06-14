Узнать, как возник «заполярный Севастополь» и чем живёт город сегодня
Город Полярный в Мурманской области — это ещё не совсем Арктика. Однако поездка сюда требует серьёзной подготовки: это всё-таки Крайний Север и режимный объект.
В группе до 4 человек вы посетите город воинской славы, сыгравший ключевую роль в создании и развитии Северного флота и обороне Кольской земли. Раскроете его морскую душу и военно-морской характер.
В группе до 4 человек вы посетите город воинской славы, сыгравший ключевую роль в создании и развитии Северного флота и обороне Кольской земли. Раскроете его морскую душу и военно-морской характер.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Поморские хроники
Полярный расположен на берегу Баренцева моря — когда-то отсюда, от деревянных причалов бывшего Александровска, уходили подводники в самые дерзкие и опасные походы. Вы узнаете, как вместе российским флотом город рос, мужал, и креп. Увидите местные архитектурные символы и познакомитесь с культурой и природой региона.
Программа экскурсии
- Краеведческий музей: здесь вы прикоснётесь к богатой истории Полярного и удивитесь особенностям быта местных жителей.
- Парк «Звездный»: уютное место для отдыха, где вы насладитесь природой в окружении арктической тайги.
- Полярный Собор — самый высокий православный храм в России и третий в мире. Собор находится на высоком холме, откуда открывается невероятный вид на город и залив.
Организационные детали
- В связи с необходимостью оформлять пропуска бронирование экскурсии осуществляется не менее чем за 40 дней до даты проведения
- При себе иметь документы, удостоверяющие личность
- Входные билеты в краеведческий музей включены в стоимость
- В течение поездки предусмотрен перекус: чай с бутербродами (включён в стоимость). Горячий обед оплачивается отдельно (по желанию)
в среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Мурманске
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:00Экскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 43 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я коренной житель столицы Арктики. Занимаюсь туризмом с 2013 года и являюсь представителем профессиональной, аккредитованной команды гидов. Приглашаем вас в увлекательные туры по Кольскому полуострову: насладиться живописной суровой природой Заполярного края, познакомиться с её удивительным животным миром и северными традициями.Задать вопрос
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