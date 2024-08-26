3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Мурманске: Кандалакшский лабиринт
Узнайте историю северных лабиринтов и насладитесь живописными видами побережья Кандалакшского залива. Откройте для себя загадки древности
Начало: В Кандалакше
«Начнем возле Монастырского наволока — места стоявшего здесь когда-то Кандалакшского Рождества-Богородичного монастыря»
25 окт в 09:00
26 окт в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
5%
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кандалакша: из Мурманска - в город у Белого моря
Лабиринт, звенящие камни и морской заповедник. Путешествие, которым вы будете гордиться
«Также мы посетим музей истории города, церковь Рождества Иоанна Предтечи, набережную реки Нива»
22 окт в 07:00
23 окт в 07:00
3380032 110₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Прикоснись к жизни саамов
Из Мурманска - в деревню оленеводов, где коренной народ Кольского полуострова сохраняет традиции
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30, 12:00 и 15:30
Завтра в 08:30
22 окт в 08:30
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга26 августа 2024Экскурсия очень хорошая. Интересна как взрослому, так и ребенку 8 лет.
- ССветлана13 мая 2024Дмитрий-великолепный рассказчик. Путешествие было очень интересным, насыщенным историями об этом крае. Я увидела природу северного края с другой стороны. Очень
- ММария30 апреля 2024Маршрут очень живописный, природа захватывает дух, казалось, что может быть лучше, но благодаря Дмитрию это путешествие стало незабываемым! Мы не
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Новогодние 2025»
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