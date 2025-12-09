Мы отправимся в Кировск, столицу Хибин и город сюрпризов.
Здесь в полярных широтах расцветают тропики, в арт-парке оживают персонажи из разных миров, а ледяные скульптуры мерцают на фоне массива Айкуайвенчорр.
Вы узнаете об истории и богатой культуре города, главных достопримечательностях и неповторимой природе.
Здесь в полярных широтах расцветают тропики, в арт-парке оживают персонажи из разных миров, а ледяные скульптуры мерцают на фоне массива Айкуайвенчорр.
Вы узнаете об истории и богатой культуре города, главных достопримечательностях и неповторимой природе.
Описание экскурсии
8:00 — выезд из Мурманска
11:00 — гора Айкуайвенчорр. Подъём по канатной дороге и обзорная прогулка с видом на озеро Большой Вудъявр и Кировск
12:00 — «Таинственный лес». Интерактивная экспозиция с динозаврами, первобытными людьми и египетскими пирамидами
13:30 — обед в местном кафе
15:00 — «Снежная деревня». Более 20 залов с ледяными и снежными скульптурами
16:30 — Полярно-альпийский ботанический сад. Уникальная коллекция экзотических растений за Полярным кругом
17:30 — музейно-выставочный центр «Апатит». Восемь залов горно-геологического музея, экспозиция «Быт и нравы Российской империи» и мультимедийное путешествие «Из недр Земли в атмосферу» в часовой башне с семью уровнями
20:00–21:00 — возвращение в Мурманск
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автомобилях Hyundai Grand Starex, Volkswagen Caravelle, Renault Duster, Toyota Fortuner, Volvo XC90
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Снежная деревня: 800 ₽ за взрослого, дети до 6 лет — бесплатно, с 7–13 лет — 400 ₽
- «Таинственный лес»: 600 ₽ за взрослого, 300 ₽ за ребёнка
- Канатная дорога: 650 ₽ за чел.
- Ботанический сад: 500 ₽ за взрослого, школьники, студенты и пенсионеры — 250 ₽, дошкольники — 100 ₽
- Обед (шведский стол): 800 ₽ за чел.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 193 туристов
Мы команда единомышленников, развивающих Мурманский регион. С радостью откроем для вас красоту Кольского полуострова, покажем его главные достопримечательности и тайные места.
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Групповая
до 18 чел.
Секреты снежных вершин: из Мурманска - в Кировск и Хибины
Побывать в Снежной деревне, Таинственном лесу и на священной горе саамов Айкуайвенчорр
Начало: Возле отеля «Меридиан»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 дек в 08:30
6800 ₽ за человека
Групповая
до 15 чел.
Путешествие в Хибины: горы, минералы и природа
Отправляйтесь на групповую экскурсию из Мурманска в Кировск и Хибины. Встречайте рассвет в горах, посещайте уникальные музеи и наслаждайтесь потрясающими видами
Начало: У гостиницы «Меридиан»
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
6800 ₽ за человека
Групповая
до 17 чел.
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Откройте для себя красоту Хибин и Кировска! В программе: Снежная деревня, Ботанический сад, Музей камня и подъем на гору Айкуайвенчорр
Начало: У места вашего проживания
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
12 дек в 08:30
13 дек в 08:30
10 000 ₽ за человека