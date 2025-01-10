Эта экскурсия — полное и незабываемое погружение в быт и культуру саамов.
В национальной деревне вы примерите одежды северного народа, загадаете желание у намоленного места, поиграете в традиционные игры, покатаетесь с горки и подкрепитесь обедом с горячим чаем. А ещё узнаете, как растить северных оленей, и покормите голубоглазых хаски.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Путевые рассказы
Мы отправимся из Мурманска в сторону Ловозерского района — в самое сердце саамской культуры. Проедем 120 км и по пути поговорим о Мурманске и мурманчанах, истории города-героя и всего Кольского края.
Саамская деревня
В поселении нас встретят саамы. Местный гид проведёт вас по территории деревни. Расскажет о традициях, оленях и хозяйстве, а ещё о жизни народов Заполярья до прихода русских переселенцев на Кольский полуостров. Вы рассмотрите куваксы — традиционные переносные жилища саамов. Увидите животных — кроликов, северных оленей, песцов, лис. Прокатитесь на оленьей упряжке или снегоходе, погладите хаски и сделаете яркие фотографии на память.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, трансфер на комфортабельном автомобиле и посещение деревни
- Дополнительно по желанию оплачивается обед — 450–700 ₽ за человека
- Дорога в одну сторону займёт 1 час 40 минут
- Большая часть экскурсии проходит на улице. Температура воздуха в Ловозерском районе бывает ниже, чем в Мурманске на 3–7°С
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антон — ваш гид в Мурманске
Провёл экскурсии для 622 туристов
Я дипломированный учитель истории, аттестованный гид и профессиональный фотограф. Живу на Севере всю жизнь и с радостью поделюсь его красотой с вами!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Алексей
10 янв 2025
Насыщенная поездка — гид подобрал наиболее подходяющую саамскую деревню, развернуто отвечал на вопросы и показал себя как приятного и начитанного собеседника. В самой деревне так же было довольно разнообразные активности для всех возрастов — больше всего понравилось общение с животными. Немного смутила эзотерическая составляющая с подношению идолам — но в контексте саамского парка выглядело даже забавно
