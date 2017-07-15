Долина Славы на правом берегу реки Западная Лица. Здесь шли ожесточённые бои на главном участке фронта в Мурманской операции 1941 года. Раньше это место называлось Долина Смерти. Вы узнаете, как в этом месте было остановлено стремительное наступление немецких войск, получивших приказ о захвате Мурманска, как долго длились кровопролитные бои, кто ими руководил и сколько человек погибло. До сих пор на окрестных сопках сохранились многочисленные фортификации, доты и окопы, что говорит о длительном противостоянии.
«Железный шлем» или «сопка Дитля» — неприступное фортификационное укрепление фашистов. Расположено на берегу речи Западная Лица в естественных скальных образованиях. Вы узнаете, кто строил эти пещеры и почему они слыли неприступными.
Музей обороны полуостровов Средний и Рыбачий — небольшой домик, где собрана история и память о героях Великой Отечественной Войны, отдавших свои жизни и не пропустивших врага на нашу землю. Расположен у подножья хребта Муста Тунтури.
Красивейшие водопады на реке Титова.
Историко-краеведческая экспозиция «Титовский рубеж». Титовка — первая пролитая кровь 29 июня 1941 года, это подвиг четвертой роты 95 стрелкового полка, из которой не выжил ни один боец. Титовский рубеж — это доты на высоте «Угловая» и высоте 189-й. Об этом великом подвиге мало кто знает, хотя можно сказать, что это наш малый Брест. На вершине холма представлены столбы действующей в военные годы полевой подвесной канатной дороги, которая снабжала фашистов оружием и боеприпасами на Мурманском направлении. Вы увидите стеллу с колоколом в память о боях июня 41г., восстановленные машины довоенного времени.
Таким образом, поездка на хребет Муста-Тунтури станет большим путешествием в военное прошлое нашей страны. В окружении простирающейся на десятки километров северной природы вы узнаете о великих, но известных немногим советских подвигах и героях и увидите сохранившиеся следы тех страшных дней.
Организационные детали
Автомобильные расходы включены в стоимость.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
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Здравствуйте! Кольский край — это моя родина. Путешествую по родному краю уже более 10 лет, увлекаюсь дайвингом, парашютным спортом, зимней/летней рыбалкой и подводной охотой. На протяжении 4 лет занимаюсь организацией и проведением туров и путешествий по Заполярью. На севере полуостров омывается водами Баренцева моря, на юге и востоке — Белого моря, а на Западе и в центральной части — окружен горными массивами Хибин и Ловозерскими тундрами.
Если вы любите Север, если вы ищете взглядом бескрайние просторы и хотите увидеть своими глазами край Земли, то совершенно точно - поверьте опытным туристам - лучше всего это делать с Артуром и Вячеславом. Мы провели с Вячеславом целый день в просторной удобной машине, полностью оборудованной для преодоления любых препятствий, которые встречаются на дорогах и бездорожье Заполярья. Восхищены спокойным и уверенным профессионализмом нашего гида, который кроме развлечения нас еще и спокойно и невозмутимо спасал всех менее искушенных бедолаг, застревавших в снегах и песках на нашем пути. Совершенно точно это была не последняя наша поездка на Кольский, в следующий раз на несколько дней и обязательно с самым лучшим гидом Вячеславом. Отдельное яркое впечатление в поездке - это крохотный, но потрясающе информативный музей боев на перевале Муста-Тунтури и общение с его харизматичным смотрителем. Узнали для себя много нового, сложилась картина событий, дополненная пейзажами, которые видели своими глазами. Огромное спасибо Артуру и Вячеславу. Совет будущим туристам: звоните гиду, чтобы точно договориться о поездке. Оба сталкера все время в тундре, звонок будет самым надежным подтверждением.
Провести несколько дней наедине с суровой и вдохновляющей природой русского севера
Строгий север забирает место в душе постепенно — с каждым вздохом Баренцева моря, с молчанием загадочных сейдов, с могучими сопками, черными мысами и изумрудными долинами. Путешествие на Рыбачий и Средний позволит вам ненадолго забыть о цивилизации, почувствовать мощь и красоту здешней суровой и лаконичной природы. Вы встретите священные скалы саамов, каменные кряжи первых поселенцев, эхо времен войны и железного занавеса. И конечно, навсегда полюбите край, где время остановилось среди фантастических северных ландшафтов и шума гордого моря.
Азартная охота, непередаваемые эмоции и альбом воспоминаний
Есть ли слова, чтобы описать северное сияние? Зеленые завихрения, розовые всполохи, бирюзовые полотна — вместе мы найдем красавицу Аврору. Это будет увлекательное и эмоциональное приключение, которое запомнится на много лет и сохранится на профессиональных фотографиях.
Подружиться с обитателями Севера, научиться выживать в лесу и узнать о быте полярных народов
Никто вам не расскажет о животных лучше меня, ведь я — оленевод, хаскотренер и хозяйка эко-парка. Приглашаю вас в свои владения, чтобы познакомить с самыми разными зверями: от оленей до лис. Вы пообщаетесь с представителями местной фауны, посетите музей Русского Севера и отведаете ароматного чая с нашими сытными пирогами.
Этот тур – простой, доступный и романтичный способ побывать на Крайнем Севере. Вас ждут бескрайние просторы тундры, красота суровой арктической природы, берег Северного ледовитого океана и легендарная Териберка, где проходили съемки нашумевшего фильма «Левиафан».
Вдохновиться лаконичной природой тундры и пройти по берегу Северного Ледовитого океана
За духом настоящего Севера мы отправимся в место, обособленное от всего мира: село Териберка на берегу Северного Ледовитого океана. Вы прогуляетесь по скалистым сопкам и ущельям тундры, по локациям «Левиафана» и местам стоянок поморов и саамов. Услышите рассказы старожилов и узнаете о прошлом и возможном будущем самобытной Териберки.
Наблюдение за потрясающим явлением северной природы
Приглашаем вас понаблюдать за северным сиянием – красивейшим природным явлением, увидеть которое мечтают тысячи путешественников, приезжающие в Мурманск в холодное время года. По сигналу специалистов мы отправимся к лучшим смотровым площадкам бескрайней лесотундры, а по пути поговорим о природе северного сияния и его особенностях. Для охоты нам потребуются лишь хорошая погода и капелька удачи!
Завораживающая тундра и берег океана в путешествии на край земли
Круглый год я счастлив открывать людям наш Крайний Север, вместе вновь восхищаться берегом и скалами Териберки. Зима здесь поразит вас ледяным безмолвием и силой стихии. Лето — это ягоды, грибы, карликовые березки, водопад и мох. Вы осознаете величие тундры, понаблюдаете за жизнью северного поселка, откроете местные легенды и ощутите единение с природой!