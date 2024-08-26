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только увидели завораживающие пейзажи, но и услышали, как мне кажется, вообще всю самую интересную информацию об этой местности, да и не только) Дмитрий всесторонне погружал нас в особенности этих краев, рассказывал и про историю, и про науку, про военное дело, промышленное, религиозные аспекты, также делился своими личными наблюдениями и историями Спасибо Вам за это потрясающее путешествие! Было интересно, весело и душевно 🤍