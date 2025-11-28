Отправимся в Новогоднее путешествие в Териберку, где увидим самые интересные достопримечательности.
Вы увидите Кладбище кораблей, пляж «Яйца Дракона», логово Дракона, Малое Батарейское озеро, Водопад на Малом Батарейском озере, Песчаный пляж с выброшенным судном, гигантские качели на берегу океана и многое-многое другое.
Вы увидите Кладбище кораблей, пляж «Яйца Дракона», логово Дракона, Малое Батарейское озеро, Водопад на Малом Батарейском озере, Песчаный пляж с выброшенным судном, гигантские качели на берегу океана и многое-многое другое.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсииОб экскурсии Мы исследуем Териберский перевал с причудливыми каменными пирамидками (сейдами), вы узнаете связаны с ними легенды, мифы и поверья. Встретим Охранника Териберки и остановимся на нескольких смотровых площадках. Мы осмотрим кладбище кораблей, нашедших свое последнее пристанище в Териберской бухте, и прогуляемся по песчаному пляжу, где во время отлива сможем залезть на выброшенное на берег рыболовецкое судно. Обязательно побываем на известном каменном пляже Яйца дракона, где увидим исполинскую гальку отшлифованную мощью Ледовитого океана, а также подкрадемся к Логову дракона. Прогуляемся к водопаду на Батарейном озере, который падает прямо в Баренцево море и осмотрим окрестности с его высоты. При желании, отведаем северные деликатесы (крабы, гребешки, морские ежи) в одном из комфортабельных ресторанов с видом на Териберскую бухту. Заглянем на ферму к оленями и хаски, где можно попробовать морошковое варенье и очень необычное вино из вороники. Посетим самую северную пивоварню России, где желающие смогут продегустировать местное живое пиво и купить несколько бутылочек в качестве необычного сувенира. После завершения этого насыщенного дня, отправимся в обратный путь. Если позволят погодные условия и нам немного повезет, то на обратном пути, возможно, мы сможем увидеть Северное Сияние. Организационные моменты:
- Экскурсия проходит на полноприводном комфортабельном внедорожнике;
- Протяжённость маршрута — около 130 км. в одну сторону;
- Экскурсия вместе с дорогой займет 10-11 часов;
- Экскурсию для вас проведу лично я, Вам необходимо только одеться по погоде и захватить хорошее настроение.
Каждый день с 8 утра, кроме понедельника и среды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Териберка (Старая Териберка, Лодейное)
- Кладбище кораблей
- Пляж «Яйца Дракона»
- Логово Дракона
- Пляж перепелиных яиц
- Малое Батарейское озеро
- Водопад на Малом Батарейском озере
- Песчаный пляж с выброшенным судном
- Гигантские качели на берегу океана
- И многое-многое другое
Что включено
- Транспорт до Териберки (комфортабельный полноприводный внедорожник)
- Услуги гида
- Горячий глинтвейн (в том числе, безалкогольный).
Что не входит в цену
- Обед: от 500 руб. в зависимости от выбранного места и заказываемых блюд
- Зимой добраться до берега океана не получится без снегохода, поездка на нем оплачивается дополнительно на месте - 1000 руб. /чел. Остальное время года мы можем подъехать к самому берегу на внедорожнике.
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 8 утра, кроме понедельника и среды.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Групповая
до 18 чел.
Териберка: путешествие к вратам Арктики
Исследуйте уникальную Териберку, где природа и история сочетаются в незабываемом путешествии
Начало: У отеля Меридиан
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
29 ноя в 08:00
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
Териберка. Песнь Севера
Край земли, ледяное эхо океана и пейзажи «Левиафана» - ощутить незабываемую атмосферу поселка
Начало: В удобном вам месте г. Мурманска
29 ноя в 09:30
30 ноя в 09:30
от 24 000 ₽ за человека
Водная прогулка
За китами в Териберку
Выйти в море на поиски гигантов и прогуляться по знаменитому посёлку из «Левиафана»
Начало: От места вашего проживания в Мурманске
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
9500 ₽ за человека