Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
На экскурсии вас ждут панорамы Кандалакшских шхер, прогулка по берегу Белого моря и широкий водопад на реке Колвица. Вы побываете в поселке, который когда-то был колхозом-миллионером, увидите деревянную часовню.
Удивительная природа Колвицы не оставит вас равнодушными — а я дополню ее красоту рассказами о нашем крае, народе поморов и их промыслах!
Наш маршрут лежит вдоль южного берега Кольского полуострова, омываемого Белым морем. Первая остановка на смотровой площадке, откуда откроется замечательный вид на Кандалакшский залив и его окрестности. Вы поймёте, почему эта часть Белого моря называется Кандалакшские шхеры, а острова залива находятся под охраной заповедника. Узнаете об интересных особенностях навигации, о том, когда появился торговый порт на этих землях, чем живёт современная Кандалакша и многое другое.
Лувеньга и ее истории
Проехав половину пути, у селения Лувеньга мы съедем к берегу Белого моря: под звуки волн вы услышите о Гражданской войне и Интервенции на севере России — и о том, как совсем недавно жилось в колхозе-миллионере.
Колвицкие достопримечательности
А в деревне Колвица вас ждут памятный камень, деревянная часовня — и, конечно, шумный и живописный Колвицкий водопад. Будут рассказы и о самом месте, а также о солеварении и других промыслах. Если останется время, познакомимся с примером малой гидроэнергетики — сельской ГЭС на реке Колвице, обеспечивающей электроэнергией жителей села (от нее остался один остов). На обратном пути можно будет набрать воды в роднике, освященном в память о преподобном Феодорите Кольском.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам старше 7 лет и имеющим начальный уровень физической подготовки.
Организационные детали
До Кандалакши вы добираетесь самостоятельно
Экскурсию также можно провести для большего числа участников (до 6), детали уточняйте в переписке
Если вы путешествуете на своей машине и готовы ехать на ней в Колвицу, а потом вернуть гида домой, то предусматривается скидка 15%
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Феодориту Кольскому
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 4 часа
Провёл экскурсии для 665 туристов
Моя родина — Кольский Север. Край не совсем уютный на первый взгляд, но, тем не менее, привлекающий путешественников. Каждый, отправляясь на Север, ищет что-то своё: новые впечатления, знания, откровения… И Север откликается. Своими горами и морями, тундрой и лесами, историей и современностью он помогает человеку находить самого себя. Нужно лишь прислушаться — и правильно рассказать.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Надежда
Экскурсия к Колвицкому водопаду очень понравилась и оставила сильное впечатление. Колвица - очень необычно красивое место, и, прежде всего, интересно само старинное село Колвица, расположено там, где река уже впадает читать дальшеуменьшить
в Белое море, в Колвицкую губу Кандалашского залива. Гид рассказал мне историю села. Путешествие к водопаду начинается от деревянной часовни Николая Чудотворца. Дорога идёт через лес сначала по высокому берегу вдоль русла реки. Тропинки в лесу извилистые и каменистые. Река Колвица вытекает из Колвицкого озера, и проходя через лес, она очень бурная, быстрая, с порогами и водопадами. Кажется, что вода в ней кипит. Это невероятно красиво и удивительно, и если смотреть с высокого берега, и особенно здорово, если подойти близко к кипящей воде среди огромных камней, валунов и скал.
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О
Ольга
Дмитрий по- настоящему сделал наш день и открыл Кольский полуостров с шикарной стороны, Он интересно и мастерски провёл нас по «местам сумасшедшей красоты», очень информативно, комфортно и главное Очень приятно, что есть такие люди Радеющие за свой край!!!
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М
Марина
Интересно и познавательно прошла экскурсия вместе с Дмитрием. Отличный рассказчик, знающий и любящий свой край!
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