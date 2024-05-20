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льдом и покрытого пушистым снегом. . Мой гид Вячеслав – гид с большой буквы. Он увлеченно рассказывал о Кольском полуострове, истории Кандалакши, и близлежащих территориях и поселениях, о природе, людях. Делился знаниями, показывал красоты южной части полуострова. Было понятно, насколько он любит Север и может говорить о нем бесконечно. И сложилось впечатление, что ты не турист, а долгожданный гость, который, наконец то, приехал, которому открывают и дарят самое лучшее. Мы побывали на вершине горы, с которой наблюдали фантастические виды на Кандалакшский залив Белого моря, острова и бескрайние просторы. Спустились и прошли к лабиринту «Вавилон». Вячеслав рассказал о многих версиях данной достопримечательности и позволил составить свое собственное мнение о загадочном происхождении лабиринта. Я была в Хибинах, Териберке, Лапландском заповеднике, летом – на полуостровах Средний и Рыбачий, но это была поездка - открытие, поездка – откровение. Это тот же Кольский, но такой другой, что хочется еще раз вернуться и познакомиться с южной его частью более внимательно и подробнее. Мы путешествовали на комфортабельном автомобиле, Вячеслав профи-водитель, поездка была абсолютно безопасной, как водитель, впечатлена надежность и уверенностью вождения. И еще мой гид оказался очень интересным собеседником, и когда уже почти все было рассказано, переключился на «игры разума», стал задавать задачки на логику. Это было впечатляюще, интересно и необычно. Разнообразило дорогу и впечатление о поездке. Хочу выразить безграничную благодарность за столь интересную и необычную поездку Вячеславу! Я и так влюблена Север, но благодаря ему, открыла для себя новые грани Кольского, почувствовала себя не туристом, а гостем, которому рады. И точно еще вернусь сюда, к потрясающей природе, душевным людям и возможности открывать, что то новое. Искренне рекомендую отправляться в путь с Вячеславом, что бы узнать и увидеть красоту Севера!