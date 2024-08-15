Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

На экскурсии вас ждут панорамы Кандалакшских шхер, прогулка по берегу Белого моря и широкий водопад на реке Колвица. Вы побываете в поселке, который когда-то был колхозом-миллионером, увидите деревянную часовню. Удивительная природа Колвицы не оставит вас равнодушными — а я дополню ее красоту рассказами о нашем крае, народе поморов и их промыслах!

Описание экскурсии

Панорама Кандалакши

Наш маршрут лежит вдоль южного берега Кольского полуострова, омываемого Белым морем. Первая остановка на смотровой площадке, откуда откроется замечательный вид на Кандалакшский залив и его окрестности. Вы поймёте, почему эта часть Белого моря называется Кандалакшские шхеры, а острова залива находятся под охраной заповедника. Узнаете об интересных особенностях навигации, о том, когда появился торговый порт на этих землях, чем живёт современная Кандалакша и многое другое.

Лувеньга и ее истории

Проехав половину пути, у селения Лувеньга мы съедем к берегу Белого моря: под звуки волн вы услышите о Гражданской войне и Интервенции на севере России — и о том, как совсем недавно жилось в колхозе-миллионере.

Колвицкие достопримечательности

А в деревне Колвица вас ждут памятный камень, деревянная часовня — и, конечно, шумный и живописный Колвицкий водопад. Будут рассказы и о самом месте, а также о солеварении и других промыслах. Если останется время, познакомимся с примером малой гидроэнергетики — сельской ГЭС на реке Колвице, обеспечивающей электроэнергией жителей села (от нее остался один остов).

На обратном пути можно будет набрать воды в роднике, освященном в память о преподобном Феодорите Кольском.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам старше 7 лет и имеющим начальный уровень физической подготовки.

Организационные детали