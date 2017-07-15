Если вы любите Север, если вы ищете взглядом бескрайние просторы и хотите увидеть своими глазами край Земли, то совершенно точно - поверьте опытным туристам - лучше всего это делать с Артуром и Вячеславом. Мы провели с Вячеславом целый день в просторной удобной машине, полностью оборудованной для преодоления любых препятствий, которые встречаются на дорогах и бездорожье Заполярья. Восхищены спокойным и уверенным профессионализмом нашего гида, который кроме развлечения нас еще и спокойно и невозмутимо спасал всех менее искушенных бедолаг, застревавших в снегах и песках на нашем пути. Совершенно точно это была не последняя наша поездка на Кольский, в следующий раз на несколько дней и обязательно с самым лучшим гидом Вячеславом. Отдельное яркое впечатление в поездке - это крохотный, но потрясающе информативный музей боев на перевале Муста-Тунтури и общение с его харизматичным смотрителем. Узнали для себя много нового, сложилась картина событий, дополненная пейзажами, которые видели своими глазами. Огромное спасибо Артуру и Вячеславу. Совет будущим туристам: звоните гиду, чтобы точно договориться о поездке. Оба сталкера все время в тундре, звонок будет самым надежным подтверждением.