Когда: в будние дни в 19:00 и 20:00, в субботу и воскресенье в 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00

Экскурсия длится около 4 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала