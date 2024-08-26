Встречаем Новый Год 2025 в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Новогодние 2025» в Мурманске, цены от 3 500 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Кандалакшский лабиринт
Пешая
21 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия в Мурманске: Кандалакшский лабиринт
Узнайте историю северных лабиринтов и насладитесь живописными видами побережья Кандалакшского залива. Откройте для себя загадки древности
Начало: В Кандалакше
«Начнем возле Монастырского наволока — места стоявшего здесь когда-то Кандалакшского Рождества-Богородичного монастыря»
25 окт в 09:00
26 окт в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Кандалакша: из Мурманска - в город у Белого моря
На машине
скидка
5%
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кандалакша: из Мурманска - в город у Белого моря
Лабиринт, звенящие камни и морской заповедник. Путешествие, которым вы будете гордиться
«Также мы посетим музей истории города, церковь Рождества Иоанна Предтечи, набережную реки Нива»
22 окт в 07:00
23 окт в 07:00
3380032 110 за всё до 4 чел.
Прикоснись к жизни саамов
На машине
7 часов
Групповая
до 15 чел.
Прикоснись к жизни саамов
Из Мурманска - в деревню оленеводов, где коренной народ Кольского полуострова сохраняет традиции
Начало: В месте вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30, 12:00 и 15:30
Завтра в 08:30
22 окт в 08:30
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    26 августа 2024
    Кандалакшский лабиринт
    Экскурсия очень хорошая. Интересна как взрослому, так и ребенку 8 лет.
  • С
    Светлана
    13 мая 2024
    Кандалакшский лабиринт
    Дмитрий-великолепный рассказчик. Путешествие было очень интересным, насыщенным историями об этом крае. Я увидела природу северного края с другой стороны. Очень
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    повезло с погодой. Мы увидели красоты этого сурового края можно сказать с высоты птичьего полёта. Дух захватывало от великолепия красок. Очень рекомендую эту экскурсию!!!

  • М
    Мария
    30 апреля 2024
    Кандалакшский лабиринт
    Маршрут очень живописный, природа захватывает дух, казалось, что может быть лучше, но благодаря Дмитрию это путешествие стало незабываемым! Мы не
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    только увидели завораживающие пейзажи, но и услышали, как мне кажется, вообще всю самую интересную информацию об этой местности, да и не только) Дмитрий всесторонне погружал нас в особенности этих краев, рассказывал и про историю, и про науку, про военное дело, промышленное, религиозные аспекты, также делился своими личными наблюдениями и историями Спасибо Вам за это потрясающее путешествие! Было интересно, весело и душевно 🤍

    Маршрут очень живописный, природа захватывает дух, казалось, что может быть лучше, но благодаря Дмитрию это путешествиеМаршрут очень живописный, природа захватывает дух, казалось, что может быть лучше, но благодаря Дмитрию это путешествие

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Новогодние 2025»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В октябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Кандалакшский лабиринт
  2. Кандалакша: из Мурманска - в город у Белого моря
  3. Прикоснись к жизни саамов
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Кольский мост
  6. Морской вокзал
  7. Памятник Ждущей
  8. Набережная
  9. Долина Славы
  10. Пляж «Яйца драконов»
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в октябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Новогодние 2025" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 32 110 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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