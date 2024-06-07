Красивые виды и панорамы Мурманска

Найдено 12 экскурсий в категории «Панорамы» в Мурманске, цены от 2 100 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
65 отзывов
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
Узнать столицу Заполярья и понять ее характер, исследовав главные символы мурманчан с историком
Начало: По договоренности
«Атомный ледокол и новая панорама»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 850 за всё до 4 чел.
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
81 отзыв
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
«Мы посетим несколько смотровых площадок на разных сторонах Кольского залива, откуда вам захватывающая панорама»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 за всё до 3 чел.
С Мурманском на «ты»
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
61 отзыв
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
«Полюбуетесь незамерзающим Кольским заливом с Зеленого мыса и оцените со смотровой площадки панораму Торгового и Рыбного портов»
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000 за всё до 20 чел.
Мурманск с офицером запаса ВМФ
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Узнать о военных страницах истории города-героя, морских катастрофах и реалиях службы на подлодках
«А у мемориала-маяка, где открываются красивые панорамы, поговорим о катастрофах «С-80» и авариях «Б-37», «С-350», «С-178» и «К-429»»
2 июля в 18:00
3 июля в 18:00
6 400 за всё до 3 чел.
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Понять красоту северных ландшафтов и насладиться фантастической панорамой Кольского полуострова
Начало: В центре Мурманска
«Здесь, на середине плато, перед нами откроется потрясающая панорама ледниковый цирк — котловину в виде амфитеатра, за которой виднеются Умбозеро и Хибины»
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
9 750 за человека
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
Снежная деревня, Таинственный лес, Полярный ботанический сад и панорамы Хибин за 1 день
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 30 000 за всё до 7 чел.
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
2 отзыва
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: в центре города Кандалакша
«На экскурсии вас ждут панорамы Кандалакшских шхер, прогулка по берегу Белого моря и широкий водопад на реке Колвица»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
🚶 Пешая
Мини-группа
13 часов
8 отзывов
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
Отправиться к священному озеру, впечатлиться ландшафтами Кольского и раскрыть легенды этих мест
Начало: В Мурманске
«С ее вершины вам откроются потрясающие панорамы на Сейдозеро и Ловозерские скальные разломы»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000 за человека
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы
Начало: Мурманск
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 42 000 за всё до 8 чел.
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
🚶 Пешая
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
1 отзыв
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Открыть захватывающие виды окрестностей, услышать истории края и насладиться природой Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
«Вам откроются яркие панорамы Мурманска, Колы, места впадения в залив двух рек, сопки и самого Кольского залива»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30002 100 за человека
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Познакомиться со столицей Арктики, когда спят все, кроме Солнца
Начало: в центре города
«Символы и лучшие панорамы города»
Завтра в 22:30
10 июня в 22:30
8 500 за всё до 4 чел.
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
Панорамы Мурманска, птичий щебет или тишина заполярного редколесья - всего в получасе езды от города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    7 июня 2024
    Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
    Замечательный гид, историк по образованию и очень хороший рассказчик. Экскурсия очень насыщенная, Виктор успел рассказать нам о прошлом, настоящем и будущем города. Было очень интересно увидеть город глазами такого позитивного и любящего свой край молодого человека! Рекомендуем всем.
  • А
    Алексей
    26 мая 2024
    Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
    Великолепная экскурсия! Виктор очень эрудированный, историк по образованию. Рассказ структурированный. Понравилось, что Виктор очень оптимистично настроен и рассказывает в позитивном ключе, так слушать гораздо интереснее. Запланировали вернуться и посетить другие экскурсии Виктора. Однозначно рекомендуем всем! Перемещение на комфортном автомобиле, езда безопасная.
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
    Очень понравилась обзорная экскурсия на машине по Мурманску. Виктор влюблен в свой город, историк по образованию и очень благожелательно настроенный человек. Четыре
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    часа, запланированные на экскурсию, пролетели незаметно, а посетили очень много: и мемориальный комплекс «Маяк, и величественный памятник «Алеша», и памятник «Ждущая», и Морской вокзал, где пришвартован первый в мире атомный ледокол «Ленин» - всего не перечислишь. Затем проехали по Кольскому мосту и полюбовались Мурманском с другого берега залива. Спасибо за часы, проведенные в общении с приятным человеком. Советую всем эту экскурсию.

  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    С Мурманском на «ты»
    Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в беседу, отвечает на вопросы,
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    дискутирует. Нас было трое, всем понравилась эта обзорная экскурсия. Отдельное спасибо Антону, что подстроился под наше свободное время и познакомил нас с замечательным городом Мурманском.

    Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает вОднозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает вОднозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в
  • С
    Сергей
    12 мая 2024
    Мурманск с офицером запаса ВМФ
    Спасибо Юрию и супруге. Встретили, не смотря на 9 мая составили маршрут. Показали и рассказали почти все самое важное в
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    Мурманске, потом все вместе пообедали в хорошем ресторане. Очень познавательны рассказы от обоих. Нам очень понравилось. Юрий спец по истории, военке и многому технико историческому, а супруга по другим достопримечательностям города и региона, так что друг друга хорошо поддерживали. Спасибо за тур.

  • Ю
    Юлия
    12 мая 2024
    Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
    Этот мини поход прошёл даже лучше, чем я себе представляла. Нам очень понравилась возможность хотя бы немного окунуться в дикую
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    природу, но при этом, мы находились в окрестностях города - идеально для вечерней прогулки. Мы даже успели научиться ходить на снегоступах, так как в тот день ещё было много снега и без них было бы тяжело. Считаю, это только добавило увлекательности нашему мини трипу. Многое узнали о месте, где мы находитесь и его историю, и все это в приятной компании и атмосфере. Спасибо нашим организаторам за такую возможность и ответственное отношение к своему делу!

  • М
    Максим
    10 мая 2024
    Мурманск с офицером запаса ВМФ
    Замечательная и интереснейшая экскурсия, невероятно приятные люди. Понравилось всё, огромное спасибо Вам и замечательному городу-герою Мурманску!!! Рекомендуем!!!
  • В
    Виктор
    9 мая 2024
    Мурманск с офицером запаса ВМФ
    Получил большое удовольствие. Экскурсовод Юрий профессионал высокого класса и как военный историк и как знаток Севера.
  • М
    Марина
    5 мая 2024
    Знакомство с Мурманском и историей русского флота
    Огромная благодарность Ростиславу за проведенную экскурсию 27 апреля 2024. Было очень интересно и комфортно общаться. Чувствовалось желание Ростислава максимально показать самые красивые места Мурманска и окрестностей. Обязательно обратимся к нему в свой следующий приезд в Мурманск.
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    С Мурманском на «ты»
    Было очень круто 🙌 Рекомендую 👍

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Панорамы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
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  1. Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
  2. Знакомство с Мурманском и историей русского флота
  3. С Мурманском на «ты»
  4. Мурманск с офицером запаса ВМФ
  5. Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Самое главное
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  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
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