Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду

Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест

5
2 отзыва
На экскурсии вас ждут панорамы Кандалакшских шхер, прогулка по берегу Белого моря и широкий водопад на реке Колвица.

Вы побываете в поселке, который когда-то был колхозом-миллионером, увидите деревянную часовню.

Удивительная природа Колвицы не оставит вас равнодушными — а я дополню ее красоту рассказами о нашем крае, народе поморов и их промыслах!
Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду
Из Кандалакши — к Колвицкому водопаду

Что вас ожидает

Сюжеты о поморах

Из центра Кандалакши мы отправимся на восток. Наш маршрут лежит вдоль южного берега Кольского полуострова, омываемого Белым морем, поэтому в пути мы поговорим о водной стихии и народе поморов — северных крестьян-мореходов. О местах, которые они обживали, и их промыслах.

Панорама Кандалакши

С горы Крестовая вам откроется замечательный вид на Кандалакшу и её окрестности (зимой увидим город со смотровой площадки по пути в Колвицу). Вы поймёте, почему эта часть Белого моря называется Кандалакшские шхеры, а острова залива находятся под охраной заповедника. Узнаете об интересных особенностях навигации, о том, когда появился торговый порт на этих землях, чем живёт современная Кандалакша и многое другое.

Лувеньга и ее истории

Проехав половину пути, у селения Лувеньга мы съедем к берегу Белого моря: под звуки волн вы услышите о Гражданской войне и Интервенции на севере России — и о том, как совсем недавно жилось в колхозе-миллионере.

Колвицкие достопримечательности

А в деревне Колвица вас ждут памятный камень, деревянная часовня — и, конечно, шумный и живописный Колвицкий водопад. Будут рассказы и о самом месте, а также о солеварении и других промыслах. Если останется время, познакомимся с примером малой гидроэнергетики — сельской ГЭС на реке Колвице, обеспечивающей электроэнергией жителей села (от нее остался один остов).
На обратном пути можно будет набрать воды в роднике, освященном в память о преподобном Феодорите Кольском.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам старше 7 лет и имеющим начальный уровень физической подготовки.

Организационные детали

  • До Кандалакши вы добираетесь самостоятельно
  • Экскурсию также можно провести для большего числа участников (до 6), детали уточняйте в переписке
  • Если вы путешествуете на своей машине и готовы ехать на ней в Колвицу, а потом вернуть гида домой, то предусматривается скидка 25%
🚩 Начало и место завершения: в центре города Кандалакша
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Дмитрий
Дмитрий
Моя родина — Кольский Север. Край не совсем уютный на первый взгляд, но, тем не менее, привлекающий путешественников. Каждый, отправляясь на Север, ищет что-то своё: новых впечатлений, знаний, откровений… И Север откликается. Своими горами и морями, тундрой и лесами, историей и современностью он помогает человеку находить самого себя. Нужно лишь прислушаться — и правильно рассказать.
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2 настоящих отзыва от туристов

О
13 июня 2021
Дмитрий по- настоящему сделал наш день и открыл Кольский полуостров с шикарной стороны, Он интересно и мастерски провёл нас по «местам сумасшедшей красоты», очень информативно, комфортно и главное Очень приятно, что есть такие люди Радеющие за свой край !!!
М
27 мая 2021
Интересно и познавательно прошла экскурсия вместе с Дмитрием. Отличный рассказчик, знающий и любящий свой край!

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