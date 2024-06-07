1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Последний город Российской империи - Мурманск с двух берегов
Узнать столицу Заполярья и понять ее характер, исследовав главные символы мурманчан с историком
Начало: По договоренности
«Атомный ледокол и новая панорама»
14 июня в 10:00
15 июня в 10:00
от 8 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Мурманском и историей русского флота
Тайны подлодки «Курск», останки царского флота и могучие ледоколы России
«Мы посетим несколько смотровых площадок на разных сторонах Кольского залива, откуда вам захватывающая панорама»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия "С Мурманском на"ты " ": знакомство с городом и его историей
Погрузитесь в атмосферу Мурманска: от величественных памятников до захватывающего Северного Сияния
«Полюбуетесь незамерзающим Кольским заливом с Зеленого мыса и оцените со смотровой площадки панораму Торгового и Рыбного портов»
Завтра в 11:30
12 июня в 11:00
от 7 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Узнать о военных страницах истории города-героя, морских катастрофах и реалиях службы на подлодках
«А у мемориала-маяка, где открываются красивые панорамы, поговорим о катастрофах «С-80» и авариях «Б-37», «С-350», «С-178» и «К-429»»
2 июля в 18:00
3 июля в 18:00
6 400₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Ловозерские тундры: поход на гору Аллуайв
Понять красоту северных ландшафтов и насладиться фантастической панорамой Кольского полуострова
Начало: В центре Мурманска
«Здесь, на середине плато, перед нами откроется потрясающая панорама ледниковый цирк — котловину в виде амфитеатра, за которой виднеются Умбозеро и Хибины»
Расписание: ежедневно в 08:45
Сегодня в 08:45
Завтра в 08:45
9 750₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
Снежная деревня, Таинственный лес, Полярный ботанический сад и панорамы Хибин за 1 день
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 30 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Из Кандалакши - к Колвицкому водопаду
Впечатлиться северными пейзажами, увидеть полноводный водопад и узнать о поморах и прошлом этих мест
Начало: в центре города Кандалакша
«На экскурсии вас ждут панорамы Кандалакшских шхер, прогулка по берегу Белого моря и широкий водопад на реке Колвица»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Через Ловозерские тундры - к Сейдозеру: поход на 3 дня
Отправиться к священному озеру, впечатлиться ландшафтами Кольского и раскрыть легенды этих мест
Начало: В Мурманске
«С ее вершины вам откроются потрясающие панорамы на Сейдозеро и Ловозерские скальные разломы»
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
25 000₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы
Начало: Мурманск
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 42 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
30%
Мини-группа
2 часа
Вечерний нетуристический Мурманск: хайкинг в группе на гору Горелая
Открыть захватывающие виды окрестностей, услышать истории края и насладиться природой Севера
Начало: В районе остановки «Ледовое озеро»
«Вам откроются яркие панорамы Мурманска, Колы, места впадения в залив двух рек, сопки и самого Кольского залива»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 и 20:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
30002 100₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Наедине с Мурманском - ночная прогулка в полярный день
Познакомиться со столицей Арктики, когда спят все, кроме Солнца
Начало: в центре города
«Символы и лучшие панорамы города»
Завтра в 22:30
10 июня в 22:30
8 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Душевный пикник у водопада на реке Лавна
Панорамы Мурманска, птичий щебет или тишина заполярного редколесья - всего в получасе езды от города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга7 июня 2024Замечательный гид, историк по образованию и очень хороший рассказчик. Экскурсия очень насыщенная, Виктор успел рассказать нам о прошлом, настоящем и будущем города. Было очень интересно увидеть город глазами такого позитивного и любящего свой край молодого человека! Рекомендуем всем.
- ААлексей26 мая 2024Великолепная экскурсия! Виктор очень эрудированный, историк по образованию. Рассказ структурированный. Понравилось, что Виктор очень оптимистично настроен и рассказывает в позитивном ключе, так слушать гораздо интереснее. Запланировали вернуться и посетить другие экскурсии Виктора. Однозначно рекомендуем всем! Перемещение на комфортном автомобиле, езда безопасная.
- ММария20 мая 2024Очень понравилась обзорная экскурсия на машине по Мурманску. Виктор влюблен в свой город, историк по образованию и очень благожелательно настроенный человек. Четыре
- ЕЕкатерина17 мая 2024Однозначно рекомендуем эту экскурсию. Очень легкая и интересная подача материла. Разговор живой, гид Антон завлекает в беседу, отвечает на вопросы,
- ССергей12 мая 2024Спасибо Юрию и супруге. Встретили, не смотря на 9 мая составили маршрут. Показали и рассказали почти все самое важное в
- ЮЮлия12 мая 2024Этот мини поход прошёл даже лучше, чем я себе представляла. Нам очень понравилась возможность хотя бы немного окунуться в дикую
- ММаксим10 мая 2024Замечательная и интереснейшая экскурсия, невероятно приятные люди. Понравилось всё, огромное спасибо Вам и замечательному городу-герою Мурманску!!! Рекомендуем!!!
- ВВиктор9 мая 2024Получил большое удовольствие. Экскурсовод Юрий профессионал высокого класса и как военный историк и как знаток Севера.
- ММарина5 мая 2024Огромная благодарность Ростиславу за проведенную экскурсию 27 апреля 2024. Было очень интересно и комфортно общаться. Чувствовалось желание Ростислава максимально показать самые красивые места Мурманска и окрестностей. Обязательно обратимся к нему в свой следующий приезд в Мурманск.
- ТТатьяна2 мая 2024Было очень круто 🙌 Рекомендую 👍
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Панорамы»
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