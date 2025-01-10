Эта экскурсия — полное и незабываемое погружение в быт и культуру саамов. В национальной деревне вы примерите одежды северного народа, загадаете желание у намоленного места, поиграете в традиционные игры, покатаетесь с горки и подкрепитесь обедом с горячим чаем. А ещё узнаете, как растить северных оленей, и покормите голубоглазых хаски.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–2 человек или 12000 ₽ за человека, если вас больше

от 24 000 ₽ за 1–2 человек или 12000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Путевые рассказы

Мы отправимся из Мурманска в сторону Ловозерского района — в самое сердце саамской культуры. Проедем 120 км и по пути поговорим о Мурманске и мурманчанах, истории города-героя и всего Кольского края.

Саамская деревня

В поселении нас встретят саамы. Местный гид проведёт вас по территории деревни. Расскажет о традициях, оленях и хозяйстве, а ещё о жизни народов Заполярья до прихода русских переселенцев на Кольский полуостров. Вы рассмотрите куваксы — традиционные переносные жилища саамов. Увидите животных — кроликов, северных оленей, песцов, лис. Прокатитесь на оленьей упряжке или снегоходе, погладите хаски и сделаете яркие фотографии на память.

Организационные детали